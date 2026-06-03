Новини
Култура »
Оригиналната златната маска от тракийската могила "Светица" ще бъде показана в Казанлък

Оригиналната златната маска от тракийската могила "Светица" ще бъде показана в Казанлък

3 Юни, 2026 15:31 678 12

  • казанлък-
  • златна маска-
  • златно съкровище-
  • тракийски съкровища-
  • тракийска могила-
  • светица

Уникалната златна маска е открита през 2004 година

Оригиналната златната маска от тракийската могила "Светица" ще бъде показана в Казанлък - 1
Снимка: Wikipedia
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Оригиналът на златната погребална маска от тракийската могила „Светица“ ще бъде показан в Исторически музей „Искра“ в Казанлък в изложбата на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките „Богатството на могила „Светица“. Това съобщиха от културния институт на официалната си интернет страница. Експозицията ще бъде открита на 3 юни в Мултимедийната зала на музея.

Златната маска е един от най-впечатляващите символи на тракийското наследство, открит в Долината през 2004 година от екип на археолога доц. д-р Георги Китов. Артефактът е с тегло 673 грама, изработен от масивен златен лист. Открита е в гроб на знатен тракийски аристократ от края на V в. пр. Хр. и се нарежда сред най-значимите открития на тракийската археология.

Заедно с нея посетителите на изложбата ще видят златния пръстен на владетеля, както и богат погребален инвентар – свидетелство за разкоша, статуса и ритуалите на тракийската аристокрация в сърцето на Розовата долина.

Изложбата ще бъде достъпна за посетители до 15 юли.

Археологическата експедиция „Темп“ е открила при разкриването на гроб в могилата "Светица" край Шипка уникална посмъртна златна маска от 23-каратово злато, която тежи 690 грама, и 15-грамов пръстен с изображение на атлет на тракийски владетел през август 2004 г., припомня БТА. В гроба са намерени и други сребърни и бронзови съдове, останки от стрели и меч. Сред тях е и фиала с дръжки, която показва, че това е погребение на тракийски цар, най-вероятно на Терес, бащата на Ситалк, живял в средата на V век преди Христа. Тракийската могила край Шипка е описана още през 1898 година от братя Шкорпил. Това е вторият гроб, в който експедиция „Темп“ е намерила златни предмети.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 4 Отговор
    Как се казва на копието на фалшификат?

    15:38 03.06.2026

  • 2 Факти

    8 1 Отговор
    Типична българска физиономия. Това са нашите предци. Вижте карта на Одриското Царство. Това е била България преди Римската империя да я превземе. Марионетното правителство на Русия (БКП) потопи столицата на Одриското Царство (Севтополис) под язовир Копринка напълни умишлено. За да не знаем българите историята си и да бъде скъсана връзката с траките - най-големият народ на земята след индийците според Херодот. Коя държава сама унищожава останките от древната си столица? Никоя, разбира се. Това го направи Русия с мръсните ръчички на БКП.

    Коментиран от #4, #10

    15:39 03.06.2026

  • 3 Нека да пиша

    6 0 Отговор
    А,златната маска от Варна ,където е пяла Лили Иванова преди 6500 години. Кога ?

    15:42 03.06.2026

  • 4 ДаДа

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    На тази маска, може да завиждат сегашните творци

    Коментиран от #5

    16:00 03.06.2026

  • 5 Нека да пиша

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ДаДа":

    По-стара от тази маска ,е Лили Иванова . Факт.

    16:16 03.06.2026

  • 6 хахаха

    0 1 Отговор
    и кой ще повярва че е оригинал?

    16:22 03.06.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ВСИЧКИ ТИЯ ЗЛАТНИТЕ МАСКИ И ГЛАВИТЕ
    ПРИЛИЧАТ НА РОДНИНИ
    В НОСА, ОЧИТЕ И СКУЛИТЕ :)

    Коментиран от #9

    16:24 03.06.2026

  • 8 Едни данайци викали на

    0 0 Отговор
    пелагАри-те (белагари) - пелаГРи, после пелаРГи, накрая пелаСГи. Спрете се с тези данайски траки бе тракомани, всичко е българско!

    16:27 03.06.2026

  • 9 ние сме си траки

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Това са нашите предци - и до ден днешен има много такива лица, само се огледай.

    Коментиран от #11

    16:29 03.06.2026

  • 10 точно

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Още през 70-те излиза книгата на Евгений Теодоров „Древно-тракийско наследство в българския фолклор“, където се доказва, че тракийското наследство е 99 % от нашия фолклор. Тоест какви да сме? И генетиката го доказа.

    Коментиран от #12

    16:33 03.06.2026

  • 11 Как точно траките са ти предци,

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ние сме си траки":

    като траките (тирсени - тирасЕС, тиракЕС, тракЕС) са потомци на пелаСГи-те, по-ранни пелаРГи, още по-ранни палаГРи, с пропусната гласна от пелагари (белагари)? По твоята логика, ти отец на баща си! 😂 Един тракоман много Ви пълни главата с глупости по цял ден! TiraS, ex quo Thraces; quorum non satis inmutatum vocabulum est, quasi TiraCes.

    16:42 03.06.2026

  • 12 Ами не си.

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "точно":

    Всъщност е обратното. Траките (тирсени) носят пелагар-ско (белгарско) ДНК! According to other researchers, such as the Administrator of the Bulgarian Group of Family Tree DNA, the most significant parts of the Bulgarian population are of Pelasgian (pre-Thracian) and Haplogroup I (European) origin. Tablet TL Za 1, New Minoan NM 1 - KANASI. Bulgarian title KANASI/KANESI.

    16:45 03.06.2026