Откриха телата на пилотите, загинали при катастрофата с противопожарен хеликоптер край Атина

Телата на двамата пилоти, загинали при катастрофата на противопожарен хеликоптер в Гърция, бяха открити, съобщи гръцката пожарна служба, цитирана от ДПА, предава БТА.

Инцидентът е станал по време на операция по гасене на пожар западно от Атина, когато два противопожарни хеликоптера са се сблъскали във въздуха. При удара единият хеликоптер е експлодирал и се е разбил.

Загиналият пилот е датски гражданин, а вторият пилот - грък, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. Смъртта им увеличи броя на жертвите на горските пожари в страната до пет души, след като миналата седмица трима пожарникари загинаха при операции на остров Крит и полуостров Пелопонес.

Кадри, излъчени от ЕРТ, показват момента, в който роторът на единия хеликоптер удря другия, след което машината се превръща в огнено кълбо и пада на земята.

Екипажът на втория хеликоптер е оцелял, след като пилотът е успял да извърши аварийно кацане.

След катастрофата беше започната мащабна издирвателно-спасителна операция край село Псата. Междувременно пожарът, разразил се на около 50 километра западно от Атина, се разпространи в близост до град Мегара с население около 36 000 души.

По данни на гръцките власти над 10 000 хектара гори, както и множество къщи, селскостопански постройки и земеделски площи, са били унищожени от петък насам.

В борбата с огъня участват стотици служители на спешните служби, включително пожарникари от Румъния и Франция. Основните усилия са насочени към пожара в района на планинската верига Китерон, където ситуацията остава сложна.

Кметът на Мегара определи обстановката като „хаотична“, докато властите продължават евакуацията на населени места чрез системата за спешни съобщения.

Разследващите проверяват версията, че пожарът може да е бил предизвикан от искри от електропроводи, свързани с частна мрежа от вятърни паркове. Двама души вече са задържани във връзка със случая.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че страната се намира в извънредна ситуация, като посочи, че силата на метеорологичните условия понякога надхвърля възможностите за реакция.

Очаква се вятърът да отслабне, но властите предупреждават, че опасността от нови горски пожари в района на Атина остава много висока.