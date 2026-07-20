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„Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели престижна италианска литературна награда (СНИМКИ)

„Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели престижна италианска литературна награда (СНИМКИ)

20 Юли, 2026 13:31 647 22

  • георги господинов-
  • писател-
  • градинарят и смъртта-
  • награда

Това е пореден международен успех за последния роман на Георги Господинов

„Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели престижна италианска литературна награда (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Писателят Георги Господинов постигна нов международен успех. Той спечели в Италия наградата Parco Majella 2026 за литература, свързана с природата. Отличието е присъдено за италианското издание на романа му, чийто превод е дело на Джузепе дел Агата.

За успеха съобщи самият Георги Господинов с пост в социалните мрежи, информира БТА. Призът е връчен в малкото средновековно каменно селище Абатеджо.

„Всяка награда си има своя история, тази е такава: Абатеджо е малко средновековно каменно селце или градче в района на Пескара в областта Абруцо. Съвсем в планината и резервата Майела. Място вън от света, където са идвали отшелници в прочутите скални манастири като папа Селестин V. Недалеч от тук е роден Овидий. И от почти трийсет години, местните хора с помощта и на известната италианска писателка Дача Мараини (също живееща в малко градче наоколо, която една сутрин намира две вълчета от тогава застрашената популация на вълците) тръгват да правят нещо, което има отношение към природата наоколо. Едно от нещата е създаването на тази награда“, написа авторът във Фейсбук.

Господинов добави, че в продължение на две нощи под открито небе на малкото каменно площадче се събират номинираните писатели от цяла Италия и няколко писатели от Европа. „Най-хубавото и непредвидимото, което се случва е, че самите читатели и зрители определят победителя накрая. Гласовете от първата вечер се заключват в каса и се отварят пред нотариус. И така „Градинарят и смъртта“ получи най-много гласове сред прозата“, каза авторът на романа.

Наградата е реплика на прочутите местни стари колиби, направени от редени камъни за овчарите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аспартам

    28 0 Отговор
    Тоя ГГ е отявлен дупчен цевроцент.

    13:33 20.07.2026

  • 2 Студопор

    1 21 Отговор
    Честито!

    13:36 20.07.2026

  • 3 Софиянец

    29 0 Отговор
    Като гледам празните пластмасови столове и евтината наградка + А4 листче с неговото име, много "престижна" италианска литературна сбирка ще да е било 😂😂😂
    А колко плати, за да се самопотупа по рамото, аххахахахах

    13:36 20.07.2026

  • 4 Хаха

    29 0 Отговор
    Щом си на НПО хранилка,получаваш международни награди.Тук в България не оценяваме такива шедьоври,които не стават за четене,а само са ВеСето.

    13:38 20.07.2026

  • 5 Браво Гошко!

    29 0 Отговор
    Писателят, който има повече награди, отколкото читатели!🫪

    13:45 20.07.2026

  • 6 честен ционист

    20 0 Отговор
    На фона на тия пластмасови столове ми става ясно, че е на някакво събиране например фестивал на черешите из някое италянско село, организирано от кметството.

    13:46 20.07.2026

  • 7 Мутата

    23 0 Отговор
    НякойЧетеЛиГиТияГовна

    Коментиран от #10, #19

    13:48 20.07.2026

  • 8 Всеки успех на България е смърт за РФ

    1 19 Отговор
    Оххх, русофилчета ckapани, квичите ли от безсилие, Zлоба и завист?

    Коментиран от #12

    13:50 20.07.2026

  • 9 ШЕФА

    24 0 Отговор
    Гошо Соро..идов получи поредната тенекиена награда от ЛГБТ паразитите.

    Коментиран от #11

    13:52 20.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РФ е един огромен КЕН eф !

    1 16 Отговор

    До коментар #9 от "ШЕФА":

    Руските ЛГБТ паразити, най големите ЛГБТ паразити !!!

    13:54 20.07.2026

  • 12 🦁ЩЩД🦁

    17 0 Отговор

    До коментар #8 от "Всеки успех на България е смърт за РФ":

    Е,и какви успехи има България,че да се гътне Русия ? Дарина Йотова и Георги Господинов.От подобни успехи няма да се гътне.Дето е казал един по-горе господин Господинов е с абонамент за награди,ама малко хора го четат.Лично аз нямам нищо против човека,дето се казва,след като спечелихме Евровизия,защо да нямаме и Нобелов лауреат за литература. Но от това Русия няма да се гътне.

    14:03 20.07.2026

  • 13 Ице

    15 0 Отговор
    Купих Време-какво-беше. Пробвах се да я чета. Пак пробвах. И пак пробвах…Сега е на пирона във външната тоалетна на село.

    Коментиран от #21

    14:06 20.07.2026

  • 14 НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ

    18 1 Отговор
    След време когато си върнем държавата, всички национални предатели, всички онези, които докараха България до национален фалит, всички онези, които ни вкарвате в тази чужда война с цел да правите леки пари, а също всички поръчкови журналисти ще бъдете вкарани до края на живота си в затвора.

    Единственото ви развлечение до края на живота ви ще бъдат:
    - книгите на Георги Господинов
    - анимационните филми на Теодор Ушев
    - филмите с участието на Мария Бакалова
    - ще бъдете будени всяка сутрин в 5:30ч с песента Бангаранга

    Коментиран от #18

    14:08 20.07.2026

  • 15 Наградата на Господинов

    14 0 Отговор
    изглежда досущ като произведение на иззкуството, което оставят кравите по пътя, само дето не е кафяво, а е боядисано с жълт бронз.

    14:24 20.07.2026

  • 16 НАСКО

    9 0 Отговор
    Този е отврат!

    14:36 20.07.2026

  • 17 Бравос на тоа господин ве

    10 0 Отговор
    Господиновия преди да получи наградата за нещо, въобще не почва да го пише!!!
    Окумуш мунче излези!
    Ха- ха -ха хине, хине господине!
    Хей живот, здравей, здравей!🤣

    14:37 20.07.2026

  • 18 Браво

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ":

    Браво, пичага, абсолютно строг режим за тези с бърканя ци!

    14:40 20.07.2026

  • 19 "Малко сутрешно престъпление"

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мутата":

    Разказва за душевните си терзания, след като една сутрин, отивайки към външната тоалетна, настъпил един охлюв. Това стихотворение ми беше достатъчно.

    14:40 20.07.2026

  • 20 Име

    11 0 Отговор
    Най-нечетеният и с най-много награди! Този е като Тейлър Суифт, бездарен, но награден! Спрете се малко, стига сте ни го навиряли този господинчо!

    14:41 20.07.2026

  • 21 В смисъл

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ице":

    Отишла е по предназначение по каналния ред, лошо нема!
    Нека да си ограмотим и диференциалите!

    14:42 20.07.2026

  • 22 Стойко

    3 0 Отговор
    Явно са свършили тоалетната хартия на тази сбирка и са викнали налия драскач да донесе няколко от книгите си 😂

    15:12 20.07.2026