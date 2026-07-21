Йотова: Разполагането на самолети-цистерни в авиобаза "Безмер" не ни прави част от военните действия в Иран

Президентът Илияна Йотова инспектира базата за новите F-16 в „Граф Игнатиево“, където коментира американското искане за разполагане на самолети-цистерни на авиобаза "Безмер", информират от БНТ.
"Задължително трябва да мине през решение на НС, защото такъв е законът. В момента правителството изпълнява закона. Ще направя едно сравнение с предишната такава нота, когато аз току що бях заела поста на президент на Република България и тогавашният военен министър, началникът на отбраната и военното министерство дори не бяха ме уведомили за това, че на софийското летище пребивават тези самолети-цистерни. Впрочем, в предишния кабинет така и публично достояние не стана и нотата, за да видим какви са ангажиментите и какви са исканията към българската държава. Тези самолети дълго време престояха и на гражданското летище в столицата. Съвсем различно е сега. Още през миналата седмица, преди да бъде получена нотата, аз бях уведомена от съдържанието на нотата, което стана ясно. Правителството ще отнесе въпроса до НС. Само след няколко часа ще заседава и съответната комисия.", каза още Йотова.
По думите ѝ подобно разполагане на самолети-цистерни не ни прави част от военните действия в Иран.
"Лично аз се надявам скоро да има примирие, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети-цистерни, които няма да извършват каквито и да е било действия в българското въздушно пространство. Все пак аз ще изчакам дискусията и решението на българския парламент."
Нека видим точно какви са исканията извън контекста на нотата, посочи Йотова.
Държавният глава отбеляза, че са необходими нови самолети на българската армия.
"Тепърва ще видя как изглежда цялата авиобаза. Правим всичко възможно и надявам се от следващия редовен бюджет за 2027 г. това, което е необходимо поне като минимум да бъде доставено тук, за да работят хората, защото това е част от елита на българската армия и хора, от които до голяма степен зависи нашата сигурност, във връзка и с конфликтите, които буквално ни заобикалят отвсякъде. Необходими са и нови попълнения с нови самолети, според военно-техническата експертиза какво трябва на България и финансовите ни възможности - смятам, че ще бъдат намерени решения в най-скоро време."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ДрБр
Коментиран от #8
14:07 21.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #9
14:08 21.07.2026
4 Илияна
Ама - президент!?
Европейка...
14:08 21.07.2026
5 ДрБр
14:08 21.07.2026
6 Вън америте от България!!!
Коментиран от #127
14:08 21.07.2026
7 Да, добре
Коментиран от #46
14:08 21.07.2026
8 Ду Хай Го
До коментар #2 от "ДрБр":Ду Хай Го
14:09 21.07.2026
9 Ду Хай Го
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ду Хай Го
14:09 21.07.2026
10 Плд, ул Св Климент
Коментиран от #100
14:09 21.07.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:09 21.07.2026
12 Kaлпазанин
14:09 21.07.2026
13 Да бе
14:10 21.07.2026
14 ИдиЙотова
14:11 21.07.2026
15 Kaлпазанин
14:11 21.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Оооо , да
14:13 21.07.2026
18 Аууу - ужас
14:13 21.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 666
14:13 21.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ватата
14:14 21.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Да бе да
14:18 21.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 йолипо
Коментиран от #38, #55
14:18 21.07.2026
27 Определено
14:18 21.07.2026
28 Оз. Ген.Румянцев
14:19 21.07.2026
29 колчо
Коментиран от #36
14:19 21.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Пламен
Чудя се къде е проблема , че ще сега ще кацат американски !?
Коментиран от #35, #43, #45, #157
14:20 21.07.2026
32 ядем банани но не покатерени на палмите
Самолети цистерни паркирани официално под егида за учение на НАТО, но и официално НАТО отказва да участва в авантюрата на рижия в Иран, преди две седмици не отговаряха на българския интерес (да бъде страната мишина).
Сега след раболепната магнитна мисия на Дечев в САЩ , се връща с неустоимата оферта за осем самолети цистерни, които сега официално ще участват в ъв военната операция на САЩ в Иран, (та трябва и решение на НС), барабар с 250 десантчици. И сега според Йотова това вече не прави страната мишена.
Коментиран от #44
14:20 21.07.2026
33 Костя пак пусна плашливи фейкове
Смешно, но и жалко.
14:20 21.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Кремъл е против,
До коментар #31 от "Пламен":затова копейчиците вият дружно.
14:22 21.07.2026
36 Ох, горкият копей!
До коментар #29 от "колчо":Емигрирай при руската демокрация. Който не му харесва, напуска.
Коментиран от #49
14:23 21.07.2026
37 По ограничена личночост няма да се роди
Това е пълно безумие. Да си предоставяш територията в помощ на воюваща страна и да не си съучастник?!
И това нещо се стреми да към президентския стол.
Погнуса ме тресе!
Коментиран от #47, #53
14:23 21.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пловдивчанин
14:24 21.07.2026
40 Питане
Той щял в Полша - МИГ-29 🤣🤣🤣
14:25 21.07.2026
41 дядото
14:25 21.07.2026
42 Хахахаха
Коментиран от #72
14:25 21.07.2026
43 С Йотова
До коментар #31 от "Пламен":Едно и също училище за деца с увреждания сте завършили?
Коментиран от #50
14:26 21.07.2026
44 лъжичките
До коментар #32 от "ядем банани но не покатерени на палмите":Корнелия Нинова недоумявайки , обяви, че не може да разпознае сегашната Илияна Йотова.
14:26 21.07.2026
45 Проблемът е, че...
До коментар #31 от "Пламен":Вече ни питаха официално какво правят американските самолети у нас.
След този рецидив дали ще ни питат пак, как мислиш?
Освен това не разбрахме срещу какво сме се съгласили този път.
Визите не паднаха, значи е нещо друго. Искаме да знаем струваше ли си!
Коментиран от #48
14:27 21.07.2026
46 Хахахаха
До коментар #7 от "Да, добре":Ако американците са кравари, то рашите явно трябва да са свинари, щот живеят в ко чи на.
Коментиран от #97, #134
14:27 21.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Проблемът ти е,
До коментар #45 от "Проблемът е, че...":че нямаш проблеми и се чудиш каквин да си измислиш.
Коментиран от #51
14:29 21.07.2026
49 путин
До коментар #36 от "Ох, горкият копей!":има ли такова животно като "руска демокрация"?значи аз съм демократ!
14:29 21.07.2026
50 Пламен
До коментар #43 от "С Йотова":Кофти ти е а , копейче ? :)
Вие кълвяхте на гола кука по време на ,,изборите". Тогава всички копейки обуха зелени чорапки..
Сега си яжте кафявото . :)
Коментиран от #64
14:29 21.07.2026
51 Проблемът ми сте вие!
До коментар #48 от "Проблемът ти е,":А аз не оставям неразрешен проблем!
Коментиран от #155
14:30 21.07.2026
52 Давид
14:30 21.07.2026
53 Хахахаха
До коментар #37 от "По ограничена личночост няма да се роди":Ако не ги дадеш на американците, ще ги вземат руснаците и пак ще си мишена, но от американска страна.
14:30 21.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 АГАТ а Кристи
До коментар #26 от "йолипо":"Маймуна" не може да е "провалена".
Особено когато има червен партиен билет от ВАШАТА БКП.
Ако не си разбрал, че ВСИЧКИ ЧЕРВЕНИ са маймуни - ПАК ГЛАСУВАЙ ЗА ТЯХ !
Коментиран от #67
14:31 21.07.2026
56 Хайде вече
Коментиран от #59
14:32 21.07.2026
57 Хайде дружно!
