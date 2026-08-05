Петър Стоянов няма намерение да участва в президентските избори

Петър Стоянов няма да се кандидатира за президент. Това разкри Илиян Василев, бивш посланик на България в Русия, в профила си в социалната мрежа, цитиран от news.bg.

Припомняме, бившият евродепутат от ГЕРБ Асим Адемов сподели, че именно бившият лидер на СДС за него е обединителна фигура за държавен глава на дясното пространство.

Василев коментира, че лансирането на името на Стоянов е спекулация. "Вече проведохме среща с Петър Стоянов. Той категорично заяви, че няма намерение да участва в президентските избори. Затова версията, че може да бъде кандидат на ГЕРБ, изглежда лишена от реална основа", по думите му.

"Обяснението защо именно неговото име се появява в публичното пространство не е трудно. Петър Стоянов се ползва с репутация, несравнимо по-добра от тази на Борисов, особено по отношение на почтеността и липсата на съмнения за корупция. Това са две различни политически биографии и два различни стандарта на обществено доверие", смята той.

"Логично е Борисов да се опита да се възползва от авторитета на Стоянов. Почти сигурно е обаче, че подобен сценарий няма как да се реализира. Защото всяка кандидатура, която има нещо общо с Борисов е обречена", допълва Илиян Василев.