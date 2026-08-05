Петър Стоянов няма намерение да участва в президентските избори

Петър Стоянов няма да се кандидатира за президент. Това разкри Илиян Василев, бивш посланик на България в Русия, в профила си в социалната мрежа, цитиран от news.bg.
Припомняме, бившият евродепутат от ГЕРБ Асим Адемов сподели, че именно бившият лидер на СДС за него е обединителна фигура за държавен глава на дясното пространство.
Василев коментира, че лансирането на името на Стоянов е спекулация. "Вече проведохме среща с Петър Стоянов. Той категорично заяви, че няма намерение да участва в президентските избори. Затова версията, че може да бъде кандидат на ГЕРБ, изглежда лишена от реална основа", по думите му.
"Обяснението защо именно неговото име се появява в публичното пространство не е трудно. Петър Стоянов се ползва с репутация, несравнимо по-добра от тази на Борисов, особено по отношение на почтеността и липсата на съмнения за корупция. Това са две различни политически биографии и два различни стандарта на обществено доверие", смята той.
"Логично е Борисов да се опита да се възползва от авторитета на Стоянов. Почти сигурно е обаче, че подобен сценарий няма как да се реализира. Защото всяка кандидатура, която има нещо общо с Борисов е обречена", допълва Илиян Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Ще заложа на него...
12:56 05.08.2026
2 факт
12:57 05.08.2026
3 Жалэък и нагушен
12:58 05.08.2026
4 крадеца и мушингера
Коментиран от #17
12:59 05.08.2026
5 Буууу ха ха ха
12:59 05.08.2026
6 Тунджа 200
Безполезно изкопаемо.
13:01 05.08.2026
7 скоро
Коментиран от #15
13:01 05.08.2026
8 БЕЙГИР СУРАТЛЪ
13:02 05.08.2026
9 си пън
13:04 05.08.2026
10 Няма шанс
13:08 05.08.2026
11 Ахааа
13:08 05.08.2026
12 И ТОЗИ Е СДС КРАДЕЦ
13:08 05.08.2026
13 коньо нема шанс
13:09 05.08.2026
14 ?????
Да не е луд.
13:09 05.08.2026
15 койдазнай
До коментар #7 от "скоро":Боката се е разбрал с Радев, да не го закачат. За благодарност, боце ще провали кандидатурата срещу йотата.
Коментиран от #21
13:10 05.08.2026
16 СВЕТОВНО НЕИЗВЕСТЕН
13:10 05.08.2026
17 Евроатлантик
До коментар #4 от "крадеца и мушингера":Даааа, ясновидка на Берлускони, каза че щял да спечели.... тя така " позна" и на изборите през април, че ГЕРБ щели да спечелят..... А пък то резултата беше 43:13
Коментиран от #23
13:10 05.08.2026
18 И защо да участва в президентските
Коментиран от #24
13:11 05.08.2026
19 Сусу Манарата
13:11 05.08.2026
20 Вашето мнение
13:12 05.08.2026
21 Евроатлантик
До коментар #15 от "койдазнай":Врели - некипели.... Че защо му е на Радев да се разбира с Боко, като той е толкова слаба карта, а вече му вземат и електората от ромските махали, защото те не могат да гласуват на машините....
13:13 05.08.2026
22 ПОМИЯ ОТ КАНАЛА
13:15 05.08.2026
23 оня с коня
До коментар #17 от "Евроатлантик":Нито Ясновидката е гадала дали ГЕРБ ще спечелят,нито пък ти си Евроатлантик.И тук въпросът е ЗАЩО злоупотребяват такива като тебе с Факта че в БГ недостигат пари за Психиатричните заведения и щъкате Неприбрани между нормалните?
Коментиран от #43
13:18 05.08.2026
24 Имаше много интересно интервю по една тв
До коментар #18 от "И защо да участва в президентските":За Желю но всъщност не точно за него. Много точно описание. Също както Желю е описал фашизма че си прилича с комунизма , само че сега е същото ама обратното. Приличат си.
13:19 05.08.2026
25 А стига , бе ! ?
13:21 05.08.2026
26 Хи хи
13:22 05.08.2026
27 България !
Провал !
След Провал !
Коментиран от #44
13:22 05.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ей, много сте лоши!
13:23 05.08.2026
30 Янко
13:26 05.08.2026
31 Смяна на караула
13:27 05.08.2026
32 Всичко Се Купува !
Тяка Че !
Ще Гледаме !
13:28 05.08.2026
33 един червен крадец
13:30 05.08.2026
34 хахах
13:30 05.08.2026
35 Пейо
Коментиран от #37
13:31 05.08.2026
36 АГАТ а Кристи
От 1989г са в сянка, правейки се на "демократи". Забранената през 1990г БКП, само смени името си и продължи краденето с още по голям устрем, защото вече бяха от вързани.
А стадото - блее приветствени и носталгични псалми.
"Оооо, неразумни юроде, поради что" си толкова - Т. Ъ. П. ???
Гена, гена ни е такъв... И при маймуните е така - има и умни, има и... като българите.
Коментиран от #39, #40
13:31 05.08.2026
37 Пей Пеьо, пей,
До коментар #35 от "Пейо":На микро фона МИ !!!
13:33 05.08.2026
38 ШЕФА
13:34 05.08.2026
39 Вашето мнение
До коментар #36 от "АГАТ а Кристи":Това, което комунистите построиха, ти и интелегенцията покрай теб още не можете да разрушите.
13:35 05.08.2026
40 този коментар
До коментар #36 от "АГАТ а Кристи":е самата истина и трябва да го четат денонощно облъчените путлероиди русофили и копейки!
13:36 05.08.2026
41 някой си
13:37 05.08.2026
42 ха-ха-ха
13:39 05.08.2026
43 Даа⁷
До коментар #23 от "оня с коня":Човече, я виж назад във времето дали ясновидка на Берлускони не гадаеше точно така, не е трудно провери в Гугъл, колкото пъти искаш, тя твърдо и уверено казваше, че ГЕРБ ще спечелят избори за април 2026, както и че Борисов бил описан да стане президент, макар и на косъм през 2026 година... Защо се правите на ощипани моми ?
13:39 05.08.2026
44 ПелтекоF...,
До коментар #27 от "България !":Пак ли ???
13:39 05.08.2026
45 Кой римски император
13:39 05.08.2026
46 Ясно поле
Коментиран от #47
13:41 05.08.2026
47 бай тодар вожда на куманистите
До коментар #46 от "Ясно поле":куманизъма е едно недоносче другари кое не разбрахте?
13:43 05.08.2026
48 Аз мисля че ще е най добре
13:44 05.08.2026
49 Ха ха ха
13:45 05.08.2026
50 оня с коня
13:47 05.08.2026