Дай тон за рев!
Триии-четири!
14:32 21.07.2026
58 По неадекватни хора
Йотова, когато пускаш някой в къщата си и го оборудваш с техника да се бие на улицата в полза на тези от агитките, ти каква се явяваш? Айде, помисли! Прмерът за деца от яслите!
Коментиран от #62
14:33 21.07.2026
59 Тебе какво те бърка
До коментар #56 от "Хайде вече":Не си застрашен от нищо, освен от кремълски фейкове.
Ревете да ревем .
14:34 21.07.2026
60 Абсурдистан
Коментиран от #69
14:35 21.07.2026
61 Горски
14:35 21.07.2026
62 Съюзниците ни не са "някого"
До коментар #58 от "По неадекватни хора":Ти като пускаше руски шпиони, кво?
Бегай у Раша и се оплачи на Джуджака.
Коментиран от #84
14:35 21.07.2026
63 Киро
Коментиран от #82
14:36 21.07.2026
64 Много си тъп
До коментар #50 от "Пламен":Ама прекалено много!
Коментиран от #74
14:36 21.07.2026
65 Вярващ
14:37 21.07.2026
66 Иван иванич
14:38 21.07.2026
67 хмм
До коментар #55 от "АГАТ а Кристи":Йотова досега се държа доста адекватно, за разлика от фигуранта.
Трябваше да запази неутралитет по този въпрос! Щом ще го решава НС, да го решава!
Да ни убеждават обаче, че няма проблем, показва подценяване на аудиторията...
Коментиран от #98, #101
14:38 21.07.2026
68 Дани
Коментиран от #71
14:38 21.07.2026
69 Това са мирът и дипломацията
До коментар #60 от "Абсурдистан":Рашките не са дипломатични, само страх ги спира.
От всеки лъв има пО лъв и това не са Маша и Мишлето.
14:38 21.07.2026
70 Балама
Коментиран от #73
14:38 21.07.2026
71 Тръц!
До коментар #68 от "Дани":Коцето няма шансове.
Коментиран от #76
14:39 21.07.2026
72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "Хахахаха":Ако дадеш оръжие на Пешо за да убие Иван,
това те прави СЪУЧАСТНИК в убийство❗
Коментиран от #75, #114
14:39 21.07.2026
73 Малцинство си,
До коментар #70 от "Балама":няма как да решаваш.
Коментиран от #126
14:39 21.07.2026
74 Пламен
До коментар #64 от "Много си тъп":Тъп съм , но съм надарен ...за разлика от теб, малечко. :)
Коментиран от #91
14:40 21.07.2026
75 Съгласен съм,
До коментар #72 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ако Иван е копейка, т.е работи за врага.
Коментиран от #88
14:40 21.07.2026
76 хе хе
До коментар #71 от "Тръц!":Борисов подцени наказателния вот и видяхте къде се озова.
А избирателите ще са активни на президентските избори...😏
14:42 21.07.2026
77 Чакай тия хленчовци да те защитават
Безпричинно напълниха бикини и боксерки, таман да имаше реален конфликт.
14:42 21.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Здравейте!
Мух ловци!
14:44 21.07.2026
80 ЧИЧАК
14:44 21.07.2026
81 Читател
Коментиран от #85, #87
14:44 21.07.2026
82 На кого са се продали?
До коментар #63 от "Киро":Продажни щяха да са, ако работят за световния мародер Путин, който си развява байраците из чужди държави.
14:46 21.07.2026
83 ДАВАМЕ РАМО ЗА УБИВАНЕ НА ИРАНЦИ
14:46 21.07.2026
84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #62 от "Съюзниците ни не са "някого"":Не са "някого", по- лошо са🤔❗
"Тръмп отново каза, че няма да защитава страни членки на НАТО..."
С такъв "съюзник" - врагове не ти трябват❗
Коментиран от #90
14:46 21.07.2026
85 Ква ракета те гони пък теб?
