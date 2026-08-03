Пътят между Ямбол и Средец: Асфалтираха поляната, а не дупките на пътя

Пътната отсечка, която свързва Ямбол и Средец е в критично състояния и се нуждае от спешен ремонт.
За това алармира кметът на село Светлина Иван Айрянов, и то по много атрактивен начин.
Той е направил клип, показващ състоянието на трасето - това е републиканският път II-53 в участъка близо до село Светлина – от 204-ия до 211-ия километър, разказва бТВ.
„Още на излизане от селото има дупки. Въпреки че периодично Агенция „Пътна инфраструктура“ извършва някакви ремонти, те са частични и не точно там, където трябва, където е най-належащо. Тук асфалтират поляни. Дори не е свързано с главния път. Има скрит знак за кръстовище. Мантинелата е невидима, защото храстите са заели 10% от пътя. Това е поддръжката на Агенция „Пътна инфраструктура“. Караш и ще се учудиш в какво ще влезеш“, коментира кметът на Светлина във видеото, което прави.
Днес от село Светлина са се събрали страшно много хора. Отсечката не е само част от републиканската пътна мрежа. Когато стане тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“, оттук се отбива и целият пътникопоток.
„Аз от малък помня, че се говори, че има проект за реконструкция на този път. Бил съм малолетен. Вече съм доста пораснал. В един момент ще взема пенсия и започвам да се плаша, че няма да доживея да видя реконструкцията на този път“, коментира кметът Иван Айрянов.
От институциите казват, че няма осигурено финансиране към този момент, но проект има. Проект има, финансиране няма.
„От време на време се налага да ги кърпим с бетон. Нямаме избор, иначе са по над 20–30 сантиметра“, коментира кметът на селото.
Недялка казва, че заради лошия път няма и превозвачески фирми, които искат да осъществяват транспорт до съседните села, до Средец.
„До Средец от нашето село, всъщност от Зорница – последното село на общината. Имаме два пъти в седмицата - вторник и четвъртък. А преди имахме от Бургас до Ямбол превозвач – частен, който се отказа поради лошото състояние на пътищата“, коментира жената.
„Има хора, които всеки ден пътуват за работа. Тук нощуват, в Бургас или Средец работят, така че е необходимо да се вземат мерки“, допълва тя.
Ученически автобуси също минават оттук, опасно е, смятат местните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
09:24 03.08.2026
2 1488
🧦 едно към едно с 🎃
09:27 03.08.2026
3 Чума
09:29 03.08.2026
4 в кратце
09:32 03.08.2026
5 Риболовеца
Коментиран от #15
09:33 03.08.2026
6 Джибрата
В тази отсечка от няколко километра за асфалтиране, няма какво да се краде! Поляните са друга бира, там се правят асфалтови укрития за Ф-16.
09:35 03.08.2026
7 какви умни хора асфалтират си дупките
09:35 03.08.2026
8 веднага !
09:36 03.08.2026
9 Министър
09:39 03.08.2026
10 Радковата копринка ,
Само мрънка и се оправдава!
И прави проверки на готовността.
09:42 03.08.2026
11 дядо дръмпир-чака гости скъпи!
09:43 03.08.2026
12 Клод
09:45 03.08.2026
13 Споко кмете ,
09:45 03.08.2026
14 цимента е ефтин и пясъка е ефтин
Коментиран от #16
10:05 03.08.2026
15 Кочо
До коментар #5 от "Риболовеца":Репортажа бе от някаква Светлина, Бургаско! Има една друга Светлина, Хасковско, според локацията! Съсипан път, по който десетилетия никой не минава и преди около година съществен ремонт! Но! Път Тополовград - Ст. Загора! До съоветната Светлина, скоро ремонтиран! Следва отсечка от няколко км напълно разнебитена до Полски градец, от там през Раднево до Стара Загора - прилично! Близо 100 км и заради някакви 4 км хората предпочитат да заобикалят, както заобикаляха преди ремонта! Правено недоправено, различни области, всеки се справя индивидуално! Полския градец е един ъгъл отобласт Сливен и никой не го интересува за Ст.Загора и Хасово,а мако настрана е област Ямбол, затънтени местности! Събрани няколко области в едно място!
10:09 03.08.2026
16 Ах ,ах
До коментар #14 от "цимента е ефтин и пясъка е ефтин":Това е добър начин за справяне с дупките и да се организират да изчистят излишната растителност ще се пооправят нещата. Като се окастрят и дърветата по пътя ще има и дърва или за подпалки и огрев. Доста саморасляци са изникнали
10:14 03.08.2026
17 Ба бааааа
Коментиран от #18
10:19 03.08.2026
18 Чума
До коментар #17 от "Ба бааааа":Офрод - в дерето с дънлопите нагоре! Лекомислен човек!
10:21 03.08.2026