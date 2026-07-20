Село Бяла река отбеляза Илинден с курбан за здраве в параклиса „Св. Илия“

С тържествен молебен и осветен курбан за здраве жителите и гостите на село Бяла река, община Първомай, отбелязаха днес храмовия празник на параклиса „Св. Илия“, издигнат край селото. Стотици миряни се събраха, за да почетат Свети пророк Илия и да отправят молитви за здраве, благополучие и плодородие.

Събитието бе организирано от кмета на село Бяла река Димитър Димитров, който за поредна година събра местната общност около една от най-тачените български традиции.

Празничният молебен и водосветът бяха отслужени от отец Станимир, който освети курбана за здраве и разказа на присъстващите историята на Свети пророк Илия. В своето слово той припомни значението на светеца в християнската вяра и мястото му в народните традиции като закрилник и повелител на гръмотевиците и бурите.

След богослужението осветеният курбан беше раздаден на всички присъстващи. Под прохладните сенки на вековните дъбове край параклиса празникът продължи с приятелски срещи, сладкодумни разговори и обща трапеза, превръщайки деня в истински празник на вярата, единството и българските традиции.