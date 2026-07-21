Новини
България »
„Демократична България“ внесе предложения за по-нисък дълг и 3% дефицит през 2026 г.

„Демократична България“ внесе предложения за по-нисък дълг и 3% дефицит през 2026 г.

21 Юли, 2026 16:18 1 767 53

  • дб-
  • държавен бюджет-
  • дефицит

Промените, внесени между първо и второ четене, ще бъдат обсъдени днес на парламентарната комисия по бюджет и финанси

„Демократична България“ внесе предложения за по-нисък дълг и 3% дефицит през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Демократична България“ внесе пакет от предложения за промени в проекта на Държавния бюджет за 2026 г. Промените, внесени между първо и второ четене, ще бъдат обсъдени днес на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Фокусът на предложенията е върху ограничаване на авансови плащания, орязване на нереалистичната прогноза за размера на капиталовите разходи, понижаване на редица публични разходи, както и върху прогноза за по-големи приходи от ДДС, по-високи такси за хазарт. От ДБ предвиждат повече контрол и ограничаване на бонусите в администрацията, регулаторите и съдебната система, както и ограничаване на броя членове в управителните органи на публичните предприятия.

С предвидените допълнителни приходи и намаляване на разходите се постига намаляване размера на дефицита. По-ниският размер на бюджетния дефицит пък позволява да бъде намален и максимално допустимият размер на държавния дълг към края на 2026 г.

От ДБ запазват и дейността на Комисията по досиетата, с оглед на нейните законови функции по разкриване на принадлежност и извършване на проверки на лицата, заемащи или кандидатстващи за публични длъжности.

Разширяват се и възможностите за финансиране на проекти за пътна безопасност, включително мерки, насочени към повишаване на техническата изправност на автомобилите, чрез използването на унифициран класификатор и информационната система за управление на националните инвестиции.

Ето какво включват предложенията:

По-амбициозна цел за приходите от ДДС предвид и прогнозата на Фискалния съвет за по-висок БВП през 2026 г.

Увеличаване на таксите върху хазарта и нарастване на приходите с 200 млн. евро.

Намаляване на разходите за издръжка със 1.05 млрд. евро и оптимизиране на субсидиите за нефинансови предприятия. Общото им увеличение е прекомерно и няма разбивка за конкретните пера и анализ, който да ги обосновава.

Оптимизиране на субсидиите за нефинансови предприятия с около 15%. Например 36,425 млн. евро за фонд „Сигурност на електроенергийната система“ могат да бъдат спестени, защото съгласно решението на КЕВР приходите и разходите са балансирани.

Намаляване на националните капиталови разходи с 1,45 млрд. евро, защото няма ясно разписани проекти, няма правила за финансиране и няма бюджетно време за реализация на толкова проекти до края на година.

Ограничаване на авансовото разходване на бюджетни средства за обекти, които не са достигнали необходимата степен на административна и техническа готовност. Така се намалява рискът от блокиране на публичен ресурс по проекти, чието реално изпълнение не може законосъобразно да започне.

Въвежда се разумен предел на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на членовете и ръководителите на органи, избирани изцяло или частично от Народното събрание. Целта е да се ограничи възможността за изплащане на прекомерни бонуси в органи, финансирани с публични средства, и да се гарантират прозрачност, предвидимост и съразмерност на възнагражденията.

Въвежда се въвежда допълнителна гаранция за контрол при изплащането на допълнителни възнаграждения на държавните служители, когато общият им размер надвишава 20 на сто от основните заплати за съответната година. Предварителното решение на Съвета за административната реформа ще създаде единен подход и ще ограничи необоснованото и непропорционално разходване на бюджетни средства.

Предлага се да не се обвързва основното възнаграждение на магистратите с възнаграждението на народните представители, тъй като това създава зависимост от текущи политически решения и отслабва предвидимостта на статута им. Едновременно с това се въвежда ясен предел на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на членовете на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него.

Увеличават се държавните такси за поддържане на лицензите за организиране на хазартни игри с оглед на икономическия мащаб и обществените последици от хазартната дейност. По-високият размер на таксите ще осигури по-справедлив принос на организаторите към публичните приходи и към ресурсите, необходими за регулиране, контрол и ограничаване на социалните и здравните вреди.

Създава се ясна и недискриминационна правна рамка за участие на търговци при продажбата на електронни винетки и маршрутни карти. Служебната проверка на данните ще ограничи грешките при закупуване на винетки, а публичните общи условия, регистърът на доставчиците и ограниченият размер на цената на услугата ще насърчат конкуренцията и ще защитят ползвателите на платената пътна мрежа.

