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Артисти-инфлуенсъри на Workshop Еленов'26

Артисти-инфлуенсъри на Workshop Еленов'26

24 Юни, 2026 08:36 568 6

  • workshop еленов’26-
  • антъни пенев-
  • мегсън-
  • гергана змийчарова-
  • алекс качимуму

Безплатните обучения тази година ще бъдат водени както от утвърдени ученици на Димитър Еленов

Артисти-инфлуенсъри на Workshop Еленов'26 - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Този уикенд на сцената на кино Кабана млади актьори-инфлуенсъри ще провеждат арт ателиета на арт фестивала Workshop ЕЛЕНОВ’26.

Напълно безплатно деца и тийнейджъри ще могат да се включат в творчески работилници по импровизация, театър, драматургия, актьорско майсторство и движение под менторството на млади артисти и утвърдени имена от българската сцена.

Безплатните обучения тази година ще бъдат водени както от утвърдени ученици на Димитър Еленов – Антъни Пенев от Сатиричния театър, така също актрисата и инфлуенсър Гергана Змийчарова, и се присъединяват към утвърдените ментори - Георгий Иваниадзе, Мегсън, Алекс Качимуму, които въпреки младата си възраст вече са много популярни инфлуенсъри.

Артисти-инфлуенсъри на Workshop Еленов

Вече пета поредна година фестивалът Workshop ЕЛЕНОВ събира поколения творци – артисти, преподаватели и млади хора, които вярват, че изкуството може да променя съдби. В рамките на фестивалните дни с вход свободен, участниците ще имат възможност не само да се докоснат до сценичното изкуство, но и да открият своя глас, своята смелост и своя ментор.

Артисти-инфлуенсъри на Workshop Еленов

Петото издание на Workshop ЕЛЕНОВ’26 е посветено на темата „Да останем хора off line - тема, провокирана от света, в който тийнейджърите днес израстват между дигитална самота и тревожност и непрекъснатия натиск да бъдат „перфектни“.

Темата тази година насочва вниманието към силата на изкуството да връща човечността – способността да слушаме, да съчувстваме, да присъстваме истински един за друг. Защото вярваме, че именно емпатията и творчеството са най-силният отговор срещу агресията, омразата и обезличаването на младото поколение.

Възпитанието чрез изкуство от ранна възраст беше житейска мисия на актьора и театрален педагог Димитър Еленов, който повече от 40 години обучава и вдъхновява млади хора. Фестивалът, посветен на неговото дело, продължава тази мисия, като предоставя пространство за свобода, талант, смелост и човешка свързаност.

Всеки участник ще получи сертификат за участие.

Събитието се реализира с подкрепата на Столична община, а медийни партньори са БНТ и БНР.


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  • 1 Гост

    4 0 Отговор
    УжасТ!!!

    08:39 24.06.2026

  • 2 Механик

    7 0 Отговор
    Инфлуенсъри ли? Ми, не! Благодаря! Ще пропусна.
    Не знам какво трябва да имаш в главата си, за да "следваш" т. нар. инфлуенсъри.
    Вероятно трябва да си съвсем лишен от лични качества и елементарно себеуважение.

    08:52 24.06.2026

  • 3 Трол

    2 0 Отговор
    Има нещо петроханско в тази акция.

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