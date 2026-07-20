Мбапе гледа финала от яхта в прегръдките на Естер Еспосито: кадрите взривиха мрежата (ВИДЕО)

Килиан Мбапе изгледа финала на Световното първенство заедно с приятелката си Естер Еспосито. В решителния мач от турнира Испания победи Аржентина с 1:0 и стана световен шампион за втори път в историята си.
В социалните мрежи се появи видео, показващо как френският национал е вперил очи в телевизора, прегърнал испанската актриса Естер Еспосито. На кадрите се вижда и популярният американски блогър и подкастър Уолтър Уийкс.
Ден преди финала Мбапе пусна стори в Instagram, в която любимата му бе облечена с неговия екип на Франция с №10 и капитанска лента на ръката. Само след минута обаче той изтри публикацията.
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