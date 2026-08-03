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Пътят между Ямбол и Средец: Асфалтираха поляната, а не дупките на пътя
  Тема: Войната на пътя

Пътят между Ямбол и Средец: Асфалтираха поляната, а не дупките на пътя

3 Август, 2026 09:21 1 375 18

  • път-
  • средец-
  • ямбол-
  • дупки-
  • българия-
  • катастрофи

Жители настояват за спешен ремонт

Пътят между Ямбол и Средец: Асфалтираха поляната, а не дупките на пътя - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътната отсечка, която свързва Ямбол и Средец е в критично състояния и се нуждае от спешен ремонт.

За това алармира кметът на село Светлина Иван Айрянов, и то по много атрактивен начин.

Той е направил клип, показващ състоянието на трасето - това е републиканският път II-53 в участъка близо до село Светлина – от 204-ия до 211-ия километър, разказва бТВ.

„Още на излизане от селото има дупки. Въпреки че периодично Агенция „Пътна инфраструктура“ извършва някакви ремонти, те са частични и не точно там, където трябва, където е най-належащо. Тук асфалтират поляни. Дори не е свързано с главния път. Има скрит знак за кръстовище. Мантинелата е невидима, защото храстите са заели 10% от пътя. Това е поддръжката на Агенция „Пътна инфраструктура“. Караш и ще се учудиш в какво ще влезеш“, коментира кметът на Светлина във видеото, което прави.

Днес от село Светлина са се събрали страшно много хора. Отсечката не е само част от републиканската пътна мрежа. Когато стане тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“, оттук се отбива и целият пътникопоток.

„Аз от малък помня, че се говори, че има проект за реконструкция на този път. Бил съм малолетен. Вече съм доста пораснал. В един момент ще взема пенсия и започвам да се плаша, че няма да доживея да видя реконструкцията на този път“, коментира кметът Иван Айрянов.

От институциите казват, че няма осигурено финансиране към този момент, но проект има. Проект има, финансиране няма.

„От време на време се налага да ги кърпим с бетон. Нямаме избор, иначе са по над 20–30 сантиметра“, коментира кметът на селото.

Недялка казва, че заради лошия път няма и превозвачески фирми, които искат да осъществяват транспорт до съседните села, до Средец.

„До Средец от нашето село, всъщност от Зорница – последното село на общината. Имаме два пъти в седмицата - вторник и четвъртък. А преди имахме от Бургас до Ямбол превозвач – частен, който се отказа поради лошото състояние на пътищата“, коментира жената.

„Има хора, които всеки ден пътуват за работа. Тук нощуват, в Бургас или Средец работят, така че е необходимо да се вземат мерки“, допълва тя.

Ученически автобуси също минават оттук, опасно е, смятат местните.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 бою циганина

    16 3 Отговор
    кълна се във внучетата много гладко стана

    09:24 03.08.2026

  • 2 1488

    12 1 Отговор
    от репресивна бг толкоз
    🧦 едно към едно с 🎃

    09:27 03.08.2026

  • 3 Чума

    15 0 Отговор
    Ако този сокак не се ремонтира, Бангарангата не може да се проведе в Меден рудник, област Бургас!

    09:29 03.08.2026

  • 4 в кратце

    8 0 Отговор
    Пак българска работа!

    09:32 03.08.2026

  • 5 Риболовеца

    9 0 Отговор
    Това е масова дългогодишна практика. Пътищата от селата до общинския център и областния град що-годе се поддържат, а между отделните общини и области ги оставят в окаяно състояние. Накрая се получава така, че между две села на 10 километра едно от друго можеш да стигнеш без дупки, ако караш обиколно и навъртиш цели 50 километра.

    Коментиран от #15

    09:33 03.08.2026

  • 6 Джибрата

    13 1 Отговор
    Кмете, първите 40 години, след 1989 ще е така, после след пенсията се свиква!
    В тази отсечка от няколко километра за асфалтиране, няма какво да се краде! Поляните са друга бира, там се правят асфалтови укрития за Ф-16.

