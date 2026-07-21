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Във военна обстановка! Летище Бен Гурион може да работи дори при ракетни атаки

Във военна обстановка! Летище Бен Гурион може да работи дори при ракетни атаки

21 Юли, 2026 16:20 980 13

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Темата е особено актуална за израелците, които планират пътувания в чужбина на фона на опасенията от евентуална нова ескалация между САЩ, Израел и Иран

Във военна обстановка! Летище Бен Гурион може да работи дори при ракетни атаки - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Jerusalem Post Jerusalem Post

Израел е разработил специална система, която позволява международното летище "Бен Гурион" да продължи работа дори при заплаха от ракетни и дронови атаки срещу страната, пише Jerusalem Post.

Темата е особено актуална за израелците, които планират пътувания в чужбина на фона на опасенията от евентуална нова ескалация между САЩ, Израел и Иран.

Според публикацията Министерството на транспорта, Летищната администрация на Израел и Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) са въвели серия от координационни процедури, директиви и модерна система за командване и управление, която позволява летището да остане отворено дори при непосредствена заплаха.

Военни представители обясняват, че е създадена уникална оперативна способност, която осигурява прецизно определени времеви прозорци за излитане и кацане. Системата синхронизира наблюдението на въздушните заплахи, управлението на въздушния трафик и работата на всички средства за противовъздушна отбрана. В зависимост от актуалната оценка на риска пилотите получават указания дали да останат на земята или да продължат да кръжат във въздуха до получаване на разрешение за кацане.

По този начин властите се стремят да избегнат затварянето на основното международно летище на Израел дори при повишена бойна готовност.

Системата разчита и на опита на пилотите от израелските граждански авиокомпании, голяма част от които са служили или продължават да служат като пилоти от резерва в ЦАХАЛ, което според военните гарантира високо ниво на координация.

Въпреки готовността на Израел да поддържа въздушния трафик, основната несигурност остава дали чуждестранните авиокомпании ще бъдат склонни да продължат полетите до и от страната при евентуално изостряне на конфликта с Иран и подкрепяните от него групировки.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    10 2 Отговор
    Летище София - тоже

    Коментиран от #4

    16:22 21.07.2026

  • 2 Не бих искал

    14 2 Отговор
    да съм на борда на излитащи ли кацащ самолет на Бен Гурион по време на ракетна атака. Този който се излъже да се лъже.

    16:24 21.07.2026

  • 3 Ти да видиш!

    12 1 Отговор
    Ракети падат, самолети кацат и излитат и всичко е тип-топ! 😂😂😂

    16:26 21.07.2026

  • 4 Европеец

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Каква е хубава новина за идиотова и за льотчика...... Като нищо да разрешат краватските самолети на летището в София, Акъла им не пречи.....

    16:31 21.07.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    11 1 Отговор
    То и един самолет от Малайзия мислеше, че може да прелети над зона на военни действия в Украйна, ама даде фира.

    16:35 21.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    12 2 Отговор
    Сигурни сме ,персите.дс се съсредоточат там па да видим как вият евреи ,тук сте ни добре дошли Ганьо за пари и д@@@@ си ще даде

    Коментиран от #12

    16:36 21.07.2026

  • 7 ДА БЕ ДА

    8 3 Отговор
    ЕВРЕЙСКИ ФАНТАСТИКИ.

    Коментиран от #11

    16:48 21.07.2026

  • 8 Ъхъ ъхъ

    6 2 Отговор
    Ние сме канарчета.

    16:50 21.07.2026

  • 9 ВАЖНО

    1 2 Отговор
    аз си летя където си искам- натовски генерал!

    16:53 21.07.2026

  • 10 Бейрут на Балканите!

    3 2 Отговор
    Тъпа реклама на войната и на тъпите решения на тъпите български безродници, които едни шарани овластиха!
    Лъжата е истина. Войната е мир.
    А народът ни си заслужава изтреблението!

    16:57 21.07.2026

  • 11 Ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДА БЕ ДА":

    Така си мислиш. Това не ти е мизерното летище София

    17:25 21.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    2 0 Отговор
    А я кажете коя авиокомпания ще се навие да каца, докато летището е в опасност от атаки? И ако има такава, какво е направи застрахователя на авиокомпанията?
    В цивилната авиация има тонове регламенти и регулации, посветени на безопасността. Последната е издигната в култ в тези среди. Ако има дори и малък риск, който не може да бъде митигиран достатъчно, няма да има полети в зоната. Или ако има, те ще са в крещящо разминаване с изискванията на безопасността.

    17:51 21.07.2026