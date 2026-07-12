Традиционният събор на Езерово събра стотици гости

С много настроение, народна музика и кръшни хора́ на 11 юли в село Езерово се проведе традиционният годишен събор – едно от най-очакваните събития в община Първомай. Площадът на селото се изпълни с жители и гости от всички околни села и градове, дошли да се срещнат с приятели, да се повеселят и да станат част от празничната атмосфера.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Съборът беше официално открит от кмета на село Езерово Ангел Хаджиев, който приветства всички жители и гости, уважили празника на това китно родопско село, сгушено в сърцето на Източните Родопи. В своето приветствие той подчерта значението на събора като празник, който съхранява българските традиции, обединява поколенията и пази жив духа на родното място.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Сред официалните гости бяха кметовете на селата Православен, Искра, Дълбок извор, Воден и Татарево, представители на бизнеса, общественици, хора на изкуството и десетки приятели на Езерово.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

За доброто настроение на присъстващите се погрижи оркестър „Марица“, който през цялата вечер не спря да изпълнява любими хора́, ръченици и народни песни. Певиците на оркестъра с прекрасните си изпълнения заслужиха бурните аплодисменти на публиката, а площадът се превърна в огромно хоро, на което се хванаха малки и големи.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Както повелява традицията, съборът предложи и истински панаир. Посетителите можеха да се насладят на ароматна скара, сладки изкушения, захарен памук и разнообразни лакомства.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

За най-малките бяха организирани батути, въртележки и атракциони, а стрелбището привлече любителите на точния мерник.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

История на село Езерово

Историята на Езерово започва още в дълбока древност. Смята се, че преди милиони години районът е представлявал голямо езеро, откъдето произлиза и името на селото. Земите около Езерово са богати на археологически и палеонтологични находки, които разкриват богатото минало на този край.

Най-известната археологическа находка е прочутият Езеровски златен пръстен – уникален тракийски артефакт с надпис на тракийски език, който е сред най-ценните открития в българската археология. Според една от научните хипотези пръстенът е принадлежал на високопоставена тракийска благородничка.

Снимка: Село Езерово / архив

Особено впечатляваща е и палеонтологичната находка, открита край селото – отлично запазен скелет на праисторическия бозайник дейнотериум, живял преди милиони години. Оригиналният скелет днес е изложен в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а негово копие може да бъде видяно в Палеонтологичния музей в Асеновград. Това превръща Езерово в място с изключително богато природно и историческо наследство.

Забележителности

Безспорно най-голямата забележителност на Езерово е Къща-музей „Ваня Петкова“, създадена в памет на голямата българска поетеса Ваня Петкова. Домът пази нейния богат творчески архив, лични вещи, книги, снимки и спомени за живота и творчеството ѝ.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Къщата е отворена за посетители през цялата година и се стопанисва с голяма грижа от дъщерята на поетесата – журналистката и поетеса Оля Ал-Ахмед. Благодарение на нейната дейност музеят се е превърнал в истински духовен и културен център. Всеки месец тук се събират поети, писатели, художници, музиканти и творци от цялата страна, които участват в литературни четения, изложби и творчески срещи, превръщайки Езерово в едно от живите огнища на българската култура.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Освен със своето културно богатство, селото впечатлява и с красивата природа на Източните Родопи, чистия въздух и спокойната атмосфера, които привличат все повече туристи и любители на историята.

И тази година традиционният събор на Езерово доказа, че българските традиции продължават да живеят чрез хората, които ги пазят с любов и отдаденост. Празникът отново събра поколения, приятели и гости от близо и далеч, превръщайки селото в средище на българския дух, фолклор и гостоприемство. А богатата история, уникалните археологически и палеонтологични находки и Къща-музей „Ваня Петкова“ правят Езерово не само място за празник, но и ценна културна и историческа дестинация, която заслужава да бъде посетена.

Оля АЛ-АХМЕД