    09:35 03.08.2026

  • 7 какви умни хора асфалтират си дупките

    5 0 Отговор
    един беше обяснил че дупките на пътя са като залегналите полицаи и са полезни та да не карат като луди . на практика един път си има изисквания . без мантинели, с храсталаци и дупки сигурно няма и маркировка . но на картата щом го има е път . може да правят времянки . големи нови знаци , нови бетонни мантинели и маркировка с бяла боя . един път трае 5 години . после се амортизира . там наместо за 40 г да правят 8 ремонта са правили нищо . така е по селата . който е беден прави бедняшки ремонти . зарива дупките и готово .

    09:35 03.08.2026

  • 8 веднага !

    12 0 Отговор
    АПИ само може да ПАПИ !!! Всички крадци и некадърници трябва да се изритат

    09:36 03.08.2026

  • 9 Министър

    7 6 Отговор
    Нали избрахте Радев. Не се оплаквайте.

    09:39 03.08.2026

  • 10 Радковата копринка ,

    5 1 Отговор
    наречена министър Шишков- Пипков все още един път не е построил сам!

    Само мрънка и се оправдава!

    И прави проверки на готовността.

    09:42 03.08.2026

  • 11 дядо дръмпир-чака гости скъпи!

    2 0 Отговор
    Преди години ходих до Тополовград по националните ни пътища ,бяха много по лоши.карах на зиг-заг .като гледам този път и другите пътища по които сега карам са по добри!

    09:43 03.08.2026

  • 12 Клод

    5 0 Отговор
    до село Светлина се преминава по Мост над реката след Средец,който е пред СРУТВАНЕ

    09:45 03.08.2026

  • 13 Споко кмете ,

    2 1 Отговор
    Шишков ги разбира нещата , ще спре да мрънка и ще почне да работи

    09:45 03.08.2026

  • 14 цимента е ефтин и пясъка е ефтин

    0 0 Отговор
    едно бъркало е 2 към 3 и се сипва вода . хвърлят по 1-2 кофи на дупка и тупат отгоре да е плътно и загладено . така с 30 бъркала цимент улицата ще стане нова . могат да хванат някой дарител . да им дари 2 тона пясък и 1 тон цимент . ако я мият и подържат 4-5 години няма да имат грижи и нови дупки . има и нови германски строителни смески . може да знаят . е така ще е още 40 години . но е важно който стри села да им прави път и да имат ток и вода . има тука прекалено много села . затова казват че се обезлюдили .

    Коментиран от #16

    10:05 03.08.2026

  • 15 Кочо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Риболовеца":

    Репортажа бе от някаква Светлина, Бургаско! Има една друга Светлина, Хасковско, според локацията! Съсипан път, по който десетилетия никой не минава и преди около година съществен ремонт! Но! Път Тополовград - Ст. Загора! До съоветната Светлина, скоро ремонтиран! Следва отсечка от няколко км напълно разнебитена до Полски градец, от там през Раднево до Стара Загора - прилично! Близо 100 км и заради някакви 4 км хората предпочитат да заобикалят, както заобикаляха преди ремонта! Правено недоправено, различни области, всеки се справя индивидуално! Полския градец е един ъгъл отобласт Сливен и никой не го интересува за Ст.Загора и Хасово,а мако настрана е област Ямбол, затънтени местности! Събрани няколко области в едно място!

    10:09 03.08.2026

  • 16 Ах ,ах

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "цимента е ефтин и пясъка е ефтин":

    Това е добър начин за справяне с дупките и да се организират да изчистят излишната растителност ще се пооправят нещата. Като се окастрят и дърветата по пътя ще има и дърва или за подпалки и огрев. Доста саморасляци са изникнали

    10:14 03.08.2026

  • 17 Ба бааааа

    1 0 Отговор
    Ще карате офроуд да не заспивате

    Коментиран от #18

    10:19 03.08.2026

  • 18 Чума

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ба бааааа":

    Офрод - в дерето с дънлопите нагоре! Лекомислен човек!

    10:21 03.08.2026

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