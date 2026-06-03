Оригиналната златната маска от тракийската могила "Светица" ще бъде показана в Казанлък

Оригиналът на златната погребална маска от тракийската могила „Светица“ ще бъде показан в Исторически музей „Искра“ в Казанлък в изложбата на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките „Богатството на могила „Светица“. Това съобщиха от културния институт на официалната си интернет страница. Експозицията ще бъде открита на 3 юни в Мултимедийната зала на музея.
Златната маска е един от най-впечатляващите символи на тракийското наследство, открит в Долината през 2004 година от екип на археолога доц. д-р Георги Китов. Артефактът е с тегло 673 грама, изработен от масивен златен лист. Открита е в гроб на знатен тракийски аристократ от края на V в. пр. Хр. и се нарежда сред най-значимите открития на тракийската археология.
Заедно с нея посетителите на изложбата ще видят златния пръстен на владетеля, както и богат погребален инвентар – свидетелство за разкоша, статуса и ритуалите на тракийската аристокрация в сърцето на Розовата долина.
Изложбата ще бъде достъпна за посетители до 15 юли.
Археологическата експедиция „Темп“ е открила при разкриването на гроб в могилата "Светица" край Шипка уникална посмъртна златна маска от 23-каратово злато, която тежи 690 грама, и 15-грамов пръстен с изображение на атлет на тракийски владетел през август 2004 г., припомня БТА. В гроба са намерени и други сребърни и бронзови съдове, останки от стрели и меч. Сред тях е и фиала с дръжки, която показва, че това е погребение на тракийски цар, най-вероятно на Терес, бащата на Ситалк, живял в средата на V век преди Христа. Тракийската могила край Шипка е описана още през 1898 година от братя Шкорпил. Това е вторият гроб, в който експедиция „Темп“ е намерила златни предмети.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:38 03.06.2026
2 Факти
Коментиран от #4, #10
15:39 03.06.2026
3 Нека да пиша
15:42 03.06.2026
4 ДаДа
До коментар #2 от "Факти":На тази маска, може да завиждат сегашните творци
Коментиран от #5
16:00 03.06.2026
5 Нека да пиша
До коментар #4 от "ДаДа":По-стара от тази маска ,е Лили Иванова . Факт.
16:16 03.06.2026
6 хахаха
16:22 03.06.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРИЛИЧАТ НА РОДНИНИ
В НОСА, ОЧИТЕ И СКУЛИТЕ :)
Коментиран от #9
16:24 03.06.2026
8 Едни данайци викали на
16:27 03.06.2026
9 ние сме си траки
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Това са нашите предци - и до ден днешен има много такива лица, само се огледай.
Коментиран от #11
16:29 03.06.2026
10 точно
До коментар #2 от "Факти":Още през 70-те излиза книгата на Евгений Теодоров „Древно-тракийско наследство в българския фолклор“, където се доказва, че тракийското наследство е 99 % от нашия фолклор. Тоест какви да сме? И генетиката го доказа.
Коментиран от #12
16:33 03.06.2026
11 Как точно траките са ти предци,
До коментар #9 от "ние сме си траки":като траките (тирсени - тирасЕС, тиракЕС, тракЕС) са потомци на пелаСГи-те, по-ранни пелаРГи, още по-ранни палаГРи, с пропусната гласна от пелагари (белагари)? По твоята логика, ти отец на баща си! 😂 Един тракоман много Ви пълни главата с глупости по цял ден! TiraS, ex quo Thraces; quorum non satis inmutatum vocabulum est, quasi TiraCes.
16:42 03.06.2026
12 Ами не си.
До коментар #10 от "точно":Всъщност е обратното. Траките (тирсени) носят пелагар-ско (белгарско) ДНК! According to other researchers, such as the Administrator of the Bulgarian Group of Family Tree DNA, the most significant parts of the Bulgarian population are of Pelasgian (pre-Thracian) and Haplogroup I (European) origin. Tablet TL Za 1, New Minoan NM 1 - KANASI. Bulgarian title KANASI/KANESI.
16:45 03.06.2026