Бащата на Сияна: Главата ми е отбелязана с мишена

Получих снимка, на която върху главата ми е поставена мишена. Това заяви Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа Сияна, във Facebook.
Попов уточни, че от месец януари 2026 г. полицията работи по отправени към него заплахи за убийство.
"Докато това разследване тече, в интернет започва да се появяват моите снимки, направени при очевидно проследяване. Получих и снимка, на която на главата ми е направена мишена. Публикувах и SMS със заплашително съдържание.
Това вече не е въпрос само за мен. Това е въпросът дали в България човек може свободно да изразява гражданска позиция, без да бъде сплашван, следен и заплашван", поясни той.
Попов каза, че има въпроси, за които очаква от компетентните органи да дадат отговор:
- Чии интереси подкрепяте с публичната си дейност?
- Кой плаща за това и с каква цел?
- Дали всичко това е опит да бъда принуден да замълча
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
16:26 21.07.2026
2 Кой па
16:26 21.07.2026
3 Крал Фридрих
Коментиран от #10
16:26 21.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Миризлив пор
16:30 21.07.2026
6 Книга за оплаквания
16:31 21.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цвете
Коментиран от #12
16:34 21.07.2026
10 Европеец
До коментар #3 от "Крал Фридрих":Прав си..... Тоя вече е досаден, А гледам и партия направил..... Когато колегата с коментарите за бащата на Сияна пусне коментарче, убезателно ще му слагам плюс.....
Коментиран от #13, #16, #33
16:35 21.07.2026
11 Енрике
16:38 21.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Европеецо,
До коментар #10 от "Европеец":научи български!!!
16:40 21.07.2026
14 Копи/Пейста ти е изпушил...
До коментар #12 от "оня с коня":...от много папагалене на тази твоя t@pnia...!
Изпусна думичката...- ,,Кофти"...🤣😂😝
16:46 21.07.2026
15 Лост
16:49 21.07.2026
16 Алоууу....!
До коментар #10 от "Европеец":,,Убезателният"...,да посетиш Убезателно частни уроци по БГ-граматика,че да не се излагаш повече...🤣🤣🤣!
16:49 21.07.2026
17 Мръсната Нация !
16:53 21.07.2026
18 Разбира Се !
До коментар #4 от "Констатация":За Нормален Човек х!
Е Нормално !
Но За Животни Като Вас !
Явно !
Не Е !
16:55 21.07.2026
19 То пък
16:58 21.07.2026
20 Чапай
17:02 21.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 надали някой ще си изцапа ръцете с този
17:07 21.07.2026
23 Наблюдател
Коментиран от #25, #32
17:11 21.07.2026
24 Лелее
17:17 21.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Психично болен
17:37 21.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Интернет е мястото
17:58 21.07.2026
29 Главата
18:01 21.07.2026
30 Фют
Може и да не се занимавате с идиоти като него и да го преследвате.
18:01 21.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
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40 ШЕФА
18:20 21.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Комникът
18:25 21.07.2026
43 ЦСКА
18:27 21.07.2026