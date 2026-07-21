Във военна обстановка! Летище Бен Гурион може да работи дори при ракетни атаки

Израел е разработил специална система, която позволява международното летище "Бен Гурион" да продължи работа дори при заплаха от ракетни и дронови атаки срещу страната, пише Jerusalem Post.

Темата е особено актуална за израелците, които планират пътувания в чужбина на фона на опасенията от евентуална нова ескалация между САЩ, Израел и Иран.

Според публикацията Министерството на транспорта, Летищната администрация на Израел и Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) са въвели серия от координационни процедури, директиви и модерна система за командване и управление, която позволява летището да остане отворено дори при непосредствена заплаха.

Военни представители обясняват, че е създадена уникална оперативна способност, която осигурява прецизно определени времеви прозорци за излитане и кацане. Системата синхронизира наблюдението на въздушните заплахи, управлението на въздушния трафик и работата на всички средства за противовъздушна отбрана. В зависимост от актуалната оценка на риска пилотите получават указания дали да останат на земята или да продължат да кръжат във въздуха до получаване на разрешение за кацане.

По този начин властите се стремят да избегнат затварянето на основното международно летище на Израел дори при повишена бойна готовност.

Системата разчита и на опита на пилотите от израелските граждански авиокомпании, голяма част от които са служили или продължават да служат като пилоти от резерва в ЦАХАЛ, което според военните гарантира високо ниво на координация.

Въпреки готовността на Израел да поддържа въздушния трафик, основната несигурност остава дали чуждестранните авиокомпании ще бъдат склонни да продължат полетите до и от страната при евентуално изостряне на конфликта с Иран и подкрепяните от него групировки.