До коментар #81 от "Читател":Ами на.сери се, като ти е слаб ангелът.
14:46 21.07.2026
86 Умнокрасив натовец ☪️ 🇺🇲
Коментиран от #95
14:47 21.07.2026
87 хмммм
До коментар #81 от "Читател":Правителството ще падне веднага! Не знам дали бившият "главнокомандващ" си дава сметка за това...
Коментиран от #99
14:48 21.07.2026
88 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #75 от "Съгласен съм,":Съдия, дори в селски съд, няма да приеме този "довод"‼️
14:48 21.07.2026
89 ежко
Коментиран от #94
14:49 21.07.2026
90 Е и? Ти вярваш ли му?
До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да не би да решава еднолично. Пък вчера хленчеше за някакви самолетни такси от ЕС. Ай стига световни конспирации.
Путин не е безсмъртен, нито Тръмпчето.
Сега си мерят п.шките, после ще се кротнат.
Коментиран от #132
14:50 21.07.2026
91 Тоя натовски плужек
До коментар #74 от "Пламен":Не каза ли, че войната в Укрия трябва да се реши по мирен път и чрез дипломация, а сега предостави територията на САЩ за нападение срещу Иран?
Радев, това ти беше лебедовата песен!
14:50 21.07.2026
92 Така ли!?
Коментиран от #130
14:51 21.07.2026
93 СЪЩОТО НАПРАВИХМЕ И КОГАТО САЩ
Коментиран от #115
14:51 21.07.2026
94 Аман бе!
До коментар #89 от "ежко":Ми да стигнат, да ги видя после. Ще цапардосат вилата на Копейкин, ти ще си в метрото. У Копейкови няма метро. Да се оправя с иранските си братя.
Стига рева.
14:52 21.07.2026
95 Е, льольо!
До коментар #86 от "Умнокрасив натовец ☪️ 🇺🇲":Негативите са за управляващото мнозинство, не са за натовците!
14:52 21.07.2026
96 разбира се че ни прави съучастници в
Коментиран от #137
14:54 21.07.2026
97 Липсват ти гънки
До коментар #46 от "Хахахаха":Ако беше отишъл в Русия да видиш колко е уредено и чисто,щеше да знаеш,че кочината е у нас.
Коментиран от #111
14:55 21.07.2026
98 Питане
До коментар #67 от "хмм":От както е И. Д. президент в колко държави е гостувала и колко президенти са и дошли на крак ???
Като говорителка в БНТ беше с класи по-нагоре, щото само четеше. Сега, като чуеш това празнодумие, дето излиза от червената и мъгла - срам да те хване, че и ти си от "територията"
Коментиран от #103, #120
14:55 21.07.2026
99 И да падне, все тая
До коментар #87 от "хмммм":Европейската и натовската линии продължават.
Бегай у Раша овреме. За теб тук няма живот. Не и по твой вкус.
Коментиран от #105
14:56 21.07.2026
100 Изкуствения Интелект на Радев
До коментар #10 от "Плд, ул Св Климент":Ние от българия.про не симулираме
демократичност
14:56 21.07.2026
101 ру БЛАТА
До коментар #67 от "хмм":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
14:57 21.07.2026
102 ако разрешат разполагането на тези
Коментиран от #104
14:57 21.07.2026
103 Тя се находи, като работеше в Брюксел,
До коментар #98 от "Питане":не я мисли. Всички са ваканция, чунким Рундьо се скъсваха да го канят.
14:58 21.07.2026
104 Никой няма да ни бомбардира, копей.
До коментар #102 от "ако разрешат разполагането на тези":Това са кремълски фейкове, мултиплицирани от изрожденските нацисти, за да се държи населението в страх, белким "поиска помощ от Кремъл". Свърши тая, забрави.
Коментиран от #119
15:00 21.07.2026
105 хе хе
До коментар #99 от "И да падне, все тая":Не ми казвай какво да правя, бе, г-н Изуйгащев!
