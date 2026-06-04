„Топ 10 Български танцов фолклор 2026“ превръща Античния театър в Пловдив в сцена на българския дух

На 14 юни 2026 г. Пловдив ще се превърне в туптящото сърце на българския фолклор. Под звездите на Античния театър, една от най-впечатляващите и магнетични сцени в Европа, ще се проведе грандиозният спектакъл „Топ 10 Български танцов фолклор 2026“. Събитието събира най-добрите танцови непрофесионални ансамбли в страната и превръща българската традиция в живо, емоционално и вдъхновяващо преживяване.

Снимка: DirectoAgency

Началото е в 20:30 часа, а вечерта обещава да бъде истинска феерия от ритъм, енергия, костюми, талант и национална гордост. На сцената ще излязат шампионите и любимците на публиката от последните три издания на конкурса - състави, които през годините са доказали, че българският фолклор се развива с впечатляваща сила и майсторство.

Сред участниците са:

ФТА „Детелини“ – гр. Павел баня, СТС „Зорница“ – гр. София, ФТА „Мездра“ – гр. Мездра, Ансамбъл „Настроение“ – гр. Стара Загора, ДЮША „Ради Радев“ – гр. Елин Пелин, Ансамбъл „Седенчица“ – гр. Пловдив, Ансамбъл „София-6“ – гр. София, ДЮТА „Средец“ – гр. София, Ансамбъл „Фолк Палитра - 1984“ – гр. София и ПТС „Чудесия“ – гр. Пазарджик.

Всеки от тях носи своя почерк, характер и неподражаема енергия, а заедно ще създадат спектакъл, който ще напомни защо българският танцов фолклор продължава да вълнува поколения наред.

Един от най-вълнуващите моменти на вечерта ще бъде специалното участие на Международна фолклорна формация „Младост на мегдана“ - български деца, живеещи в различни страни по света, които пазят корените си чрез народните танци. Те пристигат специално за „Топ 10 Български танцов фолклор 2026“, за да покажат, че българският дух няма граници и че любовта към традициите се предава дори на хиляди километри от родината.

До тях ще застане емблематичният Ансамбъл „Тракия“ – символ на Пловдив и една от най-обичаните формации в българския фолклор. Присъствието им гарантира още по-силен емоционален заряд и усещане за истински празник на народното изкуство.

Специална тържественост на спектакъла ще придадат и Гвардейският представителен духов оркестър и солисти от Представителния ансамбъл на Българската армия с впечатляващо съчетание между традиция, достойнство и сценичен размах.

Водещ на събитието ще бъде обичаният актьор Христо Пъдев, който не крие, че също е изкушен от българското народно танцово изкуство.

Проектът „Национален конкурс Топ 10 Български танцов фолклор – 2026 г.“ се реализира с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 година. Зад мащабната организация стои Емил Димитров - създател и директор на конкурса, собственик и управител на ИА „Фолк–Уърлд“ ЕООД и една от най-разпознаваемите фигури в международния фолклорен свят. Неговата дейност от години свързва България с престижни международни форуми, фестивали и културни организации по света. Емил Димитров е съосновател и заместник генерален секретар на ФИДАФ (Federation of International Dance Festivals – Международна федерация на танцовите фестивали), член на изпълнителния комитет на организацията, национален представител на ФИДАФ за България и член на Международната организация за фолклорни изкуства към ЮНЕСКО (I.O.V.). Той е и официален съветник на Световния танцов фестивал в Чонан, Южна Корея, както и консултант на международни фолклорни фестивали в Турция, Грузия, Индонезия, Мексико, Южна Африка, Аржентина и редица други държави. През годините е бил член на журита на престижни международни конкурси в Полша, Словакия, Армения, Румъния, Бразилия, Албания, Турция и България.

„Нашата мисия е да подкрепим израстването и да повишим нивото на майсторство на любителските фолклорни танцови състави и ансамбли в България чрез създаване на силна конкурентна среда“, казва Емил Димитров. Именно тази мисия превръща „Топ 10 Български танцов фолклор“ в много повече от конкурс – в национална кауза за съхраняване, развитие и популяризиране на българската културна идентичност.