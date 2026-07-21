Колко ще се задържи правителството на Радев

Коментар на Георги Лозанов:
Отмяната на участието в бТВ на младия граждански активист Мартин Атанасов предизвика множество реакции, все в негова подкрепа. Но не и от страна на управляващите. Умълчаването им по случая прозвуча странно, като се има предвид, че Атанасов е вкаран в "черния списък" на медията заради жест на солидарност към уволнената водеща Мария Цънцарова. А тя беше отстранена след жест на солидарност към гражданските протести от края на 2025 година.
Новата власт вероятно е забравила, че тя самата пое управлението с цялата си мощ в резултат на огромната сила на онези протести (най-големите от началото на прехода), които свалиха предишното правителство и зададоха приоритети на следващото. Ако управляващите не си спомнят това напълно, една година по-късно вълната на гражданско недоволство отново може да се надигне.
Протестите от края на 2025 знаеха какво не искат
Протестите от 2025 много добре знаеха какво искат. Или по-точно какво не искат повече: бюджет, в който да е заложен висок корупционен риск; правителство, което да не е в състояние да се пребори с ендемичната корупция и да гарантира честността на обществените поръчки; олигархичен модел на управление, при който значителен публичен ресурс безнаказано се разпределя в полза на частен интерес чрез овладяване на съдебната система.
Бюджетът, предложен от правителството на Румен Радев, който вече бе приет на първо четене, е с по-лоши социални показатели от този, който свали предишния кабинет, посочват десните опозиционни партии, икономически експерти, но и международни институти. Освен това в него е заложен и дефицит, далеч извън критериите на еврозоната, където Радев още като президент всъщност никак не искаше да влизаме на този етап. Критици на предложения бюджет подозират, че той е тенденциозно надут - за да може например да се прехвърля политическата отговорност върху предишните управляващи и да се оправдае евентуалното взимане отново на голям дълг, отново неясно за какво точно.
В борбата на правителството срещу корупцията засега не са отбелязани големи успехи. Но затова пък същевременно някак остава усещането, че се правят опити за разсейване на засягащите министър-председателя съмнения, свързани с особено неизгодния договор с турската фирма "Боташ". 15-месечното му замразяване, представено като значим успех, всъщност потвърди неизгодността му, както и впечатлението за противоречиви действия от българска страна.
Казусът с Пеевски и "Магнитски"
Основното искане на протестите – за демонтиране на олигархичния модел, който те свързваха с Пеевски и Борисов, засега също е обект по-скоро на следизборно умълчаване. Изключение тук прави вътрешният министър Иван Демерджиев, който с право приема, че санкционирането от САЩ и Великобритания на Делян Пеевски по закона "Магнитски" е основание той да бъде разследван от местните власти за корупция, търговия с влияние и пр. Може да се спори дали частните му самолетни полети са най-прекият път за набиране на годни доказателства, но във всички случаи те поставят въпроса за произхода на средствата, с които са платени. Както и дали по време на тях са осъществявани контакти в конфликт на интереси, включително и с представители на съдебната власт, в каквито специално Пеевски най-често е подозиран.
Дали премиерът Радев ще заяви директна подкрепа за битката, подхваната от вътрешния министър? Лоялните към Пеевски медии се възползват от ситуацията и се надпреварват да обвиняват Демерджиев в незаконни действия и да му искат оставката. Същевременно тези издания не крият одобрението си за премиера Радев с прозрачната цел да го противопоставят на вътрешния министър. Да не забравяме, че ДПС на Пеевски единствени от опозицията гласуваха дружно за бюджета на управляващите.
В общества, които все пак са си "надвили на масрафа", лятото не е време за протести, така че Румен Радев и хората му имат време до зимата да отговорят на занемарените очаквания на гражданите. Иначе е твърде вероятно вълната на гражданско недоволство отново да се надигне и да напълни улиците в България с протестиращи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доктор Гълъбова
Коментиран от #4
06:06 21.07.2026
2 Софето
Коментиран от #3
06:09 21.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Прав си!
