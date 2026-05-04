Икономиката на Европа затъва

Европейският съюз наивно се придържа към остарял икономически модел, отказвайки да се адаптира към геополитическата реалност, оформена от САЩ и Китай. Това заяви Пиер Вунш, управител на Белгийската централна банка, в интервю за Financial Times (FT).

Свят „с отвореност към търговията и строги правила за държавна помощ вече не съществува“, каза той и е наивно, каза той, да се вярва, че либерален икономически модел може да оцелее при такава глобална промяна.

Вунш специално подчерта енергоемките индустрии, където Европа е изправена пред структурно по-високи разходи, но все пак се стреми да поддържа вътрешното производство. Той смята, че ЕС има „тенденция да избягва компромиси“ между климатичните амбиции, конкурентоспособността и отвореността. Според ръководителя на Белгийската централна банка, с този подход общността рискува да изостане още повече както в иновациите, така и в способността да задава глобални стандарти, от изкуствен интелект до роботика. „С всяка вълна изоставаме все повече и се опитваме да регулираме това, което не контролираме“, заяви Вунш.

Той обвини за тези проблеми твърдия политически контрол. ЕС включва демокрации, които „вече не могат да правят реален избор“, добави ръководителят на Белгийската централна банка.