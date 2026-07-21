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Колко ще се задържи правителството на Радев

Колко ще се задържи правителството на Радев

21 Юли, 2026 06:01 2 348 72

  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • георги лозанов-
  • делян пеевски-
  • магнитски

Радев успя да вземе властта, след като големите протести от края на 2025 свалиха предишното правителство. Добре е той да не забравя какво точно искаха протестиращите тогава.

Колко ще се задържи правителството на Радев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Георги Лозанов:

Отмяната на участието в бТВ на младия граждански активист Мартин Атанасов предизвика множество реакции, все в негова подкрепа. Но не и от страна на управляващите. Умълчаването им по случая прозвуча странно, като се има предвид, че Атанасов е вкаран в "черния списък" на медията заради жест на солидарност към уволнената водеща Мария Цънцарова. А тя беше отстранена след жест на солидарност към гражданските протести от края на 2025 година.

Новата власт вероятно е забравила, че тя самата пое управлението с цялата си мощ в резултат на огромната сила на онези протести (най-големите от началото на прехода), които свалиха предишното правителство и зададоха приоритети на следващото. Ако управляващите не си спомнят това напълно, една година по-късно вълната на гражданско недоволство отново може да се надигне.

Протестите от края на 2025 знаеха какво не искат

Протестите от 2025 много добре знаеха какво искат. Или по-точно какво не искат повече: бюджет, в който да е заложен висок корупционен риск; правителство, което да не е в състояние да се пребори с ендемичната корупция и да гарантира честността на обществените поръчки; олигархичен модел на управление, при който значителен публичен ресурс безнаказано се разпределя в полза на частен интерес чрез овладяване на съдебната система.

Бюджетът, предложен от правителството на Румен Радев, който вече бе приет на първо четене, е с по-лоши социални показатели от този, който свали предишния кабинет, посочват десните опозиционни партии, икономически експерти, но и международни институти. Освен това в него е заложен и дефицит, далеч извън критериите на еврозоната, където Радев още като президент всъщност никак не искаше да влизаме на този етап. Критици на предложения бюджет подозират, че той е тенденциозно надут - за да може например да се прехвърля политическата отговорност върху предишните управляващи и да се оправдае евентуалното взимане отново на голям дълг, отново неясно за какво точно.

В борбата на правителството срещу корупцията засега не са отбелязани големи успехи. Но затова пък същевременно някак остава усещането, че се правят опити за разсейване на засягащите министър-председателя съмнения, свързани с особено неизгодния договор с турската фирма "Боташ". 15-месечното му замразяване, представено като значим успех, всъщност потвърди неизгодността му, както и впечатлението за противоречиви действия от българска страна.

Казусът с Пеевски и "Магнитски"

Основното искане на протестите – за демонтиране на олигархичния модел, който те свързваха с Пеевски и Борисов, засега също е обект по-скоро на следизборно умълчаване. Изключение тук прави вътрешният министър Иван Демерджиев, който с право приема, че санкционирането от САЩ и Великобритания на Делян Пеевски по закона "Магнитски" е основание той да бъде разследван от местните власти за корупция, търговия с влияние и пр. Може да се спори дали частните му самолетни полети са най-прекият път за набиране на годни доказателства, но във всички случаи те поставят въпроса за произхода на средствата, с които са платени. Както и дали по време на тях са осъществявани контакти в конфликт на интереси, включително и с представители на съдебната власт, в каквито специално Пеевски най-често е подозиран.

Дали премиерът Радев ще заяви директна подкрепа за битката, подхваната от вътрешния министър? Лоялните към Пеевски медии се възползват от ситуацията и се надпреварват да обвиняват Демерджиев в незаконни действия и да му искат оставката. Същевременно тези издания не крият одобрението си за премиера Радев с прозрачната цел да го противопоставят на вътрешния министър. Да не забравяме, че ДПС на Пеевски единствени от опозицията гласуваха дружно за бюджета на управляващите.

В общества, които все пак са си "надвили на масрафа", лятото не е време за протести, така че Румен Радев и хората му имат време до зимата да отговорят на занемарените очаквания на гражданите. Иначе е твърде вероятно вълната на гражданско недоволство отново да се надигне и да напълни улиците в България с протестиращи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доктор Гълъбова

    56 17 Отговор
    Велика комбинация папионката и Дойче нещо си! Коментара е излишен!

    Коментиран от #4

    06:06 21.07.2026

  • 2 Софето

    21 43 Отговор
    Зимата ще падне, радевата зима

    Коментиран от #3

    06:09 21.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Прав си!

    40 10 Отговор

    До коментар #1 от "Доктор Гълъбова":

    Когато Борисов и Пеевски влязат в затвора, Румен Радев ще бъде вечно на власт. Ние сме търпеливи и ще дочакаме да ги видим зад решетките.

