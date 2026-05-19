Шофьор загина при катастрофа в Кюстендил

19 Май, 2026 12:45 1 255 8

Водачът е загубил контрол и се е ударил в насрещно движещ се товарен автомобил

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

74-годишен шофьор загина при катастрофа в Кюстендил, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал на 18 май на кръстовището на улиците „Цар Асен I“ и „Цар Освободител“.

Водачът е загубил контрол и се е ударил в насрещно движещ се товарен автомобил.

Водачът на лекия автомобил е починал на място.

На двата автомобила са нанесени материални щети.

За случая е уведомен прокурор и се води разследване.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дъртак

    6 3 Отговор
    С годините реакциите намаляват и всеки трябва да се усети кога да спре, ако не може близките трябва да го спрат, в противен случай - подранено последно сбогом и язък за този насреща!

    12:48 19.05.2026

  • 2 фейк

    3 3 Отговор
    пеевски бил шофьора на лекия автомомобил,а до него се возил боко тиквата!

    12:49 19.05.2026

  • 3 мъкаааа

    4 0 Отговор
    Войната в България не спира!

    12:51 19.05.2026

  • 4 да сме коректни

    5 2 Отговор
    На тази възраст много по- вероятно е да е починал от нещо друго,а не от травмите при катастрофата...... Уви!

    Коментиран от #5

    12:52 19.05.2026

  • 5 хари

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "да сме коректни":

    ква коректност бе,от 36г ни правят на маймуни ченгетата от бкп,ти за коректност говориш!!!

    13:00 19.05.2026

  • 6 Мдаа

    2 0 Отговор
    Някои хора просто не знаят кога да се спрат...

    13:23 19.05.2026

  • 7 И сега кажете

    0 5 Отговор
    че на автомобилистите над 40 години не трябва още повече да се вдигне ГО. Те са най големите донори

    13:35 19.05.2026

  • 8 Чепо дъ инфлуенсър

    0 0 Отговор
    Или е сложил край на прекрасните старини наближавайки кофите

    15:38 19.05.2026