Ако го правите, за да настройвате българите срещу НАТО, сметките ви ще излязат криви.
Никой не ви иска изгнилия комунизъм! Вие сте последните!😎
15:01 21.07.2026
106 Пламен
Резила е за копейките , които гласуваха за марионетките на Спонсорите.
Копейки , имайте впредвид , че в скоро време ,,избори" няма да има.
Вие много се изложихте ,когато обухте зелени чорапи и разтворихте бузки пред Рублен. :)
15:01 21.07.2026
107 за справка
До коментар #47 от "Ние сме член на НАТО, точка":Може би не си разбрал, че членовете на НАТО не участват в операцията на САЩ в Иран.... многоточие...
15:01 21.07.2026
108 Илианче
Продължавайте да се дъните и петрохански хижар лама ще ни стане президент
15:01 21.07.2026
109 Умнокрасив натовец ☪️ 🇺🇲
Коментиран от #123
15:02 21.07.2026
110 дали
15:02 21.07.2026
111 Ми защо си тук, а не
До коментар #97 от "Липсват ти гънки":там?
15:04 21.07.2026
112 Шопо
15:04 21.07.2026
113 отвратен
Коментиран от #117
15:05 21.07.2026
114 Хахахаха
До коментар #72 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ако го даваш на някой да се защитава при нападение е разрешено!
15:06 21.07.2026
115 Правилно я срина
До коментар #93 от "СЪЩОТО НАПРАВИХМЕ И КОГАТО САЩ":Тя беше агресор в Косово и настрои македонците против България. Ако беше успяла в Косово, щеше да ти прати гламави македонци тукю
Коментиран от #122
15:06 21.07.2026
116 Управляват ни безмозъчни и безгръбначни
Коментиран от #121
15:07 21.07.2026
117 Никой не е отказвал
До коментар #113 от "отвратен":Изобщо не е обсъждано. Напика ли се вече?
15:08 21.07.2026
118 Още една
15:08 21.07.2026
119 Не всички са глупави като тъ пея
До коментар #104 от "Никой няма да ни бомбардира, копей.":Тъ пея затова е ползван за пар цал по форумите, безродник е, лъжец, без достойнство, пълен отпадък. Но тук е България, а тя не е собственост на тъ пея и не е за продан, като дриссливият му задник.
15:08 21.07.2026
120 отговор
До коментар #98 от "Питане":И като вицепрезидент се представяше по-добре от него, защото ходеше по тв студията да популяризира позицията на президентството. Радко се изявяваше предимно с едноминутни наперени и заядливи коментари пред репортерките.
С Туту само за това стават - да си мерят гребените🐓😏
15:09 21.07.2026
121 Нали те е шубе от ракети ве?
До коментар #116 от "Управляват ни безмозъчни и безгръбначни":Ако разчиташ на руски ракети, недей. Крив им е мерникът. Ще уцелят баш теб. Внимавай какво си пожелаваш.
Коментиран от #124
15:09 21.07.2026
122 Два видя чиляци се заниамват
До коментар #115 от "Правилно я срина":с глупава пропаганда и евтини лъжи! Едните са природни глупаци, а другите, глупаци без достойнство!
15:09 21.07.2026
123 Ако сме му партньор,
До коментар #109 от "Умнокрасив натовец ☪️ 🇺🇲":няма избор.
15:11 21.07.2026
124 Ако разчиташ
До коментар #121 от "Нали те е шубе от ракети ве?":на простотията на тролея, значи човек трябва да е глупак като него.
15:11 21.07.2026
125 А преди
15:12 21.07.2026
126 Балама
До коментар #73 от "Малцинство си,":Болшинството сме така мислещи, но малцинството решава вместо нас и на наш гръб.
