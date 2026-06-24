Този уикенд на сцената на кино Кабана млади актьори-инфлуенсъри ще провеждат арт ателиета на арт фестивала Workshop ЕЛЕНОВ’26.

Напълно безплатно деца и тийнейджъри ще могат да се включат в творчески работилници по импровизация, театър, драматургия, актьорско майсторство и движение под менторството на млади артисти и утвърдени имена от българската сцена.

Безплатните обучения тази година ще бъдат водени както от утвърдени ученици на Димитър Еленов – Антъни Пенев от Сатиричния театър, така също актрисата и инфлуенсър Гергана Змийчарова, и се присъединяват към утвърдените ментори - Георгий Иваниадзе, Мегсън, Алекс Качимуму, които въпреки младата си възраст вече са много популярни инфлуенсъри.

Вече пета поредна година фестивалът Workshop ЕЛЕНОВ събира поколения творци – артисти, преподаватели и млади хора, които вярват, че изкуството може да променя съдби. В рамките на фестивалните дни с вход свободен, участниците ще имат възможност не само да се докоснат до сценичното изкуство, но и да открият своя глас, своята смелост и своя ментор.

Петото издание на Workshop ЕЛЕНОВ’26 е посветено на темата „Да останем хора off line - тема, провокирана от света, в който тийнейджърите днес израстват между дигитална самота и тревожност и непрекъснатия натиск да бъдат „перфектни“.

Темата тази година насочва вниманието към силата на изкуството да връща човечността – способността да слушаме, да съчувстваме, да присъстваме истински един за друг. Защото вярваме, че именно емпатията и творчеството са най-силният отговор срещу агресията, омразата и обезличаването на младото поколение.

Възпитанието чрез изкуство от ранна възраст беше житейска мисия на актьора и театрален педагог Димитър Еленов, който повече от 40 години обучава и вдъхновява млади хора. Фестивалът, посветен на неговото дело, продължава тази мисия, като предоставя пространство за свобода, талант, смелост и човешка свързаност.

Всеки участник ще получи сертификат за участие.

Събитието се реализира с подкрепата на Столична община, а медийни партньори са БНТ и БНР.