Костадин Костадинов: Действията на Румен Радев показват страх!

19 Май, 2026 12:38 2 278 48

"Прогресивна България" надмина ГЕРБ по арогантност, написа лидерът на "Възраждане"

Костадин Костадинов

Денят вчера може да бъде обобщен в две новини - Радев обяви, че ще взима милиарди нови дългове и ще вдигне осигурителните прагове, но за сметка на това заяви намерение да ограничи правата на опозицията в парламента. Едно от нещата, които се премахват, е правото ни на контрол върху работата на мин.-председателя и министрите. Не, че и досега управляващите не ги криеха от нас при парламентарни контроли, но вече ще става напълно законно.

Това написа във "Фейсбук" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Очевидно сме сбъркали, когато вече неколкократно отбелязахме, че единствената разлика между ПБ, ГЕРБ, ДПС и ППДБ е името. ПБ е по-зле от ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Надминаха ги по наглост и арогантност, при това само за няколко седмици след изборите.

Разбира се, нас това не ни притеснява, защото тези промени нито ще ни спрат, нито ще ни уплашат. Напротив, действията на Радев показват страх. Неслучайно още миналата седмица от деловодствота на Народното събрание започнаха да отклоняват и връщат въпроси, насочени от нас към мин.-председателя. А щом Радев показва страх, маскиран с арогантност и наглост, значи няма да изкара дълго. Няма да го спасят нито купения и корпоративен вот, нито милионите на олигархията. Бързо ще стане точно толкова омразен на народа, както стана и предшественикът му в борбата с корупцията и престъпността, Бойко Борисов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Бг гражданин

    37 44 Отговор
    Този гнусен предател рускозомбиран въобще защо го показват.....

    Коментиран от #12, #27

    12:41 19.05.2026

  • 2 гатанка

    30 29 Отговор
    що е то мафия–триглава ламя?казва се боко шишев радев!!!

    12:43 19.05.2026

  • 3 кРадев

    24 28 Отговор
    е завършил разузнавателна школа на църъу !

    12:44 19.05.2026

  • 4 Време е

    16 26 Отговор
    за Алтернатива за България !

    12:45 19.05.2026

  • 5 Абсолютно точно мнение

    33 23 Отговор
    Костадинов кандидатирай се за президент.

    Коментиран от #48

    12:45 19.05.2026

  • 6 Тост

    48 21 Отговор
    Хубавото е, че теб никой не те бръсне за слива... Поредния Бареков, Расате и оня бастун Сидеров

    12:45 19.05.2026

  • 7 ту-туу

    37 14 Отговор
    Костя като беше безстрашен защо гласува да остане охраната на мутрите и сега си накрая ще отидеш при итн

    Коментиран от #21

    12:46 19.05.2026

  • 8 Опа

    34 11 Отговор
    Костя, сега ще видите кон боб яде ли.

    12:46 19.05.2026

  • 9 Показват

    13 12 Отговор
    стреляне напосоки , виждайки враг у всеки , който не е от "наще" както се самоопределят ! Българският гражданин го нахраниха с лъжи и обещания , че вече не може да погълне нови !

    12:46 19.05.2026

  • 10 Кочо

    19 11 Отговор
    Простя Копейкин - Герб!

    12:48 19.05.2026

  • 11 Костя, Костя,

    23 10 Отговор
    гушвай бутилката и всичко ще ти стане розово. Може и жена да те хареса.

    12:49 19.05.2026

  • 12 Анонимен

    23 20 Отговор

    До коментар #1 от "Бг гражданин":

    Костадинов много правилно Викахте срещу Борисов но насадихте държавата ни на червена диктатура и съветските другари

    Коментиран от #31

    12:49 19.05.2026

  • 13 "демократ"

    34 2 Отговор
    И все пак 4236 евро основна депутатска заплата е много. Тези хора не би трябвало да взимат нови дългове. И пак без референдум. После кой ще ги връща тези пари?

    12:51 19.05.2026

  • 14 Дориана

    27 23 Отговор
    Точно обратното ! Румен Радев и неговата партия Прогресивна България показват решителност и смелост в действията си срещу опитите на Опозицията да бойкотират и саботират всичко работейки умишлено срещу народа .Така ви се пада заслужавате си го, защото още от първия ден работите като саботьори в Парламента , не за народа , а срещу, народа от завист , че ви отредиха ролята на опозиция.. Наистина трябва да бъдете ограничени за да не пречите , защото вие само това правите.и вече не знаете защо сте в Парламента.от егоизъм.

