Cirque du Soleil ще изпълни първото си представление в София тази вечер

Тази вечер зрителите ще се насладят на първата вечер от гостуването на трупата на Cirque du Soleil в зала „Арена 8888 София”. Те ще изиграят представлението си Оvo (на португалски – яйце), информират от „БГ саунд сгейдж“.

„Магията на Оvo e свят, пълен с цвят, движение и въображение. На една сцена ще видите впечатляващи виртуозни акробати, събирани от цял свят, включително 25 артисти, зрелищни костюми, внушителни декори и оригинална музика, изпълнявана на живо. Спектакълът разказва за пъстрия и динамичен свят на насекомите – вселена, изпълнена с енергия, хумор, нежност и поразителна физическа виртуозност. Това е жив, вдъхновяващ спектакъл, създаден за деца, за техните родители и за всички, които ценят съвременното цирково изкуство – особено когато е представено от най-прочутата циркова трупа в света. Разширявайки границите на въображението и фокусирана върху човешките възможности, визуалната поезия и театралното изразяване, за над 40 години трупата Cirque du Soleil се е утвърдила като глобален културен символ“, обясняват организаторите.

Музикатa в Ovo, преминаваща през стилове като боса нова, самба, фънк и електро, е композирана от бразилския композитор Берна Кепас и се изпълнява на живо от 7-членен оркестър.

След премиерата си в Монреал спектакълът е гледан от над 7 милиона души в 40 държави и е завладял сърцата на публиката в Канада, Европа, Близкия изток и Египет.