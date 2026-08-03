Пътят между Ямбол и Средец: Асфалтираха поляната, а не дупките на пътя

Пътната отсечка, която свързва Ямбол и Средец е в критично състояния и се нуждае от спешен ремонт.

За това алармира кметът на село Светлина Иван Айрянов, и то по много атрактивен начин.

Той е направил клип, показващ състоянието на трасето - това е републиканският път II-53 в участъка близо до село Светлина – от 204-ия до 211-ия километър, разказва бТВ.

„Още на излизане от селото има дупки. Въпреки че периодично Агенция „Пътна инфраструктура“ извършва някакви ремонти, те са частични и не точно там, където трябва, където е най-належащо. Тук асфалтират поляни. Дори не е свързано с главния път. Има скрит знак за кръстовище. Мантинелата е невидима, защото храстите са заели 10% от пътя. Това е поддръжката на Агенция „Пътна инфраструктура“. Караш и ще се учудиш в какво ще влезеш“, коментира кметът на Светлина във видеото, което прави.

Днес от село Светлина са се събрали страшно много хора. Отсечката не е само част от републиканската пътна мрежа. Когато стане тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“, оттук се отбива и целият пътникопоток.

„Аз от малък помня, че се говори, че има проект за реконструкция на този път. Бил съм малолетен. Вече съм доста пораснал. В един момент ще взема пенсия и започвам да се плаша, че няма да доживея да видя реконструкцията на този път“, коментира кметът Иван Айрянов.

От институциите казват, че няма осигурено финансиране към този момент, но проект има. Проект има, финансиране няма.

„От време на време се налага да ги кърпим с бетон. Нямаме избор, иначе са по над 20–30 сантиметра“, коментира кметът на селото.

Недялка казва, че заради лошия път няма и превозвачески фирми, които искат да осъществяват транспорт до съседните села, до Средец.

„До Средец от нашето село, всъщност от Зорница – последното село на общината. Имаме два пъти в седмицата - вторник и четвъртък. А преди имахме от Бургас до Ямбол превозвач – частен, който се отказа поради лошото състояние на пътищата“, коментира жената.

„Има хора, които всеки ден пътуват за работа. Тук нощуват, в Бургас или Средец работят, така че е необходимо да се вземат мерки“, допълва тя.

Ученически автобуси също минават оттук, опасно е, смятат местните.