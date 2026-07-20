„Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели престижна италианска литературна награда (СНИМКИ)

Писателят Георги Господинов постигна нов международен успех. Той спечели в Италия наградата Parco Majella 2026 за литература, свързана с природата. Отличието е присъдено за италианското издание на романа му, чийто превод е дело на Джузепе дел Агата.

За успеха съобщи самият Георги Господинов с пост в социалните мрежи, информира БТА. Призът е връчен в малкото средновековно каменно селище Абатеджо.

„Всяка награда си има своя история, тази е такава: Абатеджо е малко средновековно каменно селце или градче в района на Пескара в областта Абруцо. Съвсем в планината и резервата Майела. Място вън от света, където са идвали отшелници в прочутите скални манастири като папа Селестин V. Недалеч от тук е роден Овидий. И от почти трийсет години, местните хора с помощта и на известната италианска писателка Дача Мараини (също живееща в малко градче наоколо, която една сутрин намира две вълчета от тогава застрашената популация на вълците) тръгват да правят нещо, което има отношение към природата наоколо. Едно от нещата е създаването на тази награда“, написа авторът във Фейсбук.

Господинов добави, че в продължение на две нощи под открито небе на малкото каменно площадче се събират номинираните писатели от цяла Италия и няколко писатели от Европа. „Най-хубавото и непредвидимото, което се случва е, че самите читатели и зрители определят победителя накрая. Гласовете от първата вечер се заключват в каса и се отварят пред нотариус. И така „Градинарят и смъртта“ получи най-много гласове сред прозата“, каза авторът на романа.

Наградата е реплика на прочутите местни стари колиби, направени от редени камъни за овчарите.