България се готви за Giro d’Italia. Кои пътища и улици ще са затворени и кога?

Остава по-малко от седмица до началото на Giro d’Italia – Grande Partenza Bulgaria 2026, старта на една от трите най-големи колоездачни обиколки в света, чиито първи три етапа ще преминат от Черноморието до столицата на България.
Организацията и съпътстващите събития са мащабни и в петте града домакини, а всичко това изисква промяна в организацията на движение и затварянето на републикански пътища, основни пътни артерии и няколко централни улици в градовете.
За да се намали неудобството на всички граждани и гости на България, организаторите работят директно с Google Maps и Waze, които ще разполагат с най-актуалната информация по време на трите етапа. При евентуални промени в графика или организацията на движението именно тези приложения ще отразят първи всяка актуализация в реално време.
Също така е подготвена и интерактивна карта, на която може да се разгледа пълното трасе на състезанието и да се провери кои пътища ще бъдат засегнати във всеки един от трите етапа. За организацията на движението в Бургас може да се обърнете и към тази карта.
Кои улици и пътища ще бъдат затворени?
Предварителни подготовки
София
7 май, 03:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. – забранява се влизането и паркирането на пл. „Николай Гяуров"
9 май, 15:00 ч. – забранява се паркирането при паметника „Цар Освободител" и по ул. „15-ти Ноември" от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Оборище“
9 май, 19:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. се забранява влизането на МПС по
Бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“
Пл. „Народно събрание“
Ул. „15-ти ноември“
Дъгата зад пл. „Александър Невски“
Ул. „19-ти февруари“
Етап 1 - 8 май
Състезанието стартира от град Несебър в 14:00 ч., финалът е в Бургас между 17:00 и 17:20 ч.
На старта в Несебър и на финала в Бургас движението ще бъде напълно затворено от 6:00 ч. до 19:00ч.
Несебър
06:00 ч. – затваря се напълно движението на старта в Несебър
10:50 ч. – затваря се път I-9 при Несебър км 0
Междуградски пътища
11:03 ч. – затваря се I-9 от Несебър към Равда
11:09 ч. – затваря се I-9 при Равда
11:14 ч.– затваря се I-9 при Ахелой
11:23 ч. – затваря се I-9 при Поморие
11:34 ч. – затваря се I-9 при Летище Бургас
12:00 ч. – затваря се I-9 от отклонението за Малко Търново нататък
12:00 ч.– затваря се II-99 при Росен, Черноморец, Созопол и прилежащите отсечки
Бургас
07:00 ч. – затваря се бул. „Демокрация“ от бул. „Сан Стефано“ до ул. „Дунав“
12:00 ч. – забранява се паркирането по ул. „Димитър Бракалов“
14:40 ч. – първо влизане на колоната в Бургас от посока Несебър; затварят се бул. „Димитър Димов“, „24-ти черноморски пехотен полк“, „Демокрация“, „Булаир“, „Иван Вазов“, „Индустриална“, „Спортна“ и „Тодор Александров“
16:50 ч. – второ влизане на колоната от посока Созопол по същото трасе
17:00 ч. – финиш на бул. „Демокрация“ при кръстовището с ул. „Адам Мицкевич“
17:00 ч. – затваря се напълно ул. „Димитър Бракалов“
Етап 2 – 9 май
Тръгване от Бургас в 12:00 ч., финиш във Велико Търново между 17:00 и 17:30 ч.
На старта в Бургас и на финала в Велико Търново движението ще бъде напълно затворено от 6:00ч до 19:00ч.
