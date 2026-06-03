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Светът на киното отбелязва 25 години без Антъни Куин

Светът на киното отбелязва 25 години без Антъни Куин

3 Юни, 2026 15:44 558 6

  • антъни куин-
  • годишнина от смъртта-
  • зорба гъркът

За милиони зрители Антъни Куин остава завинаги Алексис Зорбас

Светът на киното отбелязва 25 години без Антъни Куин - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 3 юни светът на киното отбелязва годишнината от смъртта на великия актьор Anthony Quinn – една от най-ярките личности в историята на седмото изкуство. Роден на 21 април 1915 г. в мексиканския град Чихуахуа, той напуска този свят на 3 юни 2001 г. на 86-годишна възраст, оставяйки след себе си над шест десетилетия на сцената и екрана, повече от 100 филмови роли и незабравимо артистично наследство.

Антъни Куин е сред онези актьори, които не просто играят героите си, а ги превръщат в живи символи. Неговото излъчване, мощното му присъствие и способността му да въплъщава хора от различни националности и култури го превръщат в истински гражданин на световното кино.

Кариерата му започва през 30-те години на миналия век, когато първоначално получава предимно роли на злодеи и второстепенни персонажи. Постепенно талантът му го извежда до големите продукции на Холивуд. Първият му „Оскар“ идва през 1953 г. за ролята на Еуфемио Сапата във филма Viva Zapata!, а вторият – четири години по-късно за превъплъщението му в художника Пол Гоген в Lust for Life. Така той става първият роден в Мексико актьор, отличен с наградата на Американската филмова академия.

Въпреки десетките му впечатляващи роли, за милиони зрители Антъни Куин остава завинаги Алексис Зорбас от "Зорба Гъркът". Образът на жизнелюбивия грък, който посреща ударите на съдбата с усмивка и танц, се превръща в една от най-емблематичните роли в историята на киното. Именно този филм утвърждава Куин като символ на свободния дух и неудържимата жажда за живот.

Сред другите му знакови участия са La Strada на Federico Fellini, Lawrence of Arabia, The Guns of Navarone и The Message – филми, които и днес се изучават като образци на световното кино.

Извън снимачната площадка Куин е художник, скулптор и писател. През целия си живот той защитава идеята, че изкуството няма националност и че истинският талант преодолява всички граници. Неговата кариера се превръща в пример за поколения латиноамерикански актьори, които намират своя път към Холивуд.

Когато умира на 3 юни 2001 г. вследствие на дихателна недостатъчност след усложнения от лечение на рак на белия дроб, светът губи не просто велик актьор, а човек, който олицетворяваше силата на характера, свободата на духа и любовта към живота.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    1 1 Отговор
    Голям актьор , вечна му памет !

    16:03 03.06.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Актьорът заради когото Светът си мисли,
    че Сиртаки е гръцки народен танц ❗

    16:06 03.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да, знаем,

    0 0 Отговор
    че Зорба е измислица, като холивудското фолклорно сиртаки - измислица, измислено за този данайски филм, досущ всичко данайско измислено, присвоено от българите пелаг(А)ри. Я не ми ги хвалете тези данайци и данайски филми, изиграни от чужденци, които нямат нищо общо с крадливото етиопско племе.

    16:33 03.06.2026

  • 5 Много ми е интересно кой ше играе

    0 0 Отговор
    Путин след Смъртта му до 2-3 години

    Коментиран от #6

    16:38 03.06.2026

  • 6 Филмут ще се казва :

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Много ми е интересно кой ше играе":

    Дебелата Свиня
    Или дрипавата мечка

    16:40 03.06.2026