Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Испания скочи срещу Аржентина след финала: „Най-позорният жест в историята на световните първенства“

Испания скочи срещу Аржентина след финала: „Най-позорният жест в историята на световните първенства“

21 Юли, 2026 06:41 2 111 5

  • испания-
  • световното първенство-
  • финал-
  • аржентина-
  • marca-
  • коментар-
  • награждаването-
  • лионел скалони

Влиятелният испански вестник “Marca” отправи тежки обвинения към световните вицешампиони

Испания скочи срещу Аржентина след финала: „Най-позорният жест в историята на световните първенства“ - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Триумфът на Испания на Световното първенство не сложи край на напрежението около финала. Вместо това, часове след последния съдийски сигнал, в Испания избухнаха остри критики към поведението на Аржентина, а авторитетният вестник “Marca” публикува безкомпромисен редакционен коментар.

Изданието определи действията на аржентинските национали по време на церемонията по награждаването като „най-позорния жест в историята на световните първенства“, след като според публикацията част от футболистите на Лионел Скалони са се обърнали с гръб по време на празненствата на новите световни шампиони.

„Аржентина направи жест, който засрами целия футболен свят“, пише “Marca”, като допълва, че подобно поведение е напълно несъвместимо с принципите на феърплея и уважението към съперника.

Испанското издание не спира дотук и отправя критики и към представянето на „гаучосите“ по време на самия финал. Според редакционния материал аржентинците са разчитали на постоянни нарушения, накъсване на играта и действия „на ръба на позволеното“, но в крайна сметка футболът е въздал справедливост с победата на Испания.

„Светът поздрави Испания за красивия футбол и заслужената втора световна титла. Всички, освен Аржентина, която вместо да приеме поражението с достойнство, продължи да демонстрира поведение, което няма място на подобна сцена“, се казва още в публикацията.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами то и на

    18 0 Отговор
    предишното Св.Първ., не беше ли вратарят им, който държеше купата някъде под пъпа си, и я мандахерцаше. Утврат са пампасите

    06:55 21.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ПАТАГОНЦИ!

    17 0 Отговор
    НА следващото световно тези няма да минат и първата фаза!!! Все пак Меси ги добута до финала, но той не е вечен!

    06:59 21.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Велчов

    3 0 Отговор
    Фифа и Тръмп решиха мача да се прейграе.

    07:30 21.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове