Икономиката на Европа затъва

4 Май, 2026 10:33 302 3

Континентът се придържа към остарял икономически модел в нова реалност

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз наивно се придържа към остарял икономически модел, отказвайки да се адаптира към геополитическата реалност, оформена от САЩ и Китай. Това заяви Пиер Вунш, управител на Белгийската централна банка, в интервю за Financial Times (FT).

Свят „с отвореност към търговията и строги правила за държавна помощ вече не съществува“, каза той и е наивно, каза той, да се вярва, че либерален икономически модел може да оцелее при такава глобална промяна.

Вунш специално подчерта енергоемките индустрии, където Европа е изправена пред структурно по-високи разходи, но все пак се стреми да поддържа вътрешното производство. Той смята, че ЕС има „тенденция да избягва компромиси“ между климатичните амбиции, конкурентоспособността и отвореността. Според ръководителя на Белгийската централна банка, с този подход общността рискува да изостане още повече както в иновациите, така и в способността да задава глобални стандарти, от изкуствен интелект до роботика. „С всяка вълна изоставаме все повече и се опитваме да регулираме това, което не контролираме“, заяви Вунш.

Той обвини за тези проблеми твърдия политически контрол. ЕС включва демокрации, които „вече не могат да правят реален избор“, добави ръководителят на Белгийската централна банка.


  • 1 Готов за бой

    0 1 Отговор
    мен изобщо не ме вълнува икономиката на ес

    мене нато ме пази европа ме храни ас само лежа на дивана и пpъцкам

    затова едно време съм скачал на площада със двата пръста, сега да си лежа на диванчето

    10:34 04.05.2026

  • 2 коко

    0 0 Отговор
    Европа ме храни,аз нищо не правя и славя Русия! Кеф!

    10:39 04.05.2026

  • 3 Милен

    0 0 Отговор
    ,,Той обвини за тези проблеми твърдия политически контрол. ЕС включва демокрации, които „вече не могат да правят реален избор“, добави ръководителят на Белгийската централна банка" иначе казано имаме си нещо като нов СССР.

    10:40 04.05.2026