    Коментиран от #25, #53

    06:15 21.07.2026

  • 5 Ситуация

    11 25 Отговор
    Евроатлантиците дадоха на Радев властта, за да им играе по свирката. Натовският генерал Радев е ярко антируски и активен евроатлантик. Следя действията от назначаването му. Радев е неоспоримо антируски, произраелски и активен евроатлантик. Това е мнението на медиен магнат на Тръмп.Напразно гласувахме за него. Излъга ни. Ето защо:
    1. Радев заявява , чрез Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ , че 10 годишния договор с Украйна ще се изпълнява без да имало нужда от ратификацията му. Т.е. ще се произеждат съвместно и дронове. Партията му гласува против предлпжението на Възраждане договорът с Украйна да се анулира. АЕЦ Беляне ще се продава/подарява на Украйна съгласно договора. Бълария подкрепя членство на Украйна в НАТО.
    2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
    3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
    4. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.
    5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Половината от настоящите министри и 180 от депутат

    Коментиран от #9

    06:16 21.07.2026

  • 6 Стенли

    5 14 Отговор
    Трижди да е п роклите предателя Радев , че помага на сатанистите фащ

    06:17 21.07.2026

  • 7 Ситуация

    12 6 Отговор
    6. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.
    7.. Гласува в ЕС за срока за подновяване за санкциите срещу Русия от 6 месеца на една година.
    8. Радев разреши цистерните да продължавар да останат в летище София до 31 юли 2026 и да плащаме керосина, срещу -ЗабЕлеЖете- премахване на визите ни за САЩ Уважавам равностойното партньорство-кон за кокошка? Говореше за оставане на цитерните до края на юли. Сега вече летише Враждебна — столично летище «Васил Левски» София
    (единствено столично гражданско летище в Европа) в Безмер става Натововско.
    9. Радев разреши заем 1.2 млд евро плюс лихвите, като участие на 90 млд «Заем» за Украйна.
    10.Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му втори път на 28.05.2026
    11.Радев нехае за бусефикацият на украинските българи, за разлика на Магиар.

    06:17 21.07.2026

  • 8 Ежко

    33 3 Отговор
    Гошеее...цял живот си бил паразит с възложени "велики" обществени функции.Хайде скрий се някъде и не си напъваш аспирина.Соказано от практиката е,че нищо умно не може да се роди в кратуната ти.

    06:17 21.07.2026

  • 9 Стенли

    9 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ситуация":

    Много точно , казано Радев ,ме никакъв русофил а си е чист натовски генерал , което лошо няма , но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и,иот и сега са на политическото бунище помним как отказа референдума за еврозоната и негов министър въведе зелените сертификати , аман от двуличници😡👎

    06:23 21.07.2026

  • 10 Българин

    21 6 Отговор
    Радев твърди за US самолетите, че видите ли, не той, а парламента трябвало да реши... Само дето пълното мнозинството в парламента е от депутатите на Радев и при това положение колкото и да се мъчи да се изплъзне, ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА САМОЛЕТИТЕ В БЕЗМЕР Е ИЗЦЯЛО НА РАДЕВ И АКО НЕ ИСКА ДА Я ПОЕМЕ ЛИЧНО ЕДИНСТВЕНИЯ НАЧИН Е ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА !

    06:30 21.07.2026

  • 11 Стенли

    14 11 Отговор
    Новия прякор на Радев е Радев лъжеца , ей този човек по лъжи ще надмине и бою циганина

    06:32 21.07.2026

  • 12 Десислава Димитрова

    20 5 Отговор
    Този палячо нищоправец Гого Лозанов ,нормална работа някога работил ли е ?

    06:32 21.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Василеску

    9 1 Отговор
    Просто аман от тоя многознайко. И той - "фалшив Герой" от телевизиите плаче за нахален младеж, който иска също рез медии да стане политик - следващ подобен фалшив човек

    06:38 21.07.2026

  • 16 kоkор40 💋🍌

    10 7 Отговор
    есента румен бял ден няма да види

    06:38 21.07.2026

  • 17 БАЙ ---ХОЙ

    13 8 Отговор
    ОТДАВНА. СЕ. ЗНАЕ. ЧЕ. ДОГОВОРЪТ. С. БОТАШ Е ПРЕДАТЕЛСТВО. КЪМ. ДЪРЖАВАТА
    ЗАМРАЗЯВАНЕТО. КОЕТО. РАДЕВ. ВЕЛИЧАЕ. СЕГА. ПОТВЪРЖДАВА. ТОВА, ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. СРЕЩУ. ДЪРЖАВАТА,
    САМО. ЗАРАДИ. ТОВА. РАДЕВ Г. ДОНЕВ. И. ШАЙКАТА. МУ. ТРЯБВА. ДА. БЪДАТ. РАЗСЛЕДВАНИ, И. СЪДЕНИ ЗА АНТИДЪРЖАВНА. ДЕЙНОСТ.

