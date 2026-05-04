Иран отправи директна заплаха към САЩ: Не навлизайте в Ормузкия проток

4 Май, 2026 10:39 2 716 25

Техеран предупреди американските военноморски сили, че контролът върху ключовия морски коридор е изцяло в ръцете на иранската армия

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи остро предупреждение към Военноморските сили на САЩ да не навлизат в Ормузкия проток. Изявлението беше разпространено от иранските държавни медии и цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Реакцията на Техеран идва след като Вашингтон обяви подготовка на операция, насочена към освобождаване на търговски кораби, блокирани в стратегическия морски проход.

„Нееднократно сме заявявали, че сигурността в Ормузкия проток е под наш контрол и че всяко безопасно преминаване на плавателни съдове следва да бъде координирано с въоръжените сили на Иран“, се посочва в официалната позиция.

С това изявление иранското военно ръководство ясно демонстрира, че разглежда протока като зона под собствено оперативно влияние и не възнамерява да допусне едностранни действия от страна на американския флот.

Новото предупреждение допълнително изостря напрежението около един от най-важните енергийни маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалния износ на петрол и природен газ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бай той Толстой

    32 3 Отговор
    Ама как сенахедрихте това демократите на персийския,а?😁Аааа-ох болит.

    Коментиран от #24

    10:49 04.05.2026

  • 5 Иран добре си прави

    49 5 Отговор
    само кютек за кравите... Тези бяха свикнали цял свят да им се подчинява и те да ги ритат и трепат. Еми Иран им заби балтията вече. Хегемонията им умря. Освен финансовият банкрут вече и военно са нула. Показа се, че от тех нищо не става!

    Коментиран от #13

    10:49 04.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мухахаха

    29 2 Отговор
    Ще има печено телешко

    10:55 04.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Само бой

    35 4 Отговор
    По иврейските кратуни

    10:56 04.05.2026

  • 10 Дръта чанта

    28 5 Отговор

    До коментар #8 от "САЩисан русофил":

    По вероятно е белия дом да бъде испарен

    10:57 04.05.2026

  • 11 Факти

    18 54 Отговор
    Иран е много смешна държава. На второ място в света по залежи на газ и на трето по нефт, а хората са бедни като мишки и масово има недостиг на вода. Израел и САЩ влизат когато си искат във въздушното им пространство и ги бомбят. Спряла работа. Всеки западен народ, включително евреите, щяха да направят от тази държава рай на земята. Източно азиатците също щяха да се справят прекрасно. Глупавите ислямизирани перси не могат да се възползват от земните си богатства защото най-важното нещо в живота им е да унищожат Израел. Вместо да унищожат него, унищожават себе си. Кой каквото прави, на себе си го прави.

    10:58 04.05.2026

  • 12 Мишел

    29 3 Отговор
    КСИР удари танкер, решил да навлезе в протока без разрешение на Иран.

    10:58 04.05.2026

  • 13 Един

    21 10 Отговор

    До коментар #5 от "Иран добре си прави":

    Не е точно така. САЩ са силни, само че ще дадат много жертви, ако тръгнат с рогите и това е проблемът. И тогата на рижия боклук ще му забият шута. Не е като матушка, жертвите да нямат значение.

    Коментиран от #17, #18

    11:00 04.05.2026

  • 14 ако хвърлат 2-3 хиляди дрони и ракети

    4 2 Отговор
    по вражеските цели може доста щети да има . със затварянето на провлака поръчките скочиха 8 пъти нищо от покачването на цените до 120 за барел което е около 250 милиона на танкер . така неприятелските танкери в преградената част станаха около 4 000 . към тях има юса флотилия от 200 съда . та все нещо ще трещи и ще е скъпо . а както знаем полза от спиране на войната се видя че няма никой . на новия аятолах войската му почнала да взема някои решения дето я касаят . евреите трепят ливанците , а фирмите на юса ги запалиха в арабския провлак . уж инвестиции но те литър петрол вадят свръх американска печалба.

    11:00 04.05.2026

  • 15 заглавието

    27 2 Отговор
    манипулира, Иран не заплашва, а предупреждава. Огромна разлика! И в мисленето на писалата статията

    11:07 04.05.2026

  • 16 Джеографик Нешънолов

    23 3 Отговор
    Огромен остров се е образувал в океана , след отпушването на отходната канализация на един американски самолетоносач. Тръмп не е поискал да го кръстят на негово име и го кръстили " Островът на аромата".

    11:08 04.05.2026

  • 17 Мишел

    23 4 Отговор

    До коментар #13 от "Един":

    САЩ са много по силни от Иран, но са далеч по слаби от Иран със съюзниците Китай, Русия и Северна Корея. Китай няма да допусне САЩ да блокират основния му доставчик на нефт и газ.
    Китай има по- голям, по- модерен и по мощен военен флот от САЩ.

    11:09 04.05.2026

  • 18 Абе то и

    17 2 Отговор

    До коментар #13 от "Един":

    в другата война е същото. Русия е много по-силна. Може за 30 минути да нулира цяла укра. НО, не става. Те не могат да си използват големите и мощни ракети, понеже в укра живеят милиони руснаци!

    Коментиран от #19

    11:29 04.05.2026

  • 19 Евгени

    4 8 Отговор

    До коментар #18 от "Абе то и":

    Разликата н двете войни, е че американците създадоха въздушно превъзходство, а руснаците не успяха. Око искат американците могат да започват да изсипват много евтини свободнопадащи бомби( тип втората свтовна война, няма електроника, чипове или сензори) и са изравнят цялата територия, като пустиня. Разрушенията при бомбардировките на Дрезден са 70 % от града. 4 месеца супер интензивни ежедневни бомбардировки, ще ем излязат на 30% от досегашните бомбардировки, а ефекта ще е брутален

    Коментиран от #21

    12:10 04.05.2026

  • 20 Браво на Иран

    1 1 Отговор
    Направи терориста САЩ смешен! Време беше да им се даде урок на агресиите!

    12:26 04.05.2026

  • 21 Ами тя разликата е

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Евгени":

    че едното е пълно мащабна война, а другото СВО с цел прочистване на определен район! Но вие лапате пропаганда и не мислите!

    12:27 04.05.2026

  • 22 Тръмпона

    1 0 Отговор
    с двата крака в киреча!

    12:29 04.05.2026

  • 23 Идва моментът,

    3 0 Отговор
    от който Тръмп се страхува най много - дали да оттегли армадата и да стане за смях или да заповяда масови бомбардировки над Иран и д стане най мразеният човек на света.

    12:37 04.05.2026

  • 24 Румен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай той Толстой":

    Републиканците

    12:38 04.05.2026

  • 25 Американец

    0 0 Отговор
    Ами и ние ви предупреждаваме но вие сте прекалено големи дебббилли за да се осъзнаете ……..
    Който търси - намира …..

    12:45 04.05.2026