Коментиран от #135
15:12 21.07.2026
127 Ти кой искаш
До коментар #6 от "Вън америте от България!!!":да дойде - ония смрадльовци от блатарията ли? И без това тук има прекалено много от тях.
Коментиран от #129
15:13 21.07.2026
128 Нато вън!
Коментиран от #131
15:13 21.07.2026
129 Тук е България глупав
До коментар #127 от "Ти кой искаш":Да мечтаеш да те поробват няма лошо, ама някъде другаде.
15:14 21.07.2026
130 Ще има,
До коментар #92 от "Така ли!?":когато пищиш насън, докато пълниш памперса.
15:14 21.07.2026
131 Копеец, освен лозунги,
До коментар #128 от "Нато вън!":членоезделна реч владееш ли?
Ти къде ще си? У бидоня ли?
Коментиран от #138
15:16 21.07.2026
132 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #90 от "Е и? Ти вярваш ли му?":По въпроса за СВЕТОВНИТЕ КОНСПИРАЦИИ- ще се изненадаш но много от това което вчера е било "световна конспирация" (фейк) - днес се оказва, че е било самата истина‼️
Примери колкото искаш❗
Коментиран от #147
15:16 21.07.2026
133 Байрактар"70
15:17 21.07.2026
134 Хе хе.
До коментар #46 от "Хахахаха":Ти си ял руски немит затова пидальче
Коментиран от #139
15:18 21.07.2026
135 Видяхме ви
До коментар #126 от "Балама":4 %с напъни
15:18 21.07.2026
136 Мчи как
Коментиран от #142
15:18 21.07.2026
137 Сефте чувам, че Хамас и Хизбула
До коментар #96 от "разбира се че ни прави съучастници в":са народи.
Четете бре! Къпете се, бре!
15:19 21.07.2026
138 Ти ще си
До коментар #131 от "Копеец, освен лозунги,":първият завряб у бидоня,ако гръмне боНба в Бг.А после и всички останали едн0ро3и
Коментиран от #140
15:20 21.07.2026
139 Ам къпи се бре, копей,
До коментар #134 от "Хе хе.":Все ти го повтаряме. Пфу, вониш
15:20 21.07.2026
140 Хахааааа!
До коментар #138 от "Ти ще си":Кой ще я пуска? Ти ли?
15:21 21.07.2026
141 Пенсионерка
Пълно разочарование и гняв от излъганите надежди! Софиянци си мълчаха! Дано българите от Безмер и наоколо се противопоставят! И не питайте НС- пререшено е становището. ! Пуснете анкета!
Коментиран от #144
15:23 21.07.2026
142 Аз съм спокоен
До коментар #136 от "Мчи как":Патриотите на Копейкин ще си дадат живота за нас. Нали били единствената българска партия. Ще се радвам да ги видя в действие как пазят родината.
15:24 21.07.2026
143 Русоробието газ пикае
15:25 21.07.2026
144 Защо друг ще ти върши работата?
До коментар #141 от "Пенсионерка":Ти си против, ти ходи да се противопоставяш.
На мен не ми пречат.
Коментиран от #146
15:25 21.07.2026
145 Иран обаче мисли по друг начин🤣🤣
15:27 21.07.2026
146 Ами българите са против
До коментар #144 от "Защо друг ще ти върши работата?":агресията на САЩ. Да помагаш за война и да рискуваш държавата си, не е българин.
Коментиран от #149
15:28 21.07.2026
147 Не съм видял ни една.
До коментар #132 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нито земята е плоска, нито ни чипираха от въртолети, нито съм срещал извънземно, нито светът свърши през 2020 г., нито Америка потъна, нито умря "Загнилият Запад"..Но ето едно, което не е конспирация: рашките бяха предупредени от своите учени да не изхвърлят радиационни отпадъци в езерата си. Днес е факт, че са бъкани от радиация и скорошно спасение няма. Ако някои са мозъчни мутанти, кой е виновен.
