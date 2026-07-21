Новини
България »
Бащата на Сияна: Главата ми е отбелязана с мишена

Бащата на Сияна: Главата ми е отбелязана с мишена

21 Юли, 2026 16:25 1 859 43

  • николай попов-
  • заплахи-
  • смърт-
  • сияна

Попов уточни, че от месец януари 2026 г. полицията работи по отправени към него заплахи за убийство

Бащата на Сияна: Главата ми е отбелязана с мишена - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Получих снимка, на която върху главата ми е поставена мишена. Това заяви Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа Сияна, във Facebook.

Попов уточни, че от месец януари 2026 г. полицията работи по отправени към него заплахи за убийство.

"Докато това разследване тече, в интернет започва да се появяват моите снимки, направени при очевидно проследяване. Получих и снимка, на която на главата ми е направена мишена. Публикувах и SMS със заплашително съдържание.

Това вече не е въпрос само за мен. Това е въпросът дали в България човек може свободно да изразява гражданска позиция, без да бъде сплашван, следен и заплашван", поясни той.

Попов каза, че има въпроси, за които очаква от компетентните органи да дадат отговор:

- Чии интереси подкрепяте с публичната си дейност?

- Кой плаща за това и с каква цел?

- Дали всичко това е опит да бъда принуден да замълча


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    26 10 Отговор
    Милицията работила по заплахите за убийство. Смях. Ами то точно милицията е отправила тая заплаха навярно. Какво работят, чешат се по главите?!

    16:26 21.07.2026

  • 2 Кой па

    35 12 Отговор
    те помни?

    16:26 21.07.2026

  • 3 Крал Фридрих

    51 10 Отговор
    поредният изкукуригал манияк с мания за внимание и величие

    Коментиран от #10

    16:26 21.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Миризлив пор

    33 12 Отговор
    То ако е само гражданска позиция ОК, ама само да ти се привиждат камиони, да обвиняваш всички и да воюваш срещу хора, които си вадят хляба е вече прекалено.

    16:30 21.07.2026

  • 6 Книга за оплаквания

    28 7 Отговор
    Не ни занимавате със себе си.

    16:31 21.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цвете

    14 6 Отговор
    ПРАВИ МИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ И НЯКОИ " САЙТОВЕ " СЕ ОПИТВАТ ДА СПЛАШВАТ ?! НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА, КОЙ ЗА КОГО И КАК ИГРАЕ, А МЕ ИНТЕРЕСУВА ТОВА, ЧЕ КОГАТО ИЗКАЖЕШ МНЕНИЕ ( ЛИЧНО) СЕ НАМИРА ЕДНА ТВЪРДА ГЛАВА, КОЯТО ТЕ МАХА НА СЕКУНДАТА.ТОВА Е СЪЩО ЗАПЛАХА ЗА СВОБОДНОМИСЛЕЩИЯТ .ТАКА ЧЕ НЕ МЕ УЧУДВА, А НАПРОТИВ, ВЪЗМУЩАВАМЕ .НИЕ ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА ЛИ СМЕ ВСЪЩНОСТ?!

    Коментиран от #12

    16:34 21.07.2026

  • 10 Европеец

    25 9 Отговор

    До коментар #3 от "Крал Фридрих":

    Прав си..... Тоя вече е досаден, А гледам и партия направил..... Когато колегата с коментарите за бащата на Сияна пусне коментарче, убезателно ще му слагам плюс.....

    Коментиран от #13, #16, #33

    16:35 21.07.2026

  • 11 Енрике

    7 2 Отговор
    Някой иска да ме убие!

    16:38 21.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Европеецо,

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    научи български!!!

    16:40 21.07.2026

  • 14 Копи/Пейста ти е изпушил...

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    ...от много папагалене на тази твоя t@pnia...!
    Изпусна думичката...- ,,Кофти"...🤣😂😝

    16:46 21.07.2026

  • 15 Лост

    18 2 Отговор
    Ако беше станал депутат, колко ли охрана щеше да иска?

    16:49 21.07.2026

  • 16 Алоууу....!

    13 3 Отговор

    До коментар #10 от "Европеец":

    ,,Убезателният"...,да посетиш Убезателно частни уроци по БГ-граматика,че да не се излагаш повече...🤣🤣🤣!

    16:49 21.07.2026

  • 17 Мръсната Нация !

    6 4 Отговор
    Си Е Мръсна Нация !

    16:53 21.07.2026

  • 18 Разбира Се !

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Констатация":

    За Нормален Човек х!

    Е Нормално !

    Но За Животни Като Вас !

    Явно !

    Не Е !

    16:55 21.07.2026

  • 19 То пък

    11 2 Отговор
    голямата ценност , че някой ще си сложи главата в торбата за него ?

    16:58 21.07.2026

  • 20 Чапай

    13 3 Отговор
    Тоя па,толкова гнусен .Кой го брои за нещо тоя измекяр.

    17:02 21.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 надали някой ще си изцапа ръцете с този

    12 2 Отговор
    боклук , бог ще го накаже че използва паметта на детето за да подведе хората

    17:07 21.07.2026

  • 23 Наблюдател

    3 9 Отговор
    Да изгубиш момиченцето си, е трагедия. Някои ще се сринат и ще се затворят в себе си. Други, като бащата на Саяна, ще се почувстват обсебени, ще си измислят някаква мисия. Причините са едни и същи. Но какво е обяснението за животинската злоба у някои? И абсурдното желание да я демонстрират?

    Коментиран от #25, #32

    17:11 21.07.2026

  • 24 Лелее

    10 2 Отговор
    Тоя екземпляр вече започва да ме кефи. Ще ме умори от смях. А ако си е оскубал и веждите ще си писна родната полиция ни пази на онзи потящия се от кнежЪ.

    17:17 21.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Психично болен

    10 1 Отговор
    Знае много добре че те сами си убиха детето с пожарникаря , нормален човек щеше да изпитва вина а този обратно

    17:37 21.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Интернет е мястото

    4 3 Отговор
    Където мизерници, които никой не би изтърпял и пет минути, да се перчат, обиждат наляво и надясно и да се почувстват, че и те са нещо.

    17:58 21.07.2026

  • 29 Главата

    7 0 Отговор
    ти е празна!

    18:01 21.07.2026

  • 30 Фют

    7 0 Отговор
    Light it up tour, мухльо, знаем кой плаща.
    Може и да не се занимавате с идиоти като него и да го преследвате.

    18:01 21.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Коя полиция Бе корумпирано леке жалко,полицията на Къдравата Сю ли Бе ?

    18:20 21.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Комникът

    0 0 Отговор
    Поне имаш глава!

    18:25 21.07.2026

  • 43 ЦСКА

    1 0 Отговор
    На физиономията на този е изписано мошеник,но когато взимаше рушветите не се сети че съсипва живота на някой човек докато заради корупция съсипаха неговият,а той с цялата си наглост реши да осребри смъртта на дъщеря си с партия . Изпитвам само погнуса от тоя .

    18:27 21.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове