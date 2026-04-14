Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Култура »
„Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели Наградата на испанската критика за чуждестранна книга

14 Април, 2026 12:01 341 1

  • градинарят и смъртта-
  • георги господинов-
  • награда-
  • приз-
  • книга-
  • роман

Това е поредно признание за автора в Испания, след като "Градинарят и смъртта" беше признат и за книга на годината

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели Наградата на испанската критика за най-добра чуждестранна книга, съобщиха българските издатели на книгата „Жанет 45“.

„Щастливи сме да споделим, че романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов печели Наградата на испанската критика за най-добра чуждестранна книга. Това е юбилейното 70-о издание на една от най-важните испански награди за литература. Тя е единствената, която се присъжда за произведения на четирите официални езика на Испания от жури, съставено от 21 независими литературни критици“, се казва в съобщението на издателството.

За първи път българска книга получава това отличие, с което българският писател се нарежда сред предишните носители като Светлана Алексиевич, Олга Токарчук, Ани Ерно, Хан Канг, Карл Уве Кнаусгор и Мирча Картареску, допълват от „Жанет 45“.

Поредното голямо признание за Георги Господинов идва месец след като „Градинарят и смъртта“ (в превод на Мария Вутова) спечели наградата на независимите книжарници за книга на годината в Испания.

Испанското издателство на романа Impedimenta пише на своята страница: „Днес празнуваме една новина, която ни изпълва с радост: Георги Господинов бе удостоен с Наградата на критиката за 2025 г. за „Градинарят и смъртта“. Това отличие е признание за един от най-неповторимите, проницателни и незаменими писатели на нашето време. Неговата литература, деликатна и дълбоко човечна, изследва паметта, изтичането на времето и крехкостта на съществуването – в неговите страници интимното става универсално, носталгията придобива нови форми, а ежедневието разкрива неочаквана дълбочина.“

До дни се очаква девето издание на романа в Испания. От излизането си преди по-малко от година „Градинарят и смъртта“ продължава да е сред най-търсените книги, съобщават от „Жанет 45“.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стефан

    3 0 Отговор
    Айде стига го натрапвате този шорошоид. И без това никой не го чете.

    12:06 14.04.2026