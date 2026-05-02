Журито на Венецианското биенале подаде оставка заради участието на Русия и Израел

Журито на 61-вото Венецианско биенале подаде оставка заедно, съобщиха организаторите на най-престижното международно изложение за съвременно изкуство, пише в. Сега. То беше в състав Соланж Фаркас (председател), Зое Бут, Елвира Дянгани Озе, Марта Кузма и Джована Дзапери, предадоха италиански медии, сред които АНСА и "РАИ Нюз".

Оставката беше обявена само девет дни преди официалното откриване на Венецианското биенале и шест дни преди журито да започне обиколката си по павилионите на всичките 99 национални участници. По традиция в трите дни преди официалното откриване на форума и церемонията по връчване на наградите "Златен лъв" и "Сребърен лъв" журито минава на оглед през всички участници, за да вземе решение кой от проектите да награди.

Миналата седмица журито на 61-вото Венецианско биенале обяви, че Русия и Израел ще бъдат изключени от състезанието за наградите. Решението е свързано със заповедите за арест, издадени от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления срещу руския президент Владимир Путин и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Вчера бе съобщено, че италианското министерство на културата е изпратило инспектори на Венецианското биенале, за да съберат информация относно спорното решение да се позволи на руския павилион да отвори отново врати след четиригодишна пауза, свързана със санкциите срещу Русия след нахлуването в Украйна. Преди седмица по същата причина Европейската комисия спря безвъзмездното финансиране за Венецианското биенале в размер на 2 милиона евро.

След подадената оставка от страна на журито, организаторите решиха да учредят две награди, наречени "Лъв на посетителите". Те ще бъдат присъдени от посетителите на международното изложение. В резултат на тези промени церемонията по награждаване няма да е на 9 май, а чак в края на Биеналето на 22 ноември, посочва АНСА.

Двата "Лъва на посетителите"“ ще бъдат присъдени на най-добрия национален павилион и на най-добрия участник в общата изложба на Биеналето. В категорията за най-добър национален павилион ще участват всички страни в официалния списък на Биеналето, което означава и Русия, и Израел, допълва АНСА.

Глас за двете категории могат да дадат всички, които са посетили двете места на изложението, за които се изискват билети, а именно комплекса "Арсенал" и Градините на Биеналето в периода 9 май-22 ноември. Всеки притежател на билет ще може да гласува само по един път за всяка една от двете награди. Ще се въведе проследяемост в тази насока чрез системата за издаване на билети.

В изявление на пресслужбата по повод гореспоменатите промени се посочва, че Биеналето "желае и потвърждава ролята си на място за примирие в името на изкуството, културата и художествената свобода".

Венецианското биенале на изкуствата ще се проведе от 9 май до 22 ноември 2026 г. Темата му е „"В минорни тоналности“ и неин куратор е Койо Куо, починала от рак миналата година.

България се явява с проекта "Федерация на минорните практики", дело на изцяло женски екип - художничките Венета Андрова, Гери Георгиева, Мария Налбантова и Райна Тенева, с куратор Мартина Йорданова, припомня Сега. Комисар на българското участие е Десислава Димова. Българският павилион е в зала "Тициан", където бяха показани българските проекти в 18-ото и 19-ото издание на Архитектурното биенале (2023 и 2025 г.), както и в 60-ото издание на Венецианското биенале на изкуствата през 2024 г.