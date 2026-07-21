Испания скочи срещу Аржентина след финала: „Най-позорният жест в историята на световните първенства“

Триумфът на Испания на Световното първенство не сложи край на напрежението около финала. Вместо това, часове след последния съдийски сигнал, в Испания избухнаха остри критики към поведението на Аржентина, а авторитетният вестник “Marca” публикува безкомпромисен редакционен коментар.

Изданието определи действията на аржентинските национали по време на церемонията по награждаването като „най-позорния жест в историята на световните първенства“, след като според публикацията част от футболистите на Лионел Скалони са се обърнали с гръб по време на празненствата на новите световни шампиони.

„Аржентина направи жест, който засрами целия футболен свят“, пише “Marca”, като допълва, че подобно поведение е напълно несъвместимо с принципите на феърплея и уважението към съперника.

Испанското издание не спира дотук и отправя критики и към представянето на „гаучосите“ по време на самия финал. Според редакционния материал аржентинците са разчитали на постоянни нарушения, накъсване на играта и действия „на ръба на позволеното“, но в крайна сметка футболът е въздал справедливост с победата на Испания.

„Светът поздрави Испания за красивия футбол и заслужената втора световна титла. Всички, освен Аржентина, която вместо да приеме поражението с достойнство, продължи да демонстрира поведение, което няма място на подобна сцена“, се казва още в публикацията.