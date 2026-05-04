Nissan Skyline ще се завърне, но като Infiniti Q50

4 Май, 2026 10:47 793 7

Докато в Япония той ще носи гордото Skyline, отвъд Океана и на редица други пазари колата ще възроди индекса Q50

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Легендарното име Skyline се готви за грандиозно завръщане на голямата сцена, носещо със себе си амбицията на Nissan да си върне позагубения през последните години блясък. За японския гигант това не е просто поредната премиера на нов седан, а истински емоционален рестарт и опит да напомнят на света защо марката бе боготворена от поколения автомобилни фенове. В епоха на радикална трансформация, този модел е натоварен със задачата да бъде „сърцето“ на бранда – символ на онова, което прави един автомобил вълнуващ.

Особено любопитно е позиционирането на модела за западните пазари. Докато в Япония той ще носи гордото Skyline, отвъд Океана и на редица други пазари колата ще възроди индекса Infiniti Q50. След като предишната генерация се оттегли от сцената през 2024 година, мнозина смятаха, че сегментът на спортните седани за марката е затворена страница. Нищо подобно – новият наследник идва със заявката да бъде по-смел и по-директен от всякога, като дори се говори за „еретичното“ в днешно време решение да бъде предлаган с ръчна скоростна кутия.

Визуално новият седан обещава да бъде празник за сетивата, балансирайки между модерната агресия и класическите пропорции. Официалните тийзъри загатват за атлетичен силует с остри като бръснач LED фарове и масивна черна решетка, която излъчва присъствие. Страничните линии са изваяни наново, за да подчертаят мускулатурата на каросерията, но истинското вълнение започва отзад. Там дизайнерите са заложили на „святата граал“ на Skyline – емблематичните четири кръгли светлини, които правят директна препратка към митичните R34 и GT-R. Двойните накрайници на изпускателната система, заимствани от новия Nissan Z, само потвърждават спортното ДНК на машината.

Под капака инженерите са отказали да се подчинят на скучната конюнктура. Вместо пълна електрификация, за американското Infiniti Q50 е потвърден доказаният 3,0-литров V6 битурбо агрегат, чийто табун надхвърля 500 конски сили. Това превръща автомобила в сериозен играч, готов да премери сили с най-добрите в класа. А възможността за ръчна смяна на предавките е истински подарък за пуристите – онези шофьори, които искат да контролират всеки аспект от движението, вместо да бъдат просто пътници в собствената си кола. Очертава се Skyline/Q50 да бъде един от последните мохикани на аналоговото удоволствие в цифровия свят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ония с фордо

    Отговор

    До коментар #1 от "Край":

    Оффффф на мама умника особено по въпроса с чистото защото си мисли че тока идва от контакта и си няма напред става колко замърсяващо е производството на батериите.

    11:01 04.05.2026

  • 3 СЗО

    Отговор
    Точно визуално не ми обещава да бъде празник за сетивата...

    11:02 04.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 авантгард

    Отговор
    М, седан, неадекватници.
    Учете се от Октавия как се прави хем красиво хем практично купе.

    11:14 04.05.2026

  • 6 Буха ха

    Отговор
    Скучно на вид купе с още по скучно име, Q50.

    Коментиран от #7

    11:33 04.05.2026

  • 7 Ония с фордо

    Отговор

    До коментар #6 от "Буха ха":

    Е ти какво очакваш от Рено ?

    11:37 04.05.2026