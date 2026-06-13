Феноменалният акордеонист Исус Ангелов с концерт в Шумен

На 13 юни(събота) впечатляващият Исус Ангелов ще изнесе самостоятелен концерт в читалището "Добри Войников"- Шумен. Началото на музикалния спектакъл е от 19:00 часа.

Снимка: Исус Ангелов / личен архив

Исус Ангелов е известен български акордеонист. На повечето хора е познат като финалист в предаването "България търси талант", но възможностите му не се ограничават само до това, той е носител на най-престижната наградата за млади таланти "Стоян Камбарев" и прослави България, печелейки рекордите на Гинес.

Снимка: Исус Ангелов / личен архив

Талантът на Исус е многопластов и освен музикант, той е автор на книгата "Божията безкрайност", илюстрирана с картини на Ставри Калинов. Със своята страст, новаторски подход и виртуозност, Исус Ангелов продължава да вдъхновява публиката.

Билети може да си закупите от касата на читалището или директно на място.

Оля АЛ-АХМЕД

Снимка: Оля Ал-Ахмед