    Коментиран от #63

    06:39 21.07.2026

  • 18 Стенли

    9 6 Отговор
    Ха ха честито на изиграните които гласуваха за Радев ,ето днес ще видите дпс герб и радевата пб как ще гласуват заедно за американските самолети

    06:39 21.07.2026

  • 19 Жоро

    11 1 Отговор
    И Цънцара беше платена лаеше като гладно куче. Стига бързо се забравя!

    06:44 21.07.2026

  • 20 В България е диктатура

    4 3 Отговор
    А диктатора и копоите му вече 6 години ГАЗЯТ Конституцията на страната.

    06:46 21.07.2026

  • 21 Ироничен

    9 4 Отговор
    Не съм фен на Радев, но пък на Лозанов изобщо не бих се доверил. Той си мисли, че с няколко професионални протестъри ще бутне парламентарно мнозинство.

    Коментиран от #22, #24

    06:47 21.07.2026

  • 22 я кажи

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ироничен":

    Как се разследва действащ депутат с имунитет?

    Коментиран от #28

    06:48 21.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Лост

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ироничен":

    Само той да е .Колко хора има на хранилка,дори с изтекъл мандат и то по високите нива на властта.

    06:49 21.07.2026

  • 25 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Прав си!":

    Колкото баба ми дочака Тодор Живков да се върне.

    06:50 21.07.2026

  • 26 Жълтопаветен птеродактил

    3 3 Отговор
    Сега съм на Гърция, след това отивам на Дюни. Като си почина малко ще се изморя и отивам на Банско, понеже идва 6-ти септември и трябва да се празнува.
    Значи някъде към 10-ти септември може да си организираме една сбирка пред фонтана на жълтите павета. Ако фатмакът не се вземе в ръце до Нова година е история.

    06:51 21.07.2026

  • 27 Вече

    3 1 Отговор
    е на апаратно дишане .

    06:51 21.07.2026

  • 28 Лост

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "я кажи":

    Ако си назначи Главен прокурор и с това мнозинство много лесно .

    Коментиран от #36

    06:52 21.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 АГАТ а Кристи

    4 4 Отговор
    "до зимата" е твърде дълго време !
    Даже и комунистите започват да осъзнават грешката си

    Коментиран от #33

    06:52 21.07.2026

  • 31 Мазна папионка

    1 4 Отговор
    Много мазна!

    06:53 21.07.2026

  • 32 рошавия с папионката

    4 3 Отговор
    кой му плаща заплатата и за какво ?

    06:53 21.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 кое му е лесното

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Лост":

    Ще сгази пак Конституцията? За какво го раздават тогава този имунитет? Демерджи може ли д абъде разследван?

    06:59 21.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Златка

    1 0 Отговор
    Гого Лозанов е икона за умно красивите. Те, всички до един се стремят да достигнат неговите висини.

    07:02 21.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Радев и неговите хора

    3 5 Отговор
    започнаха да превръщат България в нормална и правова държава и точно затова е този вой и крещене от старото и престъпно статукво народа вижда започналата промяна към добро и ще защити правителството по всички начини

    Коментиран от #45

    07:02 21.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 кое е правовото

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Радев и неговите хора":

    в наглото разследване на политик с имунитет? Кога свалиха имунитета на Пеевски?

    07:04 21.07.2026

  • 46 Титк

    4 1 Отговор
    Септември се гответе за протести Радев излезе същият лъжец като Боко и Шиши.

    Коментиран от #49

    07:04 21.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Лъжлив натовски генерал

    2 3 Отговор
    До тогава, докато започнат да падат иранските ракети из страната.
    България вече е получила втора нота от Иран!

    Коментиран от #67

    07:05 21.07.2026

  • 49 хе хе

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Титк":

    Наратива на лъжеца радев бе, че Борисов и Пеевски са лъжци. Направа да падладейш.

    07:06 21.07.2026

  • 50 този

    0 0 Отговор
    дори и студентите няма да могат да го бутнат.

    07:09 21.07.2026

  • 51 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    5 1 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олгархията"....?

    07:09 21.07.2026

  • 52 ЧЕЧО РУМЕН СЕ ПРЕГЪРНА С МАФИЯТА

    6 1 Отговор
    Оказа се един лъжлив юдомасон и подлага на олигархията.

