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Гибона надъха Левски преди дуела с Университатя Крайова (ВИДЕО)

Гибона надъха Левски преди дуела с Университатя Крайова (ВИДЕО)

21 Юли, 2026 16:15 736 1

  • божидар искренов-
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  • университатя крайова

Надяваме се всичко да бъде окей и... победа за Левски

Гибона надъха Левски преди дуела с Университатя Крайова (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Левски Божидар Искренов и футболният общественик Кирил Евтимов надъхаха "сините" за предстоящия утре мач с румънския Университатя Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

"Само Левски! Надяваме се всичко да бъде окей и... победа за Левски", заяви Радостта на народа.

Със сигурност Гибона ще бъде в ложите на стадион "Георги Аспарухов", за да подкрепя шампионите на България.


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  • 1 ДрБр

    1 0 Отговор
    Лесна няма да влезе в университета, тъпи са като Гонзо.

    17:42 21.07.2026

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