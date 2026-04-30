„Българският Франк Синатра“ празнува: Васил Петров на 61 г.

Днес, 30 април, рожден ден отбелязва Васил Петров – един от най-емблематичните гласове на българската поп и джаз сцена. Роден през 1964 г. в София, той продължава да бъде символ на стил, класа и неподражаем баритон, който често му носи прозвището „българския Франк Синатра“.

От семейство на музиканти до голямата сцена

Пътят на Васил Петров към музиката изглежда почти предначертан. Той израства в семейство, в което изкуството има силно присъствие – дядо му основава хор, а баща му свири на хармоника.

След като завършва Национална музикална академия „Панчо Владигеров“ със специалност поп пеене, младият артист бързо привлича внимание с гласа си – богат баритон с диапазон от три октави.

Още в началото на 90-те години той се превръща в сензация – през 1992 и 1994 г. е най-продаваният изпълнител в България.

Любопитни факти от кариерата му

Прякорът му „Другият“ идва от първия му албум със същото име.

Печели множество отличия, включително награди от „Златния Орфей“ за певец, хит и албум на годината.

Работи както с биг бендове, така и със симфонични оркестри – рядка комбинация за български изпълнител.

Освен музикант, той е и художник – представя изложба с картини по случай своя 50-годишен юбилей.

Гастролира на международни сцени в Европа, Азия и Америка, утвърждавайки се като артист с глобално присъствие.

И днес Васил Петров остава активен на сцената. През април 2026 г. той продължава концертната си дейност с нови програми, включително симфонични проекти като „Symphony“, представяни пред публика в страната. Тези концерти съчетават класически оркестров звук с джаз интерпретации – запазена марка на певеца през последните години.