    Коментиран от #32, #36

    12:52 19.05.2026

  • 15 бушприт

    9 3 Отговор
    ...както стана и предшественникът му в борбата срещу корупцията и престъпността - Бойко Борисов.

    12:54 19.05.2026

  • 16 Удри

    14 17 Отговор
    Зеленият чорап ще гризне дръвцето.

    12:55 19.05.2026

  • 17 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    21 8 Отговор
    "ограничи правата на опозицията в парламента" ...
    Е чакай сега, на всякъде фашизоидната cekта на rarayзина Копейкин разправяше, че като вземат властта ще вкарат всички евроатлантици в Белене, тези които успеят да стигнат до там живи.
    Сега се оплаква, че някой друг действа по същия начин, засега по меко, но той е потърпевш.
    И пак ПП и ДБ са му виновни, които се борят дори и той да има глас.

    Коментиран от #23

    12:55 19.05.2026

  • 18 Фен на Копейкин

    18 5 Отговор
    Коцето тръгнал да говори за ограничи права. Ако той управляваше, репресиите преди 89-та година щеше да изглеждат като детска приказка.

    12:56 19.05.2026

  • 19 Чума

    17 6 Отговор
    Ало, коментари! Как не забелязвате, че Костадин въобще не коментира удобната за него тема, че България получи най малко гласове от Украйна на Евровизия! Какво му стана на това момче!? Мафията ли пренасочи идеалите му или Радев го излекува от лошо отношение към Киев!? На пленум на Възраждане от трибуната задават въпрос - Мразите ли Зеленски и залата изригва - Не-еее! Ние мразим само Румен Радев! Какви ценности, Боже мой!? Тези хора се извъртат много бързо!

    Коментиран от #43

    12:56 19.05.2026

  • 20 Лукашенко

    14 14 Отговор
    Ген. Радев е обучен да убива. Не очаквайте да ви вдигне стандарта на живот. Поне това показват последните 5 години на служебните му правителства със същите муцуни като в момента.

    12:57 19.05.2026

  • 21 Дориана

    14 10 Отговор

    До коментар #7 от "ту-туу":

    Да, точно така на следващите избори отпадат от Парламента. те ежедневно показват, че не работят за народа , а срещу него в защита на Борисов и Пеевски. Изобщо не знаят защо са в Парламента и се люшкат като махало ту към Борисов и Пеевски, ту към някоя друга посока , но не и в правилната, което ги прави вредни за Народа.

    Коментиран от #42

    12:58 19.05.2026

  • 22 Кажи честно ... 🤣

    11 12 Отговор
    Румбата боташа да не си играе с търпението на копейките, че ей сега Къстадин ще ги призове на бунт и ще се съберат на жълтите павета всичките му 6 привърженика. 🤣🤣🤣

    12:58 19.05.2026

  • 23 Кочо

    11 7 Отговор

    До коментар #17 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    Абе, направо Костадинов влезе в плътна коалиция с Академик Денков!

    12:58 19.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дориана

    13 9 Отговор
  • 27 провинциалист

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Бг гражданин":

    "Този гнусен предател рускозомбиран въобще защо го показват....." - защото живеем в демокрация. В демокрацията всеки е длъжен да има мнение и мнението му да е различно.

    13:02 19.05.2026

  • 28 9689

    9 8 Отговор
    Дребосъко,леке-изчезваш като Сидеров.

    13:04 19.05.2026

  • 29 Шмекер Копейкин празнодумеца

    8 9 Отговор
    А, его бе, рицаря на "Провалената кауза" . 🤣
    По-провален политик от костя сме нямали. За 12 г. - ZERO успех.
    В нормалните партии при такъв разгром на изборите си подаваш оставката. Ако има нещо мъжко в тебе.

    13:04 19.05.2026

  • 30 Коцето винаги нарича нещата с

    5 6 Отговор
    Истинските им имена. Но не само новите и старите управляващи са в страх едни от други. Да видим какво ще стане. Народа е зле така и така

    Коментиран от #39

    13:06 19.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Роза

    8 4 Отговор
    Има една сентенция,останала още от римско време-"Един човек не бива да се задържа дълго време във властта!"А Радев се задържа твърде дълго и почна да мисли,че мястото му е там,докато е жив!Естествено,че ПБ ще се постараят в началото да направят някои реформи,за да покажат дейност,но после всичко ще си тръгне по старому!"Мен ако питаш, и едните,и другите са маскари!"-беше казал героя на Алеко ,и днес е все същото!

    13:19 19.05.2026

  • 34 Възраждане

    8 7 Отговор
    Май ще се окаже, че Радев е поредното менте, също като Царя, Тиквата, Кирчо и Слави едно време. Затова братя Българи, да си върнем България и лева

    13:20 19.05.2026

  • 35 Павел Пенев

    7 5 Отговор
    Коце, и ти се оказа бран бостан. Жалко за твоите големи исторически знания, които не успяваш да използваш правилно и ефективно в интерес на актуалната политика и българския народ. Очаква те съдбата на Волен Сидеров и Слави Трифонов. При следващите избори ще бъдете на бунището.

    13:24 19.05.2026

  • 36 Браво

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    Точно така си е. А Костадинов е добре да се замисли и за политическото си оцеляване щото ако продължи да се звери така тъпо на Радев при следващи избори (когато и да са те) народът може съвсем да ги отсвири.

    13:28 19.05.2026

  • 37 Феникс

    8 4 Отговор
    Кофти , добричкият генера ще тегли заеми и ще запушва устата на опозицията! Не знам но това на мен ми харесва, Радев свали имиджовата си маска, градена със година , само за няколко седмици! Явно няма да изкара и една година, още повече че идват големи геополитически катаклизми!

    13:30 19.05.2026

  • 38 в случая арогантният

    2 4 Отговор
    си ти
    така не допринасяш за българия
    ясно е че не си ти успял
    но и не пречи

    13:33 19.05.2026

  • 39 От заглавието

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "Коцето винаги нарича нещата с":

    Костадинов винаги нарича нещата с истинските им имена.

    13:34 19.05.2026

  • 40 Патерицата на Боко

    2 4 Отговор
    А твоите - недоимък на естествен интелект!

    13:36 19.05.2026

  • 41 Радослав

    3 4 Отговор
    Само МОЖЕ ДА МЪЛЧИТЕ .НЯМАТЕ ВЕЧЕ ДУМАТА .ИМАХТЕ ВРЕМЕ .ТОЧКА .

    13:37 19.05.2026

  • 42 Доктор

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    Идиот.

    13:43 19.05.2026

  • 43 Нещо май си измисляш сценки

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чума":

    Да не кажа една друга дума по подходяща.

    13:48 19.05.2026

  • 44 оня с коня

    3 1 Отговор
    Това че русофилската ОРДА/цели 23,7% от Бълг. население/ не успя да убеди никой че дядо Иван е на Дунава и трябвя да се месят Погачи и да се учи Руски Не значи че ТЕ самите не вярват в това и точно по тази причина повечето от тях изоставиха "неособено силния" Костадинов и заложиха с Гласовете си на Радев,с надеждата че именно той ще отвори Решително Вратата ни за Русия.А защо толкова искат Русия?Ами защото отлично съзнават че с тая Про-западна Геополит. насоченост на БГ НЯМАТ ШАНС да излязат от Блатото на живота което обитават по "обективни причини" и просто искат "да се разбъркат картите",та белким като влязат руснаците с техните закони да ги назначат я за Депутати,я за Областни Управители Не за способностите им,а за ЛОЯЛНОСТТА към Русия.това по принцип е тактика та Отчаянието и залагане "Ва Банк",но иначе ИЗЧЕЗВАТ и ножът за Русофилията е опрял до кокъл!Глупаво е да им стискаме палци за Успех,щото това едва ли ще им помогне....

    13:58 19.05.2026

  • 45 Олеле

    2 0 Отговор
    Явно от теб се страхува най- много!

    13:58 19.05.2026

  • 46 Няма Време

    2 2 Отговор
    Правителството на Радев няма много време ! Трябват незабавни действия и видими резултати.
    Ако нищо не се промени до есента, очаквайте нови протести и сваляне на правителството...после нови избори. Това е положението.

    14:10 19.05.2026

  • 47 Интересно

    1 1 Отговор
    Коце, нямам нищо против тебе, но какво свърши ти, докато имаше правото на опозиция?
    Барем един референдум успя ли да прокараш?

    14:33 19.05.2026

  • 48 коце, глупав и

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абсолютно точно мнение":

    продажен си. Очакваш разумен човек да ти повярва???? Яд те е, че Радев ти отвя повече от поливаната търсещи нещо по-справедливо управление. Ти не си негов представител. Бетай при боко за договорка.

    16:06 19.05.2026

