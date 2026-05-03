Новини
Култура »
Салвадор Дали в Перник

Салвадор Дали в Перник

3 Май, 2026 12:11 606 6

  • салвадор дали-
  • перник-
  • изложба-

Над 300 творби могат да се видят в галерия "Любен Гайдаров"

Салвадор Дали в Перник - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

„Триумфът на въображението“ – над 300 творби на Салвадор Дали са представени в галерия „Любен Гайдаров“ в Перник. Толкова мащабна изложба на прочутия художник се прави за първи път в България.

Колекцията, събирана с години, е на изкуствоведа и издател д-р Михаел Имхоф, който е почитател на испанския сюрреалист от 14-годишна възраст. Първо събира съкровищата на Салвадор Дали в книга, а по негова идея е създадена и фигурата на прочутия художник. Българската изложба е първото гостуване на колекцията в Източна Европа, осъществено с усилията на Галина Декова – директор на галерията.

Галина Декова – директор на галерия „Любен Гайдаров“: „Мисля, че е изненадан колко много млади хора посещават. Неговите наблюдения от Германия са, че там аудиторията е по-скоро възрастна, докато тук има много млади хора и деца, и това е много приятна изненада за него.“

Над 300 произведения представят Дали като художник, дизайнер, мислител и експериментатор. В колекцията са някои от най-известните картини – „Космическият слон“, „Лицето на войната“, „Постоянството на паметта“, както и илюстрации към „Божествена комедия“.

„Оригиналите са приблизително 150, като копията и репродукциите са включени единствено с цел да допълнят разказа – това е била и целта на издателя. Да има пълен разказ, така че човек, като посети изложбата, да придобие представа за целия път на Салвадор Дали", казва Галина Декова – директор на галерия „Любен Гайдаров“, цитирана от БНТ.

Скулптура, графика, мода, реклама, илюстрации и кино – провокациите са навсякъде, а на нападките самият Дали отговаря: „Единствената разлика между мен и един луд е, че аз не съм луд.“

Сънищата на Дали се събират в „Триумфът на въображението“. Може да посетите изложбата до 6 септември.


Перник / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Салвадора (от Перник)

    3 0 Отговор
    Като треснем некой с винкело у тиквата, става се едно Дали го е РисувАл...

    12:14 03.05.2026

  • 2 мда

    2 0 Отговор
    Не е бил луд, само обсебен...

    12:28 03.05.2026

  • 3 Града на веинкла и изложба на

    0 2 Отговор
    Салвадор Дали са две несъвместими неща.

    Коментиран от #4

    12:45 03.05.2026

  • 4 Винкела

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Града на веинкла и изложба на":

    Да се чете

    12:46 03.05.2026

  • 5 Ахах

    0 0 Отговор
    С голф ли е докаран?

    13:00 03.05.2026

  • 6 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    По принцип обичам много изкуството ама на този психопат изобщо не съм фен ,човека не е бил добре с главата и Пикасо това са двамата уж големи за някой си "артисти " нямам идея как ги определят като такива за нищо не стават .

    13:05 03.05.2026