Повишава се прозрачността и предвидимостта при възлагането на обществени поръчки. Съществените условия, чието неизпълнение може да доведе до отстраняване, следва да бъдат предварително и изрично посочени в документацията, за да се ограничи субективното прилагане на основанията за отстраняване. Разширяването на кръга на лицата, спрямо които могат да бъдат упражнявани контролните правомощия, засилва отчетността при съвместното възлагане.

Въвеждат се максимални размери на колективните органи за управление и контрол на публичните предприятия с цел ограничаване на разходите и повишаване на оперативността и персоналната отговорност при вземането на решения. Наред с това се установява предел на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати на членовете на органите за управление и контрол.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нещастници

    24 21 Отговор
    Крадеца асен василев източи парите за капиталови разходи, източи парите на държавните предприятия, останаха милиарди неразплатени, а сега искали боклуците! Лъжлива сган!

    Коментиран от #10, #52

    16:23 21.07.2026

  • 2 А бе

    18 11 Отговор
    тия сглобкаджии бгалармата не успяха да пуснат но взеха парата

    16:25 21.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Изкуствения Интелект на Радев

    6 14 Отговор
    заявяваме отговорно че
    наследихме дори
    самолетите

    16:27 21.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Цвете

    21 6 Отговор
    МНОГО ПО ДОБЪР БЮДЖЕТ И ПРЕДЛОЖЕНИЯТ Е НАИСТИНА ПРИЕМЛИВ.ЗАЩО НА ХАЗАРТА ДДС Е ПО НИСЪК ОТ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ? ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ В ГЕРМАНИЯ ДДС НА ВСИЧКИ ХРАНИ Е 7 % .ЗАПОМНЕТЕ ЦИФРАТА 7 % .А В БЪЛГАРИЯ 22 % .ИМА ЛИ РАЗЛИКА? А ХАЗАРТА В БЪЛГАРИЯ Е 10 % ?????? ИМА ЛИ ЛОГИКА?????? АЛО БЮДЖЕТАРИТЕ ,РАБОТЕТЕ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ВИ " ИЗБРАХА " ,ИНАЧЕ СТЕ ВЪН ОТ СГРАДАТА НА ПАРЛАМЕНТА. 🤔

    16:28 21.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коректор

    12 8 Отговор

    До коментар #1 от "Нещастници":

    Подкрепи твърденията си с факти, в противен случай си долен платен лъжец !
    Цифрите в отчетите на България, ЕЦБ и ЕС говорят, че в бюджетите на ПП-ДБ всичко е точно разписано и точно изпълнено, няма неразписани милиарди € за олигархията .

    Коментиран от #12

    16:35 21.07.2026

  • 11 Колко пъти ме изтриха

    9 5 Отговор
    защото казах че са част от помията в кочината.
    А не е ли истина че трябва да престанат да грухтят и да погледнат изборния си резултат

    16:37 21.07.2026

  • 12 Ами ти де беше

    10 7 Отговор

    До коментар #10 от "Коректор":

    когато крадеца асен василев взе парите за капиталови разходи и парите на държавните дружества? А счетоводните баланси за да влезем в ЕС ги видяхме в реалността сега! Лесно му е на глу....

    16:38 21.07.2026

  • 13 оня с коня

    1 4 Отговор
    дано вече гpъмне AЕЦa , да затрие тоя Пpодажен евроaтлантичеcкиБългapcкиГeн

    Коментиран от #22

    16:40 21.07.2026

  • 14 Дефицита

    10 10 Отговор
    от 3% НЕ устройват ПБ и персонално лидера им Радев, тъй като няма да имат оправдание за "лошото наследство" от предишни управлявящи, нито могат да се позоват на наказателна процедура за свръх дефицит на ЕС.
    Няма да стане 3%.

    Коментиран от #15

    16:41 21.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Грийн сок🧦

    9 2 Отговор
    Вижте сега:
    Доката управляваме ние-
    виновни ще сте вие

    16:56 21.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нахалитети

    5 3 Отговор
    Нали не са на власт, перчат се

    17:06 21.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да го идеш

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    На коня

    17:16 21.07.2026

  • 23 Васко Делчев

    5 1 Отговор
    Винаги съм се чудил колко мозък трябва да имаш, за да си в партията на костов...(Умишлено с малка буква.).. Този, които от години трябваше да чука камъни в някой затвор за национална измяна...

    17:25 21.07.2026

  • 24 !!!

    4 1 Отговор
    Тази политическа продажна формация баламосва български народ от 1991година.

