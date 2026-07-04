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Бургас, Варна, Пловдив и София официално канидатствата за домакинство на "Евровизия" 2027

Бургас, Варна, Пловдив и София официално канидатствата за домакинство на "Евровизия" 2027

4 Юли, 2026 09:51 594 16

  • евровизия-
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  • домакин-
  • софия-
  • бургас-
  • пловдив-
  • варна-
  • кандидатура

До края на юли ще разберем къде в страната ще се провежда песенния конкурс

Бургас, Варна, Пловдив и София официално канидатствата за домакинство на "Евровизия" 2027 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Четирите български града, заявили желание да бъдат домакини на „Евровизия 2027“, подадоха своите кандидатури. Бургас, Варна, Пловдив и София изпратиха своите предложения за домакинство на песенния конкурс до БНТ вчера, преди изтичането на крайния срок в 17:00 ч.

Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на месец юли. Конкурсът за град домакин преминава във следваща фаза - оценка на кандидатурите.

„БНТ търси не просто място за провеждане на най-голямото музикално събитие, а град-партньор, който да извърви целия път с нас до май 2027 година. Създадохме работна група за оценка на предложенията. Тя започва да работи от понеделник по ясните критерии и стандарти на EBU. Ще Ви информираме поетапно.”, заяви генералният директор на БНТ, Милена Милотинова.

Процедурата по избор на град домакин беше открита през юни, след като Българската национална телевизия проведе информационна среща с представители на четири общини, заявили интерес за домакинство на конкурса.

Като обществената медия, член на EBU (Европейския съюз за радио и телевизия) и телевизия домакин на „Евровизия 2027“, БНТ има водещата роля в подготовката и организацията на конкурса в партньорство с EBU. Обществената телевизия осигури участието на България в „Евровизия 2026“, където страната ни постигна историческа победа и придоби правото да бъде домакин на следващото издание на най-голямото музикално телевизионно събитие в света.

Очаква се „Евровизия 2027“ да привлече хиляди посетители, представители на международни медии и милиони телевизионни зрители от цяла Европа и извън нея, предоставяйки значителна възможност за международна видимост и популяризиране на България.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъй ли

    8 0 Отговор
    По към Туркменистан не може ли? Там много ще им се зарадват едни тираджии.

    Коментиран от #3

    09:54 04.07.2026

  • 2 Каспичан

    8 0 Отговор
    Каква дискриминация!

    09:55 04.07.2026

  • 3 Бургазлия

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тъй ли":

    Тази федерация да си взимат софиянци, на тях им прилича, те си обичат ПП и ДБ.

    10:08 04.07.2026

  • 4 София съм Ноооо

    4 3 Отговор
    Най добре е Пловдив...
    Хълмове, река, планина, летище, на час от София

    Коментиран от #15

    10:13 04.07.2026

  • 5 Безпристрастен

    4 2 Отговор
    В Пловдив на стадиона на Ботев! Да го покрият и става страхотна зала.

    10:14 04.07.2026

  • 6 Трябва да е

    5 1 Отговор
    В средата на България ! Едно време Римляните са били влюбени във Филипополис
    Хисаря е наблизо Велинград.

    Коментиран от #8

    10:16 04.07.2026

  • 7 Пловдив

    5 1 Отговор
    Хотели , ресторанти , стадион Ботев, културни хора и прекрасни гледки. История!

    10:18 04.07.2026

  • 8 Оле-оле всички доволни

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Трябва да е":

    Реклама трябва на България. Предлагам:
    Репетиции - Бургас
    1. Кръг Варна
    2. София
    Финал Пловдив

    10:21 04.07.2026

  • 9 Тервел

    4 0 Отговор
    Варна с повсеместната си мръсотия ,разбити улици и тротоари , омазнения си от дюнер сосове център, плажовете с дървените бараки по тях, разбитата морска алея завладяна от трибуквената групировка, морската градина пълна с коли, нацвъканите еднотипни сгради в центъра с балюстри строени от Дънката , депото Максуда с етно индианци клошари........ех Варна Варна , красива Варна

    10:24 04.07.2026

  • 10 Моля

    1 8 Отговор
    простолюдието да си гледа телевизия Планета и да не коментира Евровизия 🤫

    Коментиран от #13

    10:25 04.07.2026

  • 11 Прокопи

    3 0 Отговор
    Ще, има ново поле за схемаджиите за кражба на парички .😅

    10:38 04.07.2026

  • 12 ЕВРОВИЗИЯ НА СЛЪНЧАКА

    4 0 Отговор
    Да са търкалят пияни и дрогирани по плажа
    Залата в Бургас.

    10:49 04.07.2026

  • 13 Любителите

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Моля":

    ...на банани и прайдове, може да си го изтеглите на запад тоя конКУРс и там със себеподобни да му се радвате. Чалгата си е част от нашата културата, но джендеристите никога не са били

    10:54 04.07.2026

  • 14 Не я искам

    6 0 Отговор
    Тая пошла пед……..растия в града си.

    11:02 04.07.2026

  • 15 Фройд

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "София съм Ноооо":

    Хайде моля , можем и без евровизия . Най добре на морето . Има мазут за всички.
    Коцето ще се види в чудо , докато направи 32 тоалетни за сбърканяците.

    11:05 04.07.2026

  • 16 Нас.рана Варна

    2 0 Отговор
    Мутра да мутра и делиорманска сеуания

    11:25 04.07.2026