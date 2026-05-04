Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
България се готви за Giro d’Italia. Кои пътища и улици ще са затворени и кога?

България се готви за Giro d’Italia. Кои пътища и улици ще са затворени и кога?

4 Май, 2026 10:33 370 2

  • giro d’italia-
  • пътища-
  • бургас-
  • велико търново-
  • пловдив-
  • софия-
  • несебър

Как да се придвижваме между 6 и 10 май в и около Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София

България се готви за Giro d’Italia. Кои пътища и улици ще са затворени и кога? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Остава по-малко от седмица до началото на Giro d’Italia – Grande Partenza Bulgaria 2026, старта на една от трите най-големи колоездачни обиколки в света, чиито първи три етапа ще преминат от Черноморието до столицата на България.

Организацията и съпътстващите събития са мащабни и в петте града домакини, а всичко това изисква промяна в организацията на движение и затварянето на републикански пътища, основни пътни артерии и няколко централни улици в градовете.

За да се намали неудобството на всички граждани и гости на България, организаторите работят директно с Google Maps и Waze, които ще разполагат с най-актуалната информация по време на трите етапа. При евентуални промени в графика или организацията на движението именно тези приложения ще отразят първи всяка актуализация в реално време.

Също така е подготвена и интерактивна карта, на която може да се разгледа пълното трасе на състезанието и да се провери кои пътища ще бъдат засегнати във всеки един от трите етапа. За организацията на движението в Бургас може да се обърнете и към тази карта.

Кои улици и пътища ще бъдат затворени?

Предварителни подготовки

София

7 май, 03:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. – забранява се влизането и паркирането на пл. „Николай Гяуров"

9 май, 15:00 ч. – забранява се паркирането при паметника „Цар Освободител" и по ул. „15-ти Ноември" от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Оборище“

9 май, 19:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. се забранява влизането на МПС по

Бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“

Пл. „Народно събрание“

Ул. „15-ти ноември“

Дъгата зад пл. „Александър Невски“

Ул. „19-ти февруари“

Етап 1 - 8 май

Състезанието стартира от град Несебър в 14:00 ч., финалът е в Бургас между 17:00 и 17:20 ч.

На старта в Несебър и на финала в Бургас движението ще бъде напълно затворено от 6:00 ч. до 19:00ч.

Несебър

06:00 ч. – затваря се напълно движението на старта в Несебър

10:50 ч. – затваря се път I-9 при Несебър км 0

Междуградски пътища

11:03 ч. – затваря се I-9 от Несебър към Равда

11:09 ч. – затваря се I-9 при Равда

11:14 ч.– затваря се I-9 при Ахелой

11:23 ч. – затваря се I-9 при Поморие

11:34 ч. – затваря се I-9 при Летище Бургас

12:00 ч. – затваря се I-9 от отклонението за Малко Търново нататък

12:00 ч.– затваря се II-99 при Росен, Черноморец, Созопол и прилежащите отсечки

Бургас

07:00 ч. – затваря се бул. „Демокрация“ от бул. „Сан Стефано“ до ул. „Дунав“

12:00 ч. – забранява се паркирането по ул. „Димитър Бракалов“

14:40 ч. – първо влизане на колоната в Бургас от посока Несебър; затварят се бул. „Димитър Димов“, „24-ти черноморски пехотен полк“, „Демокрация“, „Булаир“, „Иван Вазов“, „Индустриална“, „Спортна“ и „Тодор Александров“

16:50 ч. – второ влизане на колоната от посока Созопол по същото трасе

17:00 ч. – финиш на бул. „Демокрация“ при кръстовището с ул. „Адам Мицкевич“

17:00 ч. – затваря се напълно ул. „Димитър Бракалов“

Етап 2 – 9 май

Тръгване от Бургас в 12:00 ч., финиш във Велико Търново между 17:00 и 17:30 ч.

На старта в Бургас и на финала в Велико Търново движението ще бъде напълно затворено от 6:00ч до 19:00ч.

Бургас

05:00 ч. – забранява се паркирането по „Сливница”, „Мара Гидик”, „Левски”, „Пробуда”, „Македония”, „Самуил” и „Сан Стефано”

07:00 ч. – затварят се напълно същите улици

11:55 ч. – старт от пл. „Тройката”; трасето поема по „Александровска”, „Иван Вазов”, „Цар Петър”, „Христо Ботев”, „Одрин”, „Струга” и „Стефан Стамболов”

12:10 ч. – колоната преминава през кв. Ветрен и напуска общината в посока Айтос и Сливен

