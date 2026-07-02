Тази вечер започва юбилейното 15-о издание на A to JazZ

Южен парк II вече е напълно трансформиран и готов да посрещне най-очакваното софийско лятно събитие.

Днес стартира 15-ото юбилейно издание на A to JazZ – фестивалът, който в рамките на четири дни се превръща в пресечна точка на световната музикална сцена и устойчивата градска култура. Организаторите са подготвили цялостна екосистема от преживявания, обхващаща световни концерти на главната сцена, богата палитра от дневни и нощни съпътстващи активности, както и двудневен международен форум за професионалистите от сектора.

На сцената тази година блестят световни икони и носители на награди „Грами“ като легендарните Miles Electric Band, Dee Dee Bridgewater Quartet и ритмичният полимат Nate Smith. Откриващата вечер традиционно е посветена на динамичния World Music Showcase, който ще представи 12 зрелищни и културно разнообразни състава от всички кътчета на планетата, подкрепяйки новите таланти на международно ниво. Ще се изявят и международни артисти като Hania Derej Trio, Tomoki Sanders, Sorvina, The Simon Grey Collective, както и българските формации на Виктория Кирилова, Емил Тасев и Георги Корназов.

Освен среща с музика от световно ниво, A to JazZ е пространство за споделени каузи и грижа за заобикалящата ни среда. Многохилядната общност на фестивала отново ще може да се възползва от депозитна система за фестивални чаши за многократна употреба, водна станция за питейна вода и вело паркинг за всички, които идват на две колела. Продължава и утвърдената практика за мащабно разделно събиране и рециклиране с ясно обозначени зони и образователна сигнализация. Най-новото въведение – електрифицирането на фестивала с екологична енергия, ще спести 15 тона въглеродни емисии на града, а всички посетители се насърчават да изберат устойчиво придвижване до локацията с метро и градски транспорт, допринасяйки за чистия въздух на София.

Около музиката в парка кипи цяла вселена от градски преживявания, които ще поддържат фестивалния дух жив до зори. Фестивалният парк включва градска зона за храна и напитки в духа на стрийт културата, разнообразни инсталации и активности за публиката, както и традиционния Арт базар, който тази година събира нови 60 български творци, приложници и занаятчийски марки с уникален дизайн и мисия. Съботните и неделните сутрини започват с фокус върху здравето чрез кондиционни тренировки и музикална йога на открито, последвани от любимите детски музикални работилници A to JazZ Kids. Когато светлините на основната сцена угаснат, емоцията се пренася на закрито в развитата Нощна сцена (Night Stage), която въвежда нов формат с концерти на живо, следвани от джаз импровизации и диджей партита.

Паралелно с активностите в парка, на 4 и 5 юли в РЦСИ „Топлоцентрала“ ще се проведе седмото издание на международната конференция Music Talks. Форматът е ключова платформа за дискусии и обмяна на опит, привличаща десетки водещи професионалисти от България и света. Основни фокуси в юбилейното издание са измерването на икономическото, социалното и брандовото въздействие на фестивалите, културата като градска стратегия за международна видимост, както и износът на музика на по-малко разпространени езици в дигиталната ера. В панелите ще се включат авторитетни международни и български експерти, сред които Майк Дюигнан (Events & Festivals), Сесар Андион (The Spanish Wave), Гьотц Бюлер (jazzahead!), Петра Храдилова (Colours of Ostrava), Спирос Пенгас (бивш заместник-кмет на Солун), икономистът Петър Ганев и социологът Боряна Димитрова и други.

Изключително събитие в рамките на конференцията ще бъде специалното встъпително обръщение на легендарната Дий Дий Бриджуотър, която ще открие панела, посветен на джаза като социален език за изграждане на устойчиви общности. Професионалната програма ще бъде допълнена от практическа работилница, водена от Едита Роговска-Жак, съчетаваща техники за управление на стреса с изграждането на дългосрочна артистична стратегия.

Със своята цялостна концепция и устойчив подход, A to JazZ утвърждава ролята си на водещо събитие в културния календар на София вече 15 години. Той налага иновативен модел за организиране на събития с дългосрочна добавена стойност – за публиката, за столицата, за туризма и за околната среда, демонстрирайки, че културата е ключов двигател за градско развитие.

A to JazZ е част от Календара на културните събития на Столична община и се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община - Програма "Култура" и Министерство на културата.