Гибона надъха Левски преди дуела с Университатя Крайова (ВИДЕО)

Легендата на Левски Божидар Искренов и футболният общественик Кирил Евтимов надъхаха "сините" за предстоящия утре мач с румънския Университатя Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

"Само Левски! Надяваме се всичко да бъде окей и... победа за Левски", заяви Радостта на народа.

Със сигурност Гибона ще бъде в ложите на стадион "Георги Аспарухов", за да подкрепя шампионите на България.