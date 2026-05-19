74-годишен шофьор загина при катастрофа в Кюстендил, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал на 18 май на кръстовището на улиците „Цар Асен I“ и „Цар Освободител“.

Водачът е загубил контрол и се е ударил в насрещно движещ се товарен автомобил.

Водачът на лекия автомобил е починал на място.

На двата автомобила са нанесени материални щети.

За случая е уведомен прокурор и се води разследване.