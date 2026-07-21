„Демократична България“ внесе предложения за по-нисък дълг и 3% дефицит през 2026 г.

„Демократична България“ внесе пакет от предложения за промени в проекта на Държавния бюджет за 2026 г. Промените, внесени между първо и второ четене, ще бъдат обсъдени днес на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Фокусът на предложенията е върху ограничаване на авансови плащания, орязване на нереалистичната прогноза за размера на капиталовите разходи, понижаване на редица публични разходи, както и върху прогноза за по-големи приходи от ДДС, по-високи такси за хазарт. От ДБ предвиждат повече контрол и ограничаване на бонусите в администрацията, регулаторите и съдебната система, както и ограничаване на броя членове в управителните органи на публичните предприятия.

С предвидените допълнителни приходи и намаляване на разходите се постига намаляване размера на дефицита. По-ниският размер на бюджетния дефицит пък позволява да бъде намален и максимално допустимият размер на държавния дълг към края на 2026 г.

От ДБ запазват и дейността на Комисията по досиетата, с оглед на нейните законови функции по разкриване на принадлежност и извършване на проверки на лицата, заемащи или кандидатстващи за публични длъжности.

Разширяват се и възможностите за финансиране на проекти за пътна безопасност, включително мерки, насочени към повишаване на техническата изправност на автомобилите, чрез използването на унифициран класификатор и информационната система за управление на националните инвестиции.

Ето какво включват предложенията:

По-амбициозна цел за приходите от ДДС предвид и прогнозата на Фискалния съвет за по-висок БВП през 2026 г.

Увеличаване на таксите върху хазарта и нарастване на приходите с 200 млн. евро.

Намаляване на разходите за издръжка със 1.05 млрд. евро и оптимизиране на субсидиите за нефинансови предприятия. Общото им увеличение е прекомерно и няма разбивка за конкретните пера и анализ, който да ги обосновава.

Оптимизиране на субсидиите за нефинансови предприятия с около 15%. Например 36,425 млн. евро за фонд „Сигурност на електроенергийната система“ могат да бъдат спестени, защото съгласно решението на КЕВР приходите и разходите са балансирани.

Намаляване на националните капиталови разходи с 1,45 млрд. евро, защото няма ясно разписани проекти, няма правила за финансиране и няма бюджетно време за реализация на толкова проекти до края на година.

Ограничаване на авансовото разходване на бюджетни средства за обекти, които не са достигнали необходимата степен на административна и техническа готовност. Така се намалява рискът от блокиране на публичен ресурс по проекти, чието реално изпълнение не може законосъобразно да започне.

Въвежда се разумен предел на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на членовете и ръководителите на органи, избирани изцяло или частично от Народното събрание. Целта е да се ограничи възможността за изплащане на прекомерни бонуси в органи, финансирани с публични средства, и да се гарантират прозрачност, предвидимост и съразмерност на възнагражденията.

Въвежда се въвежда допълнителна гаранция за контрол при изплащането на допълнителни възнаграждения на държавните служители, когато общият им размер надвишава 20 на сто от основните заплати за съответната година. Предварителното решение на Съвета за административната реформа ще създаде единен подход и ще ограничи необоснованото и непропорционално разходване на бюджетни средства.

Предлага се да не се обвързва основното възнаграждение на магистратите с възнаграждението на народните представители, тъй като това създава зависимост от текущи политически решения и отслабва предвидимостта на статута им. Едновременно с това се въвежда ясен предел на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на членовете на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него.

Увеличават се държавните такси за поддържане на лицензите за организиране на хазартни игри с оглед на икономическия мащаб и обществените последици от хазартната дейност. По-високият размер на таксите ще осигури по-справедлив принос на организаторите към публичните приходи и към ресурсите, необходими за регулиране, контрол и ограничаване на социалните и здравните вреди.

Създава се ясна и недискриминационна правна рамка за участие на търговци при продажбата на електронни винетки и маршрутни карти. Служебната проверка на данните ще ограничи грешките при закупуване на винетки, а публичните общи условия, регистърът на доставчиците и ограниченият размер на цената на услугата ще насърчат конкуренцията и ще защитят ползвателите на платената пътна мрежа.

Повишава се прозрачността и предвидимостта при възлагането на обществени поръчки. Съществените условия, чието неизпълнение може да доведе до отстраняване, следва да бъдат предварително и изрично посочени в документацията, за да се ограничи субективното прилагане на основанията за отстраняване. Разширяването на кръга на лицата, спрямо които могат да бъдат упражнявани контролните правомощия, засилва отчетността при съвместното възлагане.

Въвеждат се максимални размери на колективните органи за управление и контрол на публичните предприятия с цел ограничаване на разходите и повишаване на оперативността и персоналната отговорност при вземането на решения. Наред с това се установява предел на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати на членовете на органите за управление и контрол.