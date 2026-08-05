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Петър Стоянов няма намерение да участва в президентските избори

Петър Стоянов няма намерение да участва в президентските избори

5 Август, 2026 12:55 847 50

  • петър стоянов-
  • участие-
  • президентски избори-
  • отказ

Това разкри Илиян Василев, бивш посланик на България в Русия, в профила си в социалната мрежа

Петър Стоянов няма намерение да участва в президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Петър Стоянов няма да се кандидатира за президент. Това разкри Илиян Василев, бивш посланик на България в Русия, в профила си в социалната мрежа, цитиран от news.bg.

Припомняме, бившият евродепутат от ГЕРБ Асим Адемов сподели, че именно бившият лидер на СДС за него е обединителна фигура за държавен глава на дясното пространство.

Василев коментира, че лансирането на името на Стоянов е спекулация. "Вече проведохме среща с Петър Стоянов. Той категорично заяви, че няма намерение да участва в президентските избори. Затова версията, че може да бъде кандидат на ГЕРБ, изглежда лишена от реална основа", по думите му.

"Обяснението защо именно неговото име се появява в публичното пространство не е трудно. Петър Стоянов се ползва с репутация, несравнимо по-добра от тази на Борисов, особено по отношение на почтеността и липсата на съмнения за корупция. Това са две различни политически биографии и два различни стандарта на обществено доверие", смята той.

"Логично е Борисов да се опита да се възползва от авторитета на Стоянов. Почти сигурно е обаче, че подобен сценарий няма как да се реализира. Защото всяка кандидатура, която има нещо общо с Борисов е обречена", допълва Илиян Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    29 3 Отговор
    С в някоя конска гонка?
    Ще заложа на него...

    12:56 05.08.2026

  • 2 факт

    23 2 Отговор
    Който и да намерят за кандидат на президент винаги ще е губещото магаре !!!

    12:57 05.08.2026

  • 3 Жалэък и нагушен

    24 2 Отговор
    Той има други задачи например да цвили

    12:58 05.08.2026

  • 4 крадеца и мушингера

    26 1 Отговор
    Ама нали целият народ обича боко . Да се кандидатира , и да видим колко % ще получи

    Коментиран от #17

    12:59 05.08.2026

  • 5 Буууу ха ха ха

    18 1 Отговор
    Ще изтървем коня

    12:59 05.08.2026

  • 6 Тунджа 200

    20 1 Отговор
    Има си хас.
    Безполезно изкопаемо.

    13:01 05.08.2026

  • 7 скоро

    21 1 Отговор
    Борисов да стяга бохчата и да облича раираният костюм

    Коментиран от #15

    13:01 05.08.2026

  • 8 БЕЙГИР СУРАТЛЪ

    9 1 Отговор
    АЗ НЯМА ДА УЧАСТВАМ

    13:02 05.08.2026

  • 9 си пън

    19 2 Отговор
    явно,какъв авторитет на коня,с иване кажи си те ще разберат,а и кирилицата искаше да сменя с латинца,продажник та дрънка,достоен за гербавите крадци

    13:04 05.08.2026

  • 10 Няма шанс

    21 1 Отговор
    муцуни от прехода като Петър Стоянов повече да се появят. Мина им времето

    13:08 05.08.2026

  • 11 Ахааа

    24 0 Отговор
    Загубена кауза е да участва Петър Стоянов, защото няма грам шанс, а пък вече го видяхме какво прави- дори пожела да се откажем от азбуката си ! Ама защо и Бойко Борисов не се кандидатира, та нали ясновидка на Берлускони, каза че щял да спечели, макар и на косъм.... ха- ха...

    13:08 05.08.2026

  • 12 И ТОЗИ Е СДС КРАДЕЦ

    23 0 Отговор
    Живее се добре в Швейцария с откраднатото от българския народ.

    13:08 05.08.2026

  • 13 коньо нема шанс

    19 0 Отговор
    всеки си спомня за наведения слуга на ибанкостоф циганина

    13:09 05.08.2026

  • 14 ?????

    19 0 Отговор
    Тва за репутацията на Петър Стоянов който в самия разгар на демокрацията изгуби президентските избори е много спорно, но иначе е разбираемо нежеланието му да изгуби още едни избори.
    Да не е луд.

    13:09 05.08.2026

  • 15 койдазнай

    3 8 Отговор

    До коментар #7 от "скоро":

    Боката се е разбрал с Радев, да не го закачат. За благодарност, боце ще провали кандидатурата срещу йотата.

    Коментиран от #21

    13:10 05.08.2026

  • 16 СВЕТОВНО НЕИЗВЕСТЕН

    10 0 Отговор
    И аз не искам да съм президент на територията.

    13:10 05.08.2026

  • 17 Евроатлантик

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "крадеца и мушингера":

    Даааа, ясновидка на Берлускони, каза че щял да спечели.... тя така " позна" и на изборите през април, че ГЕРБ щели да спечелят..... А пък то резултата беше 43:13

    Коментиран от #23

    13:10 05.08.2026

  • 18 И защо да участва в президентските

    14 0 Отговор
    избори като и сега му тече президентска заплата с един куп други благинки. Бивш, бивш ама добре замезва с народна пара заедно с оня Плевню и Първанов

    Коментиран от #24

    13:11 05.08.2026

  • 19 Сусу Манарата

    3 6 Отговор
    Каквото и да се говори за Пешо Коня, едно е сигурно. Нито е глупав, нито наивен.

    13:11 05.08.2026

  • 20 Вашето мнение

    15 0 Отговор
    Коня, подобно на синоптичката ясно отчитат, че нямат никакви шансове.Ед9на каруца жълтопаветни не стигат.

    13:12 05.08.2026

  • 21 Евроатлантик

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "койдазнай":

    Врели - некипели.... Че защо му е на Радев да се разбира с Боко, като той е толкова слаба карта, а вече му вземат и електората от ромските махали, защото те не могат да гласуват на машините....

    13:13 05.08.2026

  • 22 ПОМИЯ ОТ КАНАЛА

    7 1 Отговор
    Се лее. Не само за бандернацизма, но и за изборите на пропадналата територия.

    13:15 05.08.2026

  • 23 оня с коня

    3 8 Отговор

    До коментар #17 от "Евроатлантик":

    Нито Ясновидката е гадала дали ГЕРБ ще спечелят,нито пък ти си Евроатлантик.И тук въпросът е ЗАЩО злоупотребяват такива като тебе с Факта че в БГ недостигат пари за Психиатричните заведения и щъкате Неприбрани между нормалните?

    Коментиран от #43

    13:18 05.08.2026

  • 24 Имаше много интересно интервю по една тв

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "И защо да участва в президентските":

    За Желю но всъщност не точно за него. Много точно описание. Също както Желю е описал фашизма че си прилича с комунизма , само че сега е същото ама обратното. Приличат си.

    13:19 05.08.2026

  • 25 А стига , бе ! ?

    9 0 Отговор
    Илиян Василев : " Вече проведохме среща с Петър Стоянов ..." / Кои сте "вие" ? Несполучливите посланици като теб , които от чужбина справедливо са били наритани да се прибират в България ?!

    13:21 05.08.2026

  • 26 Хи хи

    7 0 Отговор
    Ние вече ядохме конски лиги с чесън !

    13:22 05.08.2026

  • 27 България !

    10 1 Отговор
    36 Години !

    Провал !

    След Провал !

    Коментиран от #44

    13:22 05.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ей, много сте лоши!

    10 0 Отговор
    Пешо ми е бил комсомолски секретар, после и на други е бил също, до каква възраст все комсомолски секретар е бил. Вие сега седесар го изкарахте. Ама чакайте, май и такъв е бил, помня как държа една реч от балкона на президентството като Хуан Перон, кога взе да пада Жан.

    13:23 05.08.2026

  • 30 Янко

    6 1 Отговор
    Бати Петьо го поздравявам с песента изстървахме коня, коня

    13:26 05.08.2026

  • 31 Смяна на караула

    2 1 Отговор
    Петър Стоянов сигурно му се е участвало като кандидат-президентин, но той вече не е фаворит на посолството. Поизтърка се. Радев е новият лак.ей на Вашингтон.

    13:27 05.08.2026

  • 32 Всичко Се Купува !

    1 0 Отговор
    И фПродава !

    Тяка Че !

    Ще Гледаме !

    13:28 05.08.2026

  • 33 един червен крадец

    1 0 Отговор
    по малко в цирка...

    13:30 05.08.2026

  • 34 хахах

    5 0 Отговор
    Пробвайте с някоя древноегипетска мумия. Има по-голям шанс да оживее, и да бъде избрана за президент на България, от бившите седесерази.

    13:30 05.08.2026

  • 35 Пейо

    6 0 Отговор
    ,,Дий, кранта, Дий!"

    Коментиран от #37

    13:31 05.08.2026

  • 36 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор
    Комунистите трябва да дозакопаят България, и чак тогава - по пътя на демокрацията.
    От 1989г са в сянка, правейки се на "демократи". Забранената през 1990г БКП, само смени името си и продължи краденето с още по голям устрем, защото вече бяха от вързани.
    А стадото - блее приветствени и носталгични псалми.
    "Оооо, неразумни юроде, поради что" си толкова - Т. Ъ. П. ???
    Гена, гена ни е такъв... И при маймуните е така - има и умни, има и... като българите.

    Коментиран от #39, #40

    13:31 05.08.2026

  • 37 Пей Пеьо, пей,

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Пейо":

    На микро фона МИ !!!

    13:33 05.08.2026

  • 38 ШЕФА

    1 1 Отговор
    Пешо Коня го возят двама охранители в служебна А 8,безплатен офис,президентска заплата и тн.Шанса този нац.предател ортак на ци..... Костов е 0,а на Идиотова 00 !!!

    13:34 05.08.2026

  • 39 Вашето мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "АГАТ а Кристи":

    Това, което комунистите построиха, ти и интелегенцията покрай теб още не можете да разрушите.

    13:35 05.08.2026

  • 40 този коментар

    0 3 Отговор

    До коментар #36 от "АГАТ а Кристи":

    е самата истина и трябва да го четат денонощно облъчените путлероиди русофили и копейки!

    13:36 05.08.2026

  • 41 някой си

    4 0 Отговор
    И за кушиии не става вече! Този преди време каза,че било нормално България да няма суверинитет бидейки управлявана от Брюксел!

    13:37 05.08.2026

  • 42 ха-ха-ха

    3 0 Отговор
    Жалко, че се е отказал, иначе щеше да е интересно - биволица срещу кон!

    13:39 05.08.2026

  • 43 Даа⁷

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Човече, я виж назад във времето дали ясновидка на Берлускони не гадаеше точно така, не е трудно провери в Гугъл, колкото пъти искаш, тя твърдо и уверено казваше, че ГЕРБ ще спечелят избори за април 2026, както и че Борисов бил описан да стане президент, макар и на косъм през 2026 година... Защо се правите на ощипани моми ?

    13:39 05.08.2026

  • 44 ПелтекоF...,

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "България !":

    Пак ли ???

    13:39 05.08.2026

  • 45 Кой римски император

    2 0 Отговор
    беше назначил коня си за президент?

    13:39 05.08.2026

  • 46 Ясно поле

    3 0 Отговор
    Лошите комунисти позволиха на Пешко Хорсът да учи право през лошият,кървав,терористичен соц.Иван Костов беше партиен секретар,а Дженерал Наско беше прокурор в Делиорманско.

    Коментиран от #47

    13:41 05.08.2026

  • 47 бай тодар вожда на куманистите

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ясно поле":

    куманизъма е едно недоносче другари кое не разбрахте?

    13:43 05.08.2026

  • 48 Аз мисля че ще е най добре

    2 0 Отговор
    Някой пациент от психиатрията да е. И без тва никаква реална власт и дейност няма, че поне да е весело и да шашкаме западняците

    13:44 05.08.2026

  • 49 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    То остава и този зъбльо пак да се кандидатира. Аман от стари муцуни.

    13:45 05.08.2026

  • 50 оня с коня

    1 0 Отговор
    Агент Виктор не иска да има нищо общо с Агент Буда!Хахаха!

    13:47 05.08.2026

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