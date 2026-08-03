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Откриха телата на пилотите, загинали при катастрофата с противопожарен хеликоптер край Атина

Откриха телата на пилотите, загинали при катастрофата с противопожарен хеликоптер край Атина

3 Август, 2026 09:27, обновена 3 Август, 2026 09:28 894 8

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Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че страната се намира в извънредна ситуация

Откриха телата на пилотите, загинали при катастрофата с противопожарен хеликоптер край Атина - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Телата на двамата пилоти, загинали при катастрофата на противопожарен хеликоптер в Гърция, бяха открити, съобщи гръцката пожарна служба, цитирана от ДПА, предава БТА.

Инцидентът е станал по време на операция по гасене на пожар западно от Атина, когато два противопожарни хеликоптера са се сблъскали във въздуха. При удара единият хеликоптер е експлодирал и се е разбил.

Загиналият пилот е датски гражданин, а вторият пилот - грък, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. Смъртта им увеличи броя на жертвите на горските пожари в страната до пет души, след като миналата седмица трима пожарникари загинаха при операции на остров Крит и полуостров Пелопонес.

Кадри, излъчени от ЕРТ, показват момента, в който роторът на единия хеликоптер удря другия, след което машината се превръща в огнено кълбо и пада на земята.

Екипажът на втория хеликоптер е оцелял, след като пилотът е успял да извърши аварийно кацане.

След катастрофата беше започната мащабна издирвателно-спасителна операция край село Псата. Междувременно пожарът, разразил се на около 50 километра западно от Атина, се разпространи в близост до град Мегара с население около 36 000 души.

По данни на гръцките власти над 10 000 хектара гори, както и множество къщи, селскостопански постройки и земеделски площи, са били унищожени от петък насам.

В борбата с огъня участват стотици служители на спешните служби, включително пожарникари от Румъния и Франция. Основните усилия са насочени към пожара в района на планинската верига Китерон, където ситуацията остава сложна.

Кметът на Мегара определи обстановката като „хаотична“, докато властите продължават евакуацията на населени места чрез системата за спешни съобщения.

Разследващите проверяват версията, че пожарът може да е бил предизвикан от искри от електропроводи, свързани с частна мрежа от вятърни паркове. Двама души вече са задържани във връзка със случая.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че страната се намира в извънредна ситуация, като посочи, че силата на метеорологичните условия понякога надхвърля възможностите за реакция.

Очаква се вятърът да отслабне, но властите предупреждават, че опасността от нови горски пожари в района на Атина остава много висока.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нуклеотиди

    0 4 Отговор
    Не, но простотията се предава.

    09:37 03.08.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 3 Отговор
    Кривоглави гръци.🥳🤣👍

    09:43 03.08.2026

  • 3 Чума

    2 0 Отговор
    Еониа докса тус ироес!

    09:56 03.08.2026

  • 4 то да си пилот на хеликоптер се изискват

    3 0 Отговор
    умения . рисково е . една се разби и умря на тренировка за 6 март . карала 30 години хеликоптер . тези са били пожарникарски . а те си падат и изгарят . миналата година самолет падна и в гръцка и в турска . по лесно е с големи дронове . без пилот дето да мре . минава дрона и гаси . така около 1000 дрона за 1 час ще свършат работата на 40 хеликоптера за час . има лобисти за пожарникарски самолети . някой е запалил пожар . то обикалят разни горски , горите са разделени и се обикалят . пиле не може да префръкне . хеликоптера не е за планина . ветровете го обръщат .

    Коментиран от #5

    09:57 03.08.2026

  • 5 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "то да си пилот на хеликоптер се изискват":

    В Пирин преди години загинаха 4 души при гасене на пожар с хеликоптер. Не само вятъра. Предполагам, от високата температура се създава някакво налягане и движение на въздуха и не изключвам сега при този случай това да повдигна по ниско летящия хеликоптер и на клипа се видя какво стана!

    10:17 03.08.2026

  • 6 6135

    1 0 Отговор
    Тъжно е, че екипажът, който причини катастрофата, оцеля, а невинните си отидоха.

    10:18 03.08.2026

  • 7 Гост

    0 0 Отговор
    Много нелепо … как не ги видяха не знам

    10:26 03.08.2026

  • 8 вчера на пирин някаква леля си супила

    0 0 Отговор
    глезена . пратили хеликоптер ама нали е планина . не каца .няма планински хеликоптери . на еверест с хеликоптер не става . има дроно коли ама са скъпи . кола ама лети . има и крило с перка и мотор . та е доста глупаво да пращаш хеликоптери . ама това са имали . гърци . и както казват гърците пожара гори все нависоко в гората . дето се гаси по трудно . горските слагат хранилки и камери ама ако пламне те на са пожарникари . не гасят . у нас няма пожари с огромни размери . по една водоноска на горско и ще имат готовност да гасят . по ПВУ ще дръпнат 30 м евро

    10:30 03.08.2026

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