Иран отправи директна заплаха към САЩ: Не навлизайте в Ормузкия проток

Обединеното командване на въоръжените сили на Иран отправи остро предупреждение към Военноморските сили на САЩ да не навлизат в Ормузкия проток. Изявлението беше разпространено от иранските държавни медии и цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Реакцията на Техеран идва след като Вашингтон обяви подготовка на операция, насочена към освобождаване на търговски кораби, блокирани в стратегическия морски проход.

„Нееднократно сме заявявали, че сигурността в Ормузкия проток е под наш контрол и че всяко безопасно преминаване на плавателни съдове следва да бъде координирано с въоръжените сили на Иран“, се посочва в официалната позиция.

С това изявление иранското военно ръководство ясно демонстрира, че разглежда протока като зона под собствено оперативно влияние и не възнамерява да допусне едностранни действия от страна на американския флот.

Новото предупреждение допълнително изостря напрежението около един от най-важните енергийни маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалния износ на петрол и природен газ.