Ограбената галерия "Аполон" в Лувъра отново ще бъде отворена, но без витрини и бижута

Галерия „Аполон“ в Лувъра ще бъде отворена отново за посетители на 22 юли, девет месеца след дръзкия обир, при който бяха откраднати осем исторически бижута на френската корона на стойност около 88 млн. евро.

Залата ще бъде достъпна за публика, но без досегашните витрини и без експозиция на скъпоценности, съобщи АФП, позовавайки се на източник, запознат с подготовката. На церемонията по повторното откриване се очаква да присъства френският министър на културата Катрин Пегар.

Ръководството на музея възнамерява временно да върне на галерията една от първоначалните ѝ функции от XVII век, когато тя е служила като представително пространство на кралския двор. Посетителите ще могат да разглеждат преди всичко нейната архитектура, позлатената украса и монументалните таванни композиции.

Галерията е създадена при управлението на Луи XIV и е сред най-богато декорираните помещения в Лувъра. Нейната художествена програма, посветена на бога на слънцето Аполон, се смята за предшественик на прочутата Огледална галерия във Версай. До обира там се съхраняваха колекцията от кралски съдове от полускъпоценни камъни и част от оцелелите бижута на френската корона.

Останалите ценности, които не бяха откраднати, са преместени. Новият президент на Лувъра Кристоф Лерибо съобщи, че за тях ще бъде изградена специално защитена зала без прозорци в друга част на музея. Целта е експонатите да бъдат отделени от натоварения поток посетители в крилото „Денон“, където се намират и залите около „Мона Лиза“.

Обирът беше извършен сутринта на 19 октомври 2025 г., малко след отварянето на музея. Нападателите използваха подемна платформа, за да достигнат до прозорец на галерията, разбиха витрините и напуснаха района с моторни превозни средства. Операцията е продължила само няколко минути.

Откраднатите предмети включват корони, огърлици, обеци и брошки, свързани с френските кралски и императорски семейства. Сред тях има бижута, принадлежали на кралица Мария-Амалия и на съпругите на Наполеон. Повечето от ценностите все още не са открити, а следователите разглеждат възможността камъните да са били изнесени извън Франция или отделени от оригиналните си обкови.

Короната на императрица Йожени беше намерена повредена, след като крадците я изпуснали при бягството. Тя е предадена за реставрация. Разследването продължава, като няколко заподозрени са задържани, но предполагаемият организатор и местонахождението на основната част от откраднатите бижута остават неизвестни.

Случаят предизвика сериозни критики към системите за охрана на най-посещавания музей в света. Ръководството призна, че част от външните стени не са били достатъчно покрити от камери, а френските власти разпоредиха ускоряване на мерките, препоръчани при по-ранни проверки на сигурността.

Кризата доведе и до промяна в ръководството на институцията. Лоранс де Кар напусна поста президент на Лувъра през февруари, а за неин наследник беше назначен Кристоф Лерибо, дотогава ръководител на двореца във Версай. Сред основните му задачи са укрепването на охраната, подобряването на условията за работа и управлението на мащабната програма за модернизация на музея.

Проектът „Лувър – нов Ренесанс“ предвижда основен ремонт на инфраструктурата, нов вход и промени в движението на посетителите. Предварителната му стойност се оценява на около 1 млрд. евро, а съществената част от строителните дейности се очаква да започне към края на десетилетието.