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Йотова: Разполагането на самолети-цистерни в авиобаза "Безмер" не ни прави част от военните действия в Иран

Йотова: Разполагането на самолети-цистерни в авиобаза "Безмер" не ни прави част от военните действия в Иран

21 Юли, 2026 14:06 