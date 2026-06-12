Оперната звезда Соня Йончева ще получи Европейската културна награда за 2026 г.

Тя е сред най-великите гласове на нашето време, вдъхновява публиката в най-значимите оперни театри по света и оформя международния културен пейзаж далеч отвъд границите на класическата музика: Соня Йончева ще бъде отличена с Европейската културна награда на 4 септември 2026 г. в кралската зала „Концертгебау” в Амстердам.

Българското сопрано от години е сред изключителните артистични личности на международната музикална сцена. Независимо дали пее в Метрополитън опера в Ню Йорк, в Ла Скала в Милано, в Парижката национална опера, в Кралската опера Ковънт Гардън в Лондон или на Залцбургския фестивал, Соня Йончева олицетворява артистично съвършенство от най-високо ниво. Милиони меломани следят нейните изяви, а записите ѝ достигат до международна публика далеч отвъд пределите на оперния свят.

„Соня Йончева въплъщава по изключителен начин културната сила на Европа“, заявява Райнер Шрънклер, председател на Европейския културен форум. Той допълва: „Тя не само вдъхновява като певица на най-големите сцени в света, но и се ангажира с изключителна страст с бъдещето на изкуството и културата. Йончева съчетава ярко международно присъствие с отговорност за културата и именно това олицетворява Европейската културна награда.“

Пътят на родената в България оперна певица е сред най-впечатляващите истории на успеха на международната класическа сцена. Тя постига световен пробив след победата в престижния конкурс „Опералия” на Пласидо Доминго. Оттогава се утвърждава като един от най-търсените сопрани на своето поколение и впечатлява публика и критика с интерпретациите си на големите оперни роли на Верди, Пучини, Белини, Хендел и Чайковски.

С приемането на Европейската културна награда за 2026 г. тя ще направи и своя дебют на сцената на световноизвестната зала „Концертгебау”.

Снимка: Manfred Baumann

Соня Йончева е много повече от оперна певица. Със своята компания SY11 тя се утвърждава като продуцент и културен предприемач: разработва проекти като фестивала под открито небе „Гала в София“ и цикъла с камерна музика „Съкровени гласове“, продуцира международно признати албуми („Куртизанката“, „Жорж“, „ICON“) и издава книга („Петнадесет огледала”) и културно списание („Български Артист”).

От носителка на наградата „Опералия” (през 2010 г.) тя затваря цикъла и през през 2025 г. става организатор и домакин на конкурса. Соня Йончева довежда в родната си България световни звезди и мобилизира хиляди почитатели на класическата музика. Хосе Карерас и Пласидо Доминго вече са изнасяли концерти пред катедралата „Св. Александър Невски“ в София, а през август 2026 г. Соня Йончева ще се изяви отново там – този път заедно с Йонас Кауфман и Дейвид Гарет.

С учредяването на международните „Тракийски награди за класическа музика“ в Пловдив, най-стария жив град в Европа, тя цели да издигне Тракия на международната карта за класическа музика. Отделно, Соня Йончева се ангажира с ранното развитие на деца и младежи и прави класическата музика по-достъпна за по-широка публика с цел изграждане на по-емпатично и одухотворено общество.

Особено признание лауреатката получава и чрез личността, която ще ѝ връчи Европейската културна награда: световноизвестният диригент, клавесинист и музикален пионер Уилям Кристи. Основателят на легендарния ансамбъл Les Arts Florissants е сред най-влиятелните личности в международния музикален свят и се смята за един от най-важните стожери на исторически информираното изпълнителско изкуство. Със Соня Йончева го свързва дългогодишно артистично сътрудничество. Самата тя казва: „Уилям Кристи е човекът, който първи повярва в моя талант и глас и ме откри за международната музикална сцена чрез академията си Le Jardin des Voix.“

„Много се радвам на връчването на Европейската културна награда и на възможността за първи път да изляза на сцената на „Концертгебау” в Амстердам. Културата свързва хората отвъд всички граници и именно тази европейска идея е по-важна от всякога днес“, заявява Йончева.

„Соня Йончева показва по впечатляващ начин, че големите артисти на нашето време не само изпълняват, но и активно създават култура“, изтъква Райнер Шрънклер, председател на Европейския културен форум. Той добавя: „Тя използва международната си известност, за да активира нови културни импулси и да свързва хората чрез изкуството.“

Новината за престижната награда идва само ден, след като Соня Йончева направи поредния си знаков дебют — този път в Шанхай, за важно събитие на Rolex. Луксозната марка швейцарски часовници, които са сред най-големите меценати в изкуството и на които Соня Йончева е глобалнен посланик, честват 100-годишнината на емблематичния си модел Oyster.

Снимка: Manfred Baumann

Освен Соня Йончева с Европейската културна награда ще бъдат наградени и други значими артисти и институции. Сред лауреатите е международно признатата нидерландска дизайнерка Айрис ван Херпен. С революционните си творби, които преосмислят границите между висша мода, наука, технологии, архитектура и изкуство, тя трайно променя световната модна сцена. В момента нейната голяма изложба „Айрис ван Херпен: извайване на сетивата“ в Бруклинския музей в Ню Йорк привлича световно внимание. Отличена е също така нидерландската певица Ема Кок, която със своя изключителен глас и изяви с Андре Рийо достига до милионна публика.

Младият пианист Никола Меюсен получава Европейската културна награда като един от изключителните таланти на европейската класическа сцена. Специална Европейска младежка награда получава Националният младежки оркестър на Нидерландия. Престижният младежки оркестър ще участва в гала-вечерта под диригентството на международно признатия нидерландски диригент Антъни Хермус и е пример за успешното развитие на музикални таланти в Европа. Европейските младежки награди ще бъдат връчени от нидерландската министърка на образованието, културата и науката Райне Летсхерт. Нейното участие подчертава високото културно значение на събитието и важността на подкрепата за младите таланти в Нидерландия.

Със Соня Йончева, Айрис ван Херпен, Ема Кок, Никола Меюсен и Националния младежки оркестър церемонията през 2026 г. обединява някои от най-впечатляващите личности и институции на европейската културна сцена. Заедно те олицетворяват артистично съвършенство, креативност и културното бъдеще на Европа.

Европейската културна награда отличава личности и институции, които имат особени заслуги към развитието на изкуството, културата и на самата Европа. Сред досегашните лауреати са София Лорен, Карл Лагерфелд, Найджъл Кенеди, Вивиан Уестууд, групата Scorpions, Марио Адорф, Ронан Кийтинг, Кати Мелуа, Герхард Рихтер, Нео Раух, Младежкият оркестър на Европейския съюз и др.