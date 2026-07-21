Бащата на Сияна: Главата ми е отбелязана с мишена

Получих снимка, на която върху главата ми е поставена мишена. Това заяви Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа Сияна, във Facebook.

Попов уточни, че от месец януари 2026 г. полицията работи по отправени към него заплахи за убийство.

"Докато това разследване тече, в интернет започва да се появяват моите снимки, направени при очевидно проследяване. Получих и снимка, на която на главата ми е направена мишена. Публикувах и SMS със заплашително съдържание.

Това вече не е въпрос само за мен. Това е въпросът дали в България човек може свободно да изразява гражданска позиция, без да бъде сплашван, следен и заплашван", поясни той.

Попов каза, че има въпроси, за които очаква от компетентните органи да дадат отговор:

- Чии интереси подкрепяте с публичната си дейност?

- Кой плаща за това и с каква цел?

- Дали всичко това е опит да бъда принуден да замълча