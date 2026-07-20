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Мбапе гледа финала от яхта в прегръдките на Естер Еспосито: кадрите взривиха мрежата (ВИДЕО)

Мбапе гледа финала от яхта в прегръдките на Естер Еспосито: кадрите взривиха мрежата (ВИДЕО)

20 Юли, 2026 16:30 1 572 6

  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • франция-
  • мондиал 2026-
  • испания-
  • аржентина-
  • световно първенство-
  • финал

В социалните мрежи се появи видео, показващо как френският национал е вперил очи в телевизора, прегърнал испанската актриса Естер Еспосито

Мбапе гледа финала от яхта в прегръдките на Естер Еспосито: кадрите взривиха мрежата (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Килиан Мбапе изгледа финала на Световното първенство заедно с приятелката си Естер Еспосито. В решителния мач от турнира Испания победи Аржентина с 1:0 и стана световен шампион за втори път в историята си.

В социалните мрежи се появи видео, показващо как френският национал е вперил очи в телевизора, прегърнал испанската актриса Естер Еспосито. На кадрите се вижда и популярният американски блогър и подкастър Уолтър Уийкс.

Ден преди финала Мбапе пусна стори в Instagram, в която любимата му бе облечена с неговия екип на Франция с №10 и капитанска лента на ръката. Само след минута обаче той изтри публикацията.


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    камерунеца, който се прави на французин си хванал руса компаньонка... Чудо голямо. както се казва - ку..ви бол , стига пари да имаш

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  • 3 Зрител

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    Някои играят на финал, други гледат финала по телевизията.

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    Това майка му ли е?

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    Меси същи гледа финала .....отблизо

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    100% е викал за Испания😅

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