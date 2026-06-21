Връчиха наградите “Читател на годината от 5 до 105” в Пловдив

Броени дни остават до приключването на мащабния ремонт на Народната библиотека Иван Вазов в Пловдив.

През месеците, в които се работеше по цялостното обновяване на сградата се налагаше реорганизация на читалните, както и на другите зали.

В момента има само довършителни работи. Затова и библиотеката не пропусна да връчи ежегодните си награди „Читател на годината от 5 до 105“, като издателствата бяха осигурили и награди за отличилите се.

Както всяка година церемонията беше част от програмата на Фестивалът „Пловдив чете“, който приключва днес.