До коментар #1 от "Доктор Гълъбова":Когато Борисов и Пеевски влязат в затвора, Румен Радев ще бъде вечно на власт. Ние сме търпеливи и ще дочакаме да ги видим зад решетките.
Коментиран от #25, #53
06:15 21.07.2026
5 Ситуация
1. Радев заявява , чрез Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“ , че 10 годишния договор с Украйна ще се изпълнява без да имало нужда от ратификацията му. Т.е. ще се произеждат съвместно и дронове. Партията му гласува против предлпжението на Възраждане договорът с Украйна да се анулира. АЕЦ Беляне ще се продава/подарява на Украйна съгласно договора. Бълария подкрепя членство на Украйна в НАТО.
2. Той активно действа за Триморието - прополски, прозападен и антируски проект (Проинформирайте се за идеите на генерал Пилсутски от 1920 г). Разбиранията на генерал Пилсутски са приложени днес в идеята за Триморието - Балтийско, Черно, Егейско има ярко антируска насоченост.
3. Не действаше преди 2.5 год за спиране на еврото, когато имаше 604 000 подписа за референдум. А шест месеца преди 2026 той лицемерно искаше в парламента рефендум, когато бе ясно, че е невъзможно да се организира
4. Обещал 19 млд евро за подпомагане на фалирали членове на Еврозоаната (Франция). като начало 2 млд.
5. Закриха комисията за разследване на доходите на Пеевски. Половината от настоящите министри и 180 от депутат
Коментиран от #9
06:16 21.07.2026
6 Стенли
06:17 21.07.2026
7 Ситуация
7.. Гласува в ЕС за срока за подновяване за санкциите срещу Русия от 6 месеца на една година.
8. Радев разреши цистерните да продължавар да останат в летище София до 31 юли 2026 и да плащаме керосина, срещу -ЗабЕлеЖете- премахване на визите ни за САЩ Уважавам равностойното партньорство-кон за кокошка? Говореше за оставане на цитерните до края на юли. Сега вече летише Враждебна — столично летище «Васил Левски» София
(единствено столично гражданско летище в Европа) в Безмер става Натововско.
9. Радев разреши заем 1.2 млд евро плюс лихвите, като участие на 90 млд «Заем» за Украйна.
10.Истина е, че Урсула изрази задоволство за избирането му втори път на 28.05.2026
11.Радев нехае за бусефикацият на украинските българи, за разлика на Магиар.
06:17 21.07.2026
8 Ежко
06:17 21.07.2026
9 Стенли
До коментар #5 от "Ситуация":Много точно , казано Радев ,ме никакъв русофил а си е чист натовски генерал , което лошо няма , но не бива да се заблуждават хората както направиха бсп ново начало и има такъв и,иот и сега са на политическото бунище помним как отказа референдума за еврозоната и негов министър въведе зелените сертификати , аман от двуличници😡👎
06:23 21.07.2026
10 Българин
06:30 21.07.2026
11 Стенли
06:32 21.07.2026
12 Десислава Димитрова
06:32 21.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Василеску
06:38 21.07.2026
16 kоkор40 💋🍌
06:38 21.07.2026
17 БАЙ ---ХОЙ
ЗАМРАЗЯВАНЕТО. КОЕТО. РАДЕВ. ВЕЛИЧАЕ. СЕГА. ПОТВЪРЖДАВА. ТОВА, ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. СРЕЩУ. ДЪРЖАВАТА,
САМО. ЗАРАДИ. ТОВА. РАДЕВ Г. ДОНЕВ. И. ШАЙКАТА. МУ. ТРЯБВА. ДА. БЪДАТ. РАЗСЛЕДВАНИ, И. СЪДЕНИ ЗА АНТИДЪРЖАВНА. ДЕЙНОСТ.
Коментиран от #63
06:39 21.07.2026
18 Стенли
06:39 21.07.2026
19 Жоро
06:44 21.07.2026
20 В България е диктатура
06:46 21.07.2026
21 Ироничен
Коментиран от #22, #24
06:47 21.07.2026
22 я кажи
До коментар #21 от "Ироничен":Как се разследва действащ депутат с имунитет?