    17:26 21.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пaaaaцyyyyл миииириииизлииив

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Как е мръъйшо тролеща 😄":

    И от бюджет ли вече разбираш вoooняяяящ пaаaааaaцyyулe? Нaметнат с руската гъбинa,зaвит с рoдoпcкото oдeяло и сeднал на дървeнeта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьттт и низвeргнат пoтънал в изпрaжнeнията си. Никога няма да ги дочакаш тиквa дрьъьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи🤣😁🤮 Мнооooго по прocт и тьъп и от кayна мyнчо който е пътник. Защото мунчо радко краде с олигарсите си като обезумял а за пaaааацyyyуулaaa eдин чепат 😂🤣😅😃От години си нашия полезен идиooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт да съм те отървaл с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старчеcка, амoртизирана и кривa крaтyнa😂🤣😅😁

    17:51 21.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 А сега се загрижили

    1 1 Отговор
    Пръснаха излишък в края на годината от 9 милиарда лева за неясно какво. За 3 години ПП/ДБ изтеглиха 16,5 милиарда лева дълг. След това с ГЕРБ изтеглиха близо 20 милиарда лева. Общо

    Коментиран от #40

    17:57 21.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Пaaaaцyyyyл миииириииизлииив

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Важното е":

    И от бюджет ли вече разбираш вoooняяяящ пaаaааaaцyyулe?😂🤣 Нaметнат с руската гъбинa,зaвит с рoдoпcкото oдeяло и сeднал на дървeнeта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьттт и низвeргнат пoтънал в изпрaжнeнията си. Никога няма да ги дочакаш тиквa дрьъьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи🤣😁🤮 Мнооooго по прocт и тьъп и от кayна мyнчо който е пътник. Защото мунчо радко краде с олигарсите си като обезумял а за пaaааацyyyуулaaa eдин чепат 😂🤣😅😃От години си нашия полезен идиooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт да съм те отървaл с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старчеcка, амoртизирана и кривa крaтyнa😂🤣😅😁

    Коментиран от #45

    18:02 21.07.2026

  • 45 Чакай да не та изпусна като снощи мръйшо

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Пaaaaцyyyyл миииириииизлииив":

    Ще те подритвам по мизерната мръйшляска зурла, ей така за нерви на отпадъка. Нали мръйшо? 😄

    Коментиран от #46, #48, #50, #51

    18:04 21.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Пaaaaцyyyyл миииириииизлииив

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Чакай да не та изпусна като снощи мръйшо":

    И от бюджет ли вече разбираш вoooняяяящ пaаaааaaцyyулe?😂🤣 Нaметнат с руската гъбинa,зaвит с рoдoпcкото oдeяло и сeднал на дървeнeта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьттт и низвeргнат пoтънал в изпрaжнeнията си. Никога няма да ги дочакаш тиквa дрьъьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи🤣😁🤮 Мнооooго по прocт и тьъп и от кayна мyнчо който е пътник. Защото мунчо радко краде с олигарсите си като обезумял а за пaaааацyyyуулaaa eдин чепат 😂🤣😅😃От години си нашия полезен идиooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт да съм те отървaл с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старчеcка, амoртизирана и кривa крaтyнa😂🤣😅😁

    18:22 21.07.2026

  • 52 Пaaaaцyyyyл миииириииизлииив

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нещастници":

    И от бюджет ли вече разбираш вoooняяяящ пaаaааaaцyyулe?😂🤣 Нaметнат с руската гъбинa,зaвит с рoдoпcкото oдeяло и сeднал на дървeнeта гaвaнкa за голяма нyжда от 5 години чакаш мизeрнитe рaши в страната да станат всички зле като тъпия oлигoфрeн дрьттт и низвeргнат пoтънал в изпрaжнeнията си. Никога няма да ги дочакаш тиквa дрьъьтa и така ще си и издъхнеш oмaзaн във фeкaлиитe cи🤣😁🤮 Мнооooго по прocт и тьъп и от кayна мyнчо който е пътник. Защото мунчо радко краде с олигарсите си като обезумял а за пaaааацyyyуулaaa eдин чепат 😂🤣😅😃От години си нашия полезен идиooт ,сринал cлавчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита.Всеки да злорадства за смазването и убийствата на милиони клети блатници първобитни раши мрящи като кучета в Украйна😂🤣. Не се отървай още от мъките омазан с фекалии мизeрен ,но полезен дрьът идиooт. Ако не си ни полезен идиooт да съм те отървaл с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старчеcка, амoртизирана и кривa крaтyнa😂🤣😅😁

    Коментиран от #53

    18:23 21.07.2026

  • 53 Как е мръйшо тролеща 😄

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Пaaaaцyyyyл миииириииизлииив":

    Има ли нерви, че си отпадък? 😄 Ша те подритвам по тролската мръйшава зурла, да му поддържам нервата,.че е отпадък. 😄

    18:27 21.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове