„Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели престижна италианска литературна награда (СНИМКИ)

Писателят Георги Господинов постигна нов международен успех. Той спечели в Италия наградата Parco Majella 2026 за литература, свързана с природата. Отличието е присъдено за италианското издание на романа му, чийто превод е дело на Джузепе дел Агата.
За успеха съобщи самият Георги Господинов с пост в социалните мрежи, информира БТА. Призът е връчен в малкото средновековно каменно селище Абатеджо.
„Всяка награда си има своя история, тази е такава: Абатеджо е малко средновековно каменно селце или градче в района на Пескара в областта Абруцо. Съвсем в планината и резервата Майела. Място вън от света, където са идвали отшелници в прочутите скални манастири като папа Селестин V. Недалеч от тук е роден Овидий. И от почти трийсет години, местните хора с помощта и на известната италианска писателка Дача Мараини (също живееща в малко градче наоколо, която една сутрин намира две вълчета от тогава застрашената популация на вълците) тръгват да правят нещо, което има отношение към природата наоколо. Едно от нещата е създаването на тази награда“, написа авторът във Фейсбук.
Господинов добави, че в продължение на две нощи под открито небе на малкото каменно площадче се събират номинираните писатели от цяла Италия и няколко писатели от Европа. „Най-хубавото и непредвидимото, което се случва е, че самите читатели и зрители определят победителя накрая. Гласовете от първата вечер се заключват в каса и се отварят пред нотариус. И така „Градинарят и смъртта“ получи най-много гласове сред прозата“, каза авторът на романа.
Наградата е реплика на прочутите местни стари колиби, направени от редени камъни за овчарите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аспартам
13:33 20.07.2026
2 Студопор
13:36 20.07.2026
3 Софиянец
А колко плати, за да се самопотупа по рамото, аххахахахах
13:36 20.07.2026
4 Хаха
13:38 20.07.2026
5 Браво Гошко!
13:45 20.07.2026
6 честен ционист
13:46 20.07.2026
7 Мутата
Коментиран от #10, #19
13:48 20.07.2026
8 Всеки успех на България е смърт за РФ
Коментиран от #12
13:50 20.07.2026
9 ШЕФА
Коментиран от #11
13:52 20.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 РФ е един огромен КЕН eф !
До коментар #9 от "ШЕФА":Руските ЛГБТ паразити, най големите ЛГБТ паразити !!!
13:54 20.07.2026
12 🦁ЩЩД🦁
До коментар #8 от "Всеки успех на България е смърт за РФ":Е,и какви успехи има България,че да се гътне Русия ? Дарина Йотова и Георги Господинов.От подобни успехи няма да се гътне.Дето е казал един по-горе господин Господинов е с абонамент за награди,ама малко хора го четат.Лично аз нямам нищо против човека,дето се казва,след като спечелихме Евровизия,защо да нямаме и Нобелов лауреат за литература. Но от това Русия няма да се гътне.
14:03 20.07.2026
13 Ице
Коментиран от #21
14:06 20.07.2026
14 НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ
Единственото ви развлечение до края на живота ви ще бъдат:
- книгите на Георги Господинов
- анимационните филми на Теодор Ушев
- филмите с участието на Мария Бакалова
- ще бъдете будени всяка сутрин в 5:30ч с песента Бангаранга
Коментиран от #18
14:08 20.07.2026
15 Наградата на Господинов
14:24 20.07.2026
16 НАСКО
14:36 20.07.2026
17 Бравос на тоа господин ве
Окумуш мунче излези!
Ха- ха -ха хине, хине господине!
Хей живот, здравей, здравей!🤣
14:37 20.07.2026
18 Браво
До коментар #14 от "НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ":Браво, пичага, абсолютно строг режим за тези с бърканя ци!
14:40 20.07.2026
19 "Малко сутрешно престъпление"
До коментар #7 от "Мутата":Разказва за душевните си терзания, след като една сутрин, отивайки към външната тоалетна, настъпил един охлюв. Това стихотворение ми беше достатъчно.
14:40 20.07.2026
20 Име
14:41 20.07.2026
21 В смисъл
До коментар #13 от "Ице":Отишла е по предназначение по каналния ред, лошо нема!
Нека да си ограмотим и диференциалите!
14:42 20.07.2026
22 Стойко
15:12 20.07.2026