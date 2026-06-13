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Феноменалният акордеонист Исус Ангелов с концерт в Шумен

Феноменалният акордеонист Исус Ангелов с концерт в Шумен

13 Юни, 2026 18:50 407 1

  • исус ангелов-
  • български акордеонист-
  • концерт-
  • шумен

На 13 юни(събота) Исус Ангелов ще изнесе самостоятелен концерт в читалището "Добри Войников"- Шумен. Началото на музикалния спектакъл е от 19:00 часа.

Феноменалният акордеонист Исус Ангелов с концерт в Шумен - 1
Снимка: Исус Ангелов / личен архив
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

На 13 юни(събота) впечатляващият Исус Ангелов ще изнесе самостоятелен концерт в читалището "Добри Войников"- Шумен. Началото на музикалния спектакъл е от 19:00 часа.

Феноменалният акордеонист Исус Ангелов с концерт в Шумен
Снимка: Исус Ангелов / личен архив

Исус Ангелов е известен български акордеонист. На повечето хора е познат като финалист в предаването "България търси талант", но възможностите му не се ограничават само до това, той е носител на най-престижната наградата за млади таланти "Стоян Камбарев" и прослави България, печелейки рекордите на Гинес.

Феноменалният акордеонист Исус Ангелов с концерт в Шумен
Снимка: Исус Ангелов / личен архив

Талантът на Исус е многопластов и освен музикант, той е автор на книгата "Божията безкрайност", илюстрирана с картини на Ставри Калинов. Със своята страст, новаторски подход и виртуозност, Исус Ангелов продължава да вдъхновява публиката.

Билети може да си закупите от касата на читалището или директно на място.

Оля АЛ-АХМЕД

Феноменалният акордеонист Исус Ангелов с концерт в Шумен
Снимка: Оля Ал-Ахмед


Шумен / България
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