Ищар удължава турнето си и до Казанлък за Празника на розата през юни

15 Април, 2026 14:31 520 2

Тя ще изнесе три концерта у нас преди това - в Пловдив, Бургас и София

Снимка: Архив
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Концерт на певицата Ищар ще е кулминацията на тазгодишния Празник на розата в Казанлък, съобщиха от местната администрация. Заедно с групата Тhe Gypsies изпълнителката ще представи спектакъла "30 години на сцената" на 6 юни, като гостите на празника ще имат възможност да чуят най-известните ѝ хитове, познати на поколения по целия свят, предава БТА.

Концертът в Казанлък идва след три други концерта у нас - в Пловдив, Бургас и София съответно на 3, 4 и 5 юни.

От администрацията посочват, че Празникът на розата тази година ще има изключително богата музикална програма с над 30 концерта, а на сцената в Казанлък ще се качат български и международни изпълнители.

На 24 май ще се състои концерт на Ирина Флорин, а програмата на празника ще бъде допълнена от енергичното участие на Памбос Агапиу, който ще внесе латино настроение и динамика с атрактивното си сценично присъствие.

Със своя мащаб, разнообразие и участие на артисти от световна величина, Празникът на розата 2026 затвърждава своята позиция като едно от най-значимите културни събития в България, посочват още от общинския пресцентър.

Кулминационните дни на Празника на розата в Казанлък тази година са 5, 6 и 7 юни.


  • 1 нина

    1 0 Отговор
    Ужас...

    14:51 15.04.2026

  • 2 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    Бойкот! Да пее в родната си страна!

    14:55 15.04.2026