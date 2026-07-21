Ямал разкри какво му каза Меси след финала на Мондиал 2026: Думи, които никога няма да забравя

Ламин Ямал разкри какво са си казали с Лионел Меси веднага след края на финала на Световното първенство, спечелен от Испания срещу Аржентина. Двамата привлякоха вниманието на футболните фенове с емоционалната си прегръдка след последния съдийски сигнал, а кадрите бързо обиколиха социалните мрежи.

След историческия триумф младият испански национал се отправил директно към капитана на Аржентина, когото мнозина определят като най-великия футболист в историята. Въпреки разочарованието от загубата, Меси поздравил Ямал, а двамата разменили няколко думи, преди да се разделят.

На пресконференция ден след финала 19-годишният талант разкри какво му е казал аржентинската легенда.

„Той е най-великият в историята и човек, на когото винаги съм се възхищавал. След мача просто исках да му покажа уважението си“, заяви Ямал.

Испанецът разкри и посланието, което е получил от осемкратния носител на „Златната топка“.

„Каза ми да продължа по своя път и че бъдещето принадлежи на нашето поколение. Тези думи означават за мен толкова, колкото и златният медал около врата ми“, сподели новият световен шампион.