    Коментиран от #55

    07:14 21.07.2026

  • 53 За какво

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Прав си!":

    ще лежат

    07:15 21.07.2026

  • 54 Хмм

    2 3 Отговор
    ако зависеше от Лозанов и ДВ щеше да падне веднага, "големите" им протести бяха с деца и украинци - "кой не скача е дебел", но те не гласуват, на границата бяха открити 20 пистолета в грузинци, за каквоса им, приятелчето на Невзоров, дето го екстрадираха, е грузинец, неотдавна имаше протести в Грузия, но новият премиер пипа сериозно, заплаши президентката със затвор, тя напусна страната и протестите спряха изведнъж

    07:15 21.07.2026

  • 55 то си му личеше

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "ЧЕЧО РУМЕН СЕ ПРЕГЪРНА С МАФИЯТА":

    ама вие се оказахте много неумни

    Коментиран от #57

    07:16 21.07.2026

  • 56 Дзак

    1 0 Отговор
    Много актуален. Нещо за Безмер няма ли да каже?

    07:17 21.07.2026

  • 57 А ТИ КАТО СИ МНОГО УМЕН

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "то си му личеше":

    Какво направи?

    Коментиран от #58

    07:23 21.07.2026

  • 58 щи кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "А ТИ КАТО СИ МНОГО УМЕН":

    гласувах за друг

    Коментиран от #61

    07:25 21.07.2026

  • 59 РУМЕН РАДЕВ

    3 1 Отговор
    Като видя парата бързо забрави за "МУТРИ ВЪН". Няма кредит на доверие вече.

    07:25 21.07.2026

  • 60 Артилерист

    3 0 Отговор
    Бившите евроатлантлантически пропагандатори от сглобките на колониалното положение на България са мобилизирани да критикуват правителството на ген Радев. Дантелиният Лозанов, като дългогодишен шеф на медийния регулатор, лансираше за шефове на националните медии атлантически протестъри от сорта на Кошлуков, за да продължава пропагандното заблуждаване на народонаселението в евроатлантическите ценности и каква манна небесна ще ни залее като приемаме не само американците на наши военни бази, но и като влезем в еврозоната, примерно...

    07:26 21.07.2026

  • 61 А ТИ КАТО СИ МНОГО УМЕН

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "щи кажа":

    И за кой гласува?

    07:26 21.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Гогата

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "БАЙ ---ХОЙ":

    А свинарника кога

    07:32 21.07.2026

  • 64 ЕДИНСТВЕНО ПРЕЗРЕНИЕТО НА ХОРАТА КЪМ ПП

    3 0 Отговор
    Държи Румен ЛЪЖЕЦА още на власт. Но на есен с песен.

    07:33 21.07.2026

  • 65 Рефер

    2 0 Отговор
    Бюджета на Боташ е прекрасен....!!!

    Коментиран от #66

    07:34 21.07.2026

  • 66 Жеко

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Рефер":

    И ти си прекрасна бе скъпа .

    07:35 21.07.2026

  • 67 Като

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Лъжлив натовски генерал":

    Толкова много се страхувате от Иран, криите се в дупките си, плъхове ! Като онова - бутоксовото

    07:35 21.07.2026

  • 68 Хаха

    0 3 Отговор
    Да ви кажа под секрет: Точно 4 години, и после още толкова!

    07:39 21.07.2026

  • 69 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Може много да се дискутира правителството на мамника. Но ако трябва да сме кратки дори избирателите му се чувстват преметнати. В него са събрани някакви неизвестни, но добре оформени некадърници от група клакьори на недоразумението. Вчера една мисирка нарече вътрешният министър "успешен". Я ми посочете какви успехи има тоя? Ама истински с арестувани и осъдени големи престъпници, а не празнодумна шумотевица. Самият мамник се оплете, като пиле в кълчища в собствените си лъжи. Новата му длъжност не е като предишнага. Тя изисква действия, а не само думи и двете трябва да се припокриват. Нищо подобно не не случва, а пълно разминаване межсу думи и дела и то по важни за държавата проблеми. Изводът аз отдавна съм го направил: лъжи и безчестие гарнирани с ментална немощ. Честито!

    07:42 21.07.2026

  • 70 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    С държането си, с лъжите и оправданията си , с бягането от отговорност и криенето зад парламента за самолетите, за лъжите за референдум за за еврото и непровеждането му, с опитите да започнат икономии от пенсионерите, работещите и средната класа, с назначенията на случайни на ключови постове като например посмешището наречено външен министър , с опита си за промяна на Кодекса на труда през преходните и заключителни разпоредби на безумния бюджет до края на годината, при което отнемат на практика трудов стаж от работещите на 6 часов работен ден, а самите те не ходят на работа редовно( кажете ми колко пъти сте видели шопарите например да са в парламента или пък не дай си Боже да се изказват) и така нататък. Да подават оставка и то веднага. А потурковците които се люшнаха и гласуваха за поредния измамен проект да си дадат обективна оценка сами на себе си.

    07:46 21.07.2026

  • 71 Смотаняху

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    Глупостите на Дойче велле за закуска

    07:48 21.07.2026

  • 72 Къдраво зеле

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    Гого Лозанов го е стегнала папионката и тръгна да бута правителството.

    07:51 21.07.2026