Бургас
05:00 ч. – забранява се паркирането по „Сливница”, „Мара Гидик”, „Левски”, „Пробуда”, „Македония”, „Самуил” и „Сан Стефано”
07:00 ч. – затварят се напълно същите улици
11:55 ч. – старт от пл. „Тройката”; трасето поема по „Александровска”, „Иван Вазов”, „Цар Петър”, „Христо Ботев”, „Одрин”, „Струга” и „Стефан Стамболов”
12:10 ч. – колоната преминава през кв. Ветрен и напуска общината в посока Айтос и Сливен
13:00 ч. – отварят се всички затворени улици
Пътища
09:10 ч. – затваря се A1 Бургас км 0 до пътен възел „Бургас запад“
09:23 ч. – затваря се I-6 при Садиево
09:32ч. – затваря се I-6 при Айтос
10:03 ч. – затваря се I-6 при Карнобат
10:31 ч. – затваря се I-6 при Лозенец
11:01 ч. – затваря се III-6007 при вход Сливен
11:13 ч. – затваря се II-53 при Сливен
11:42 ч. – затваря се II-53 при проход Бяла
12:07 ч. – затваря се II-53 при проход Вратник
12:28 ч. – затваря се II-53 при Майско
12:50 ч. – затваря се II-53 при Марян
13:19 ч. – затваря се II-53 при Миндя
13:38 ч. – затваря се II-53 при Лясковец
13:49ч. – затваря се I-4 при Шереметя
13:56 ч. – затваря се III-514 при Царевец
Велико Търново
06:00 ч. – затваря се напълно движението на финала
13:46 ч. – затваря се пътят при манастир Лясковец
13:49 ч. – затваря се I-4 при Шереметя
13:52 ч. – затваря се пътят при Св. Гора
13:56 ч. – затваря се III-514 при Царевец
16:59 ч. – финиш на състезанието във Велико Търново
Етап 3 – 10 май
Тръгване от Пловдив в 13:15 ч., финиш в София между 17:00 и 17:25 ч.
На старта в Пловдив и на финала в София движението ще бъде напълно затворено от 6:00ч до 19:00 ч.
Пловдив
06:00 ч. – затваря се напълно движението на старта
10:05 ч. – затваря се I-8 при старта
Пътища
10:31 ч. – затваря се I-8 при Стамболийски
10:44 ч. – затваря се I-8 при Мало Конаре
10:53 ч. – затваря се I-8 при Пазарджик
11:03 ч. – затваря се I-8 при Звъничево
11:16 ч. – затваря се I-8 при Септември
11:29 ч. – затваря се I-8 при Белово
11:34 ч. – затваря се I-8 при Момина клисура
11:53 ч. – затваря се II-82 при Костенец
12:04 ч. – затваря се II-82 при Долна баня
12:16 ч. – затваря се II-82 при Радуил
12:37 ч. – затваря се II-82 при Боровец (проход)
12:52 ч. – затваря се II-82 при Самоков
13:11 ч. – затваря се II-82 при яз. Искър
13:27 ч. – затваря се II-82 при Долни Пасарел
13:46 ч. – затваря се II-82 при Панчарево
Панчарево
Преди 14:00 ч. - зрители ще могат да използват паркинга на ВЕЦ „Кокаляне“. Ще бъде обособен и паркинг за кемпери на паркинга на ул. „Гауди“ и „Самоковско шосе“.
14:00 ч. - затваряне на движението по цялото „Самоковско шосе“
След 14:00 ч. желаещите да стигнат до зоните за наблюдение могат да го направят пеша или с велосипед, като влизането или пресичането на състезателния маршрут не е разрешено.
София
00:00 – 04:30 ч. – технически дейности по трасето
от 04:00 ч. – се забранява престоя и паркирането по
Ул. „Оборище“ между пл. „Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“
Ул. „11-ти август“ между ул. „Московска“ и пл. „Александър Невски“
Ул. „Дунав“ между ул. „Московска“ и пл. „Александър Невски“
Ул. „Московска“ между пл. „Гина Кунчева“ и ул. „Г. С. Раковски“
06:00 ч. до 23:00 ч. – се затваря движението по
Ул. „Оборище“ между пл. „Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“
Пл. „Александър Невски“ в частта северно от ул. „Оборище“
Ул. „Дунав“ между ул. „Московска“ и пл. „Александър Невски“
Ул. „11-ти август“ между ул. „Московска“ и пл. „Александър Невски“
Ул. „Московска“ между пл. „Гина Кунчева“ и ул. „Г. С. Раковски“
06:00 до 22:00 ч. – се затваря ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“
12:00 до 22:00 ч. – се затваря движението по
бул. „Васил Левски“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Ген. Гурко“
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ от ул. „Ген. Гурко“ до бул. „Цар Освободител“ (в двете посоки)
бул. „Цар Освободител“ от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“
бул. „Цариградско шосе“ от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до ул. „Димитър Пешев“
Ул. „Самоковско шосе“(път II-82) от разклон за с. Горни окол(km 49+250) до бул. „Копенхаген“
10 май, 21:00 ч. до 11 май, 06:00 ч. – по ул. „Ген. Гурко" ще се движи само градски транспорт