Коментиран от #148, #167
15:31 21.07.2026
148 Запознай се
До коментар #147 от "Не съм видял ни една.":какво е теория на конспирацията, за да не ръсиш глупости!
Коментиран от #151
15:33 21.07.2026
149 Не ми пука за мнението ти
До коментар #146 от "Ами българите са против":Ако има гонене на Путин към Хага, ще дойда. Тоя изрод,
дето въоръжаваше с калашници Хамас и Хизбула, и децата им, пък сега ще ги изкарваме жертви. Не на мен тия плачове.
Коментиран от #153, #154
15:34 21.07.2026
150 Тъй ли?
15:35 21.07.2026
151 Един от синонимите на конспирация е
До коментар #148 от "Запознай се":таен льжлив заговор, т.е измишльотина.
Аре у лево.
Коментиран от #152
15:36 21.07.2026
152 Затова си и фен
До коментар #151 от "Един от синонимите на конспирация е":на измишльотините!
15:38 21.07.2026
153 Ами няма как да ти пука
До коментар #149 от "Не ми пука за мнението ти":като не си българин. Коментара бе за българите!
Коментиран от #158
15:39 21.07.2026
154 Няма ли да караме тръмп
До коментар #149 от "Не ми пука за мнението ти":Без него Путин нямаше да ти е виновен. Освен ако не те лъзнат в пропагандата за глупаци,.
15:44 21.07.2026
155 Хахааааа!
До коментар #51 от "Проблемът ми сте вие!":Юнак Балкански! Кви са тия елементарни плашки. Да не си в трети клас. Не ми пука от теб, ревлив лигльо.
15:47 21.07.2026
156 Факт
15:49 21.07.2026
157 Факт
До коментар #31 от "Пламен":Ами не е учение а незаконна война!
15:52 21.07.2026
158 Объркал си се
До коментар #153 от "Ами няма как да ти пука":Копейките не сте българи. Самосъзнанието ви е руско. Не можеш да минеш за българин, ако ще кълбета да правиш. Белязан си. Не се лекува. На думи всеки може да е всякакъв.
Не си представям българин да плаче от страх, че му паркирали някакви цистерни на летището. И да трепери. И да заплашва другите с измислени апокалипсиси. За мен българинът е човек умен, спокоен, хладнокръвен и не ходи да бие хора по площадите, като се крие зад маски и качулки.
Съжалявам. Не ставаш за българин.
Коментиран от #164
15:53 21.07.2026
159 Илиана
15:58 21.07.2026
160 Рефер
Коментиран от #162
15:58 21.07.2026
161 Куку пейка
15:59 21.07.2026
162 Също
До коментар #160 от "Рефер":главнокомандващ армията!
16:00 21.07.2026
163 Възраждане
16:01 21.07.2026
164 Така де
До коментар #158 от "Объркал си се":Не си българин! А копейката е монета. Повечко чети, за да не папагалиш думичките на не българите! Българите не искат да участват в агресията на световният агресор САЩ, нито САЩ да ползва държавата им за територия! Така, че не си българин, факт е. Но по лошото е, че и не си човек. Човек не се радва и не подкрепя войни. Там загиват хора!
16:01 21.07.2026
165 ПуyуHaMaйкaТи!
16:07 21.07.2026
166 Цвете
16:19 21.07.2026
167 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #147 от "Не съм видял ни една.":Ти не можеш да видиш и колко НЕумен си❗
Но това не е мой проблем❗
Загиналите при атентата на 11 септември
са по-малко от загиналите след това,
които са разкривали истината за него❗
/Чети, ама не материали ОТпосолствоТО/
Самите ШАШт дълго отричаха за кемтрейлс❗
Но после защо ли приеха закон,
срещу нещо което уж не съществува❗
Сигурно и за епруветката в ООН не си чувал и не си чел нищо🤔❗
16:20 21.07.2026
168 Жалка лицемерка
16:23 21.07.2026