Иран отправи директна заплаха към САЩ: Не навлизайте в Ормузкия проток

Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи остро предупреждение към Военноморските сили на САЩ да не навлизат в Ормузкия проток. Изявлението беше разпространено от иранските държавни медии и цитирано от Ройтерс, предава БТА.
Реакцията на Техеран идва след като Вашингтон обяви подготовка на операция, насочена към освобождаване на търговски кораби, блокирани в стратегическия морски проход.
„Нееднократно сме заявявали, че сигурността в Ормузкия проток е под наш контрол и че всяко безопасно преминаване на плавателни съдове следва да бъде координирано с въоръжените сили на Иран“, се посочва в официалната позиция.
С това изявление иранското военно ръководство ясно демонстрира, че разглежда протока като зона под собствено оперативно влияние и не възнамерява да допусне едностранни действия от страна на американския флот.
Новото предупреждение допълнително изостря напрежението около един от най-важните енергийни маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалния износ на петрол и природен газ.
До коментар #8 от "САЩисан русофил":По вероятно е белия дом да бъде испарен
До коментар #5 от "Иран добре си прави":Не е точно така. САЩ са силни, само че ще дадат много жертви, ако тръгнат с рогите и това е проблемът. И тогата на рижия боклук ще му забият шута. Не е като матушка, жертвите да нямат значение.
До коментар #13 от "Един":САЩ са много по силни от Иран, но са далеч по слаби от Иран със съюзниците Китай, Русия и Северна Корея. Китай няма да допусне САЩ да блокират основния му доставчик на нефт и газ.
Китай има по- голям, по- модерен и по мощен военен флот от САЩ.
До коментар #13 от "Един":в другата война е същото. Русия е много по-силна. Може за 30 минути да нулира цяла укра. НО, не става. Те не могат да си използват големите и мощни ракети, понеже в укра живеят милиони руснаци!
19 Евгени
До коментар #18 от "Абе то и":Разликата н двете войни, е че американците създадоха въздушно превъзходство, а руснаците не успяха. Око искат американците могат да започват да изсипват много евтини свободнопадащи бомби( тип втората свтовна война, няма електроника, чипове или сензори) и са изравнят цялата територия, като пустиня. Разрушенията при бомбардировките на Дрезден са 70 % от града. 4 месеца супер интензивни ежедневни бомбардировки, ще ем излязат на 30% от досегашните бомбардировки, а ефекта ще е брутален
21 Ами тя разликата е
До коментар #19 от "Евгени":че едното е пълно мащабна война, а другото СВО с цел прочистване на определен район! Но вие лапате пропаганда и не мислите!
До коментар #4 от "Бай той Толстой":Републиканците