13:00 ч. – отварят се всички затворени улици

Пътища

09:10 ч. – затваря се A1 Бургас км 0 до пътен възел „Бургас запад“

09:23 ч. – затваря се I-6 при Садиево

09:32ч. – затваря се I-6 при Айтос

10:03 ч. – затваря се I-6 при Карнобат

10:31 ч. – затваря се I-6 при Лозенец

11:01 ч. – затваря се III-6007 при вход Сливен

11:13 ч. – затваря се II-53 при Сливен

11:42 ч. – затваря се II-53 при проход Бяла

12:07 ч. – затваря се II-53 при проход Вратник

12:28 ч. – затваря се II-53 при Майско

12:50 ч. – затваря се II-53 при Марян

13:19 ч. – затваря се II-53 при Миндя

13:38 ч. – затваря се II-53 при Лясковец

13:49ч. – затваря се I-4 при Шереметя

13:56 ч. – затваря се III-514 при Царевец

Велико Търново

06:00 ч. – затваря се напълно движението на финала

13:46 ч. – затваря се пътят при манастир Лясковец

13:49 ч. – затваря се I-4 при Шереметя

13:52 ч. – затваря се пътят при Св. Гора

13:56 ч. – затваря се III-514 при Царевец

16:59 ч. – финиш на състезанието във Велико Търново

Етап 3 – 10 май

Тръгване от Пловдив в 13:15 ч., финиш в София между 17:00 и 17:25 ч.

На старта в Пловдив и на финала в София движението ще бъде напълно затворено от 6:00ч до 19:00 ч.

Пловдив

06:00 ч. – затваря се напълно движението на старта

10:05 ч. – затваря се I-8 при старта

Пътища

10:31 ч. – затваря се I-8 при Стамболийски

10:44 ч. – затваря се I-8 при Мало Конаре

10:53 ч. – затваря се I-8 при Пазарджик

11:03 ч. – затваря се I-8 при Звъничево

11:16 ч. – затваря се I-8 при Септември

11:29 ч. – затваря се I-8 при Белово

11:34 ч. – затваря се I-8 при Момина клисура

11:53 ч. – затваря се II-82 при Костенец

12:04 ч. – затваря се II-82 при Долна баня

12:16 ч. – затваря се II-82 при Радуил

12:37 ч. – затваря се II-82 при Боровец (проход)

12:52 ч. – затваря се II-82 при Самоков

13:11 ч. – затваря се II-82 при яз. Искър

13:27 ч. – затваря се II-82 при Долни Пасарел

13:46 ч. – затваря се II-82 при Панчарево

Панчарево

Преди 14:00 ч. - зрители ще могат да използват паркинга на ВЕЦ „Кокаляне“. Ще бъде обособен и паркинг за кемпери на паркинга на ул. „Гауди“ и „Самоковско шосе“.

14:00 ч. - затваряне на движението по цялото „Самоковско шосе“

След 14:00 ч. желаещите да стигнат до зоните за наблюдение могат да го направят пеша или с велосипед, като влизането или пресичането на състезателния маршрут не е разрешено.

София

00:00 – 04:30 ч. – технически дейности по трасето

от 04:00 ч. – се забранява престоя и паркирането по

Ул. „Оборище“ между пл. „Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“

Ул. „11-ти август“ между ул. „Московска“ и пл. „Александър Невски“

Ул. „Дунав“ между ул. „Московска“ и пл. „Александър Невски“

Ул. „Московска“ между пл. „Гина Кунчева“ и ул. „Г. С. Раковски“

06:00 ч. до 23:00 ч. – се затваря движението по

Ул. „Оборище“ между пл. „Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“

Пл. „Александър Невски“ в частта северно от ул. „Оборище“

Ул. „Дунав“ между ул. „Московска“ и пл. „Александър Невски“

Ул. „11-ти август“ между ул. „Московска“ и пл. „Александър Невски“

Ул. „Московска“ между пл. „Гина Кунчева“ и ул. „Г. С. Раковски“

06:00 до 22:00 ч. – се затваря ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

12:00 до 22:00 ч. – се затваря движението по

бул. „Васил Левски“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Ген. Гурко“

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ от ул. „Ген. Гурко“ до бул. „Цар Освободител“ (в двете посоки)

бул. „Цар Освободител“ от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

бул. „Цариградско шосе“ от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до ул. „Димитър Пешев“

Ул. „Самоковско шосе“(път II-82) от разклон за с. Горни окол(km 49+250) до бул. „Копенхаген“

10 май, 21:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. – по ул. „Ген. Гурко" ще се движи само градски транспорт


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АХАААААА НЕ БЛОКИРАТЖАБАРСКИТЕ

    0 0 Отговор
    ПЪТИЩА И ГРАДОВЕ А НА ЛЬОХМАНИТЕ ОТ ТУКА.........

    10:37 04.05.2026

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    Предлагам Джирото да мине по ул. „Емилиян Станев“ в кв. Кръстова вада

    10:37 04.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове