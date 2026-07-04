Бургас, Варна, Пловдив и София официално канидатствата за домакинство на "Евровизия" 2027

Четирите български града, заявили желание да бъдат домакини на „Евровизия 2027“, подадоха своите кандидатури. Бургас, Варна, Пловдив и София изпратиха своите предложения за домакинство на песенния конкурс до БНТ вчера, преди изтичането на крайния срок в 17:00 ч.
Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на месец юли. Конкурсът за град домакин преминава във следваща фаза - оценка на кандидатурите.
„БНТ търси не просто място за провеждане на най-голямото музикално събитие, а град-партньор, който да извърви целия път с нас до май 2027 година. Създадохме работна група за оценка на предложенията. Тя започва да работи от понеделник по ясните критерии и стандарти на EBU. Ще Ви информираме поетапно.”, заяви генералният директор на БНТ, Милена Милотинова.
Процедурата по избор на град домакин беше открита през юни, след като Българската национална телевизия проведе информационна среща с представители на четири общини, заявили интерес за домакинство на конкурса.
Като обществената медия, член на EBU (Европейския съюз за радио и телевизия) и телевизия домакин на „Евровизия 2027“, БНТ има водещата роля в подготовката и организацията на конкурса в партньорство с EBU. Обществената телевизия осигури участието на България в „Евровизия 2026“, където страната ни постигна историческа победа и придоби правото да бъде домакин на следващото издание на най-голямото музикално телевизионно събитие в света.
Очаква се „Евровизия 2027“ да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и извън нея, предоставяйки значителна възможност за международна видимост и популяризиране на България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъй ли
Коментиран от #3
09:54 04.07.2026
2 Каспичан
09:55 04.07.2026
3 Бургазлия
До коментар #1 от "Тъй ли":Тази федерация да си взимат софиянци, на тях им прилича, те си обичат ПП и ДБ.
10:08 04.07.2026
4 София съм Ноооо
Хълмове, река, планина, летище, на час от София
Коментиран от #15
10:13 04.07.2026
5 Безпристрастен
10:14 04.07.2026
6 Трябва да е
Хисаря е наблизо Велинград.
Коментиран от #8
10:16 04.07.2026
7 Пловдив
10:18 04.07.2026
8 Оле-оле всички доволни
До коментар #6 от "Трябва да е":Реклама трябва на България. Предлагам:
Репетиции - Бургас
1. Кръг Варна
2. София
Финал Пловдив
10:21 04.07.2026
9 Тервел
10:24 04.07.2026
10 Моля
Коментиран от #13
10:25 04.07.2026
11 Прокопи
10:38 04.07.2026
12 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА
Залата в Бургас.
10:49 04.07.2026
13 Любителите
До коментар #10 от "Моля":...на банани и прайдове, може да си го изтеглите на запад тоя конКУРс и там със себеподобни да му се радвате. Чалгата си е част от нашата културата, но джендеристите никога не са били
10:54 04.07.2026
14 Не я искам
11:02 04.07.2026
15 Фройд
До коментар #4 от "София съм Ноооо":Хайде моля , можем и без евровизия . Най добре на морето . Има мазут за всички.
Коцето ще се види в чудо , докато направи 32 тоалетни за сбърканяците.
11:05 04.07.2026
16 Нас.рана Варна
11:25 04.07.2026