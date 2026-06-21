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Връчиха наградите “Читател на годината от 5 до 105” в Пловдив

Връчиха наградите “Читател на годината от 5 до 105” в Пловдив

21 Юни, 2026 14:11 397 1

  • пловдив-
  • култура-
  • книги-
  • библиотека

В момента има само довършителни работи

Връчиха наградите “Читател на годината от 5 до 105” в Пловдив - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Броени дни остават до приключването на мащабния ремонт на Народната библиотека Иван Вазов в Пловдив.

През месеците, в които се работеше по цялостното обновяване на сградата се налагаше реорганизация на читалните, както и на другите зали.

В момента има само довършителни работи. Затова и библиотеката не пропусна да връчи ежегодните си награди „Читател на годината от 5 до 105“, като издателствата бяха осигурили и награди за отличилите се.

Както всяка година церемонията беше част от програмата на Фестивалът „Пловдив чете“, който приключва днес.


България
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  • 1 Баце Бистришкият Тигър

    0 0 Отговор
    Така, така, четете, знанието е сила. Я вижте аз, с "Винету" (до половината) къде съм сега.

    14:22 21.06.2026