Коментиран от #28
06:48 21.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Лост
До коментар #21 от "Ироничен":Само той да е .Колко хора има на хранилка,дори с изтекъл мандат и то по високите нива на властта.
06:49 21.07.2026
25 Хаха
До коментар #4 от "Прав си!":Колкото баба ми дочака Тодор Живков да се върне.
06:50 21.07.2026
26 Жълтопаветен птеродактил
Значи някъде към 10-ти септември може да си организираме една сбирка пред фонтана на жълтите павета. Ако фатмакът не се вземе в ръце до Нова година е история.
06:51 21.07.2026
27 Вече
06:51 21.07.2026
28 Лост
До коментар #22 от "я кажи":Ако си назначи Главен прокурор и с това мнозинство много лесно .
Коментиран от #36
06:52 21.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 АГАТ а Кристи
Даже и комунистите започват да осъзнават грешката си
Коментиран от #33
06:52 21.07.2026
31 Мазна папионка
06:53 21.07.2026
32 рошавия с папионката
06:53 21.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 кое му е лесното
До коментар #28 от "Лост":Ще сгази пак Конституцията? За какво го раздават тогава този имунитет? Демерджи може ли д абъде разследван?
06:59 21.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Златка
07:02 21.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Радев и неговите хора
Коментиран от #45
07:02 21.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 кое е правовото
До коментар #43 от "Радев и неговите хора":в наглото разследване на политик с имунитет? Кога свалиха имунитета на Пеевски?
07:04 21.07.2026
46 Титк
Коментиран от #49
07:04 21.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Лъжлив натовски генерал
България вече е получила втора нота от Иран!
Коментиран от #67
07:05 21.07.2026
49 хе хе
До коментар #46 от "Титк":Наратива на лъжеца радев бе, че Борисов и Пеевски са лъжци. Направа да падладейш.
07:06 21.07.2026
50 този
07:09 21.07.2026
51 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
07:09 21.07.2026
52 ЧЕЧО РУМЕН СЕ ПРЕГЪРНА С МАФИЯТА
Коментиран от #55
07:14 21.07.2026
53 За какво
До коментар #4 от "Прав си!":ще лежат
07:15 21.07.2026
54 Хмм
07:15 21.07.2026
55 то си му личеше
До коментар #52 от "ЧЕЧО РУМЕН СЕ ПРЕГЪРНА С МАФИЯТА":ама вие се оказахте много неумни
Коментиран от #57
07:16 21.07.2026
56 Дзак
07:17 21.07.2026
57 А ТИ КАТО СИ МНОГО УМЕН
До коментар #55 от "то си му личеше":Какво направи?
Коментиран от #58
07:23 21.07.2026
58 щи кажа
До коментар #57 от "А ТИ КАТО СИ МНОГО УМЕН":гласувах за друг
Коментиран от #61
07:25 21.07.2026
59 РУМЕН РАДЕВ
07:25 21.07.2026
60 Артилерист
07:26 21.07.2026
61 А ТИ КАТО СИ МНОГО УМЕН
До коментар #58 от "щи кажа":И за кой гласува?
07:26 21.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Гогата
До коментар #17 от "БАЙ ---ХОЙ":А свинарника кога
07:32 21.07.2026
64 ЕДИНСТВЕНО ПРЕЗРЕНИЕТО НА ХОРАТА КЪМ ПП
07:33 21.07.2026
65 Рефер
Коментиран от #66
07:34 21.07.2026
66 Жеко
До коментар #65 от "Рефер":И ти си прекрасна бе скъпа .
07:35 21.07.2026
67 Като
До коментар #48 от "Лъжлив натовски генерал":Толкова много се страхувате от Иран, криите се в дупките си, плъхове ! Като онова - бутоксовото
07:35 21.07.2026
68 Хаха
07:39 21.07.2026
69 Абсурдистан
07:42 21.07.2026
70 Ха ха ха
07:46 21.07.2026
71 Смотаняху
07:48 21.07.2026
72 Къдраво зеле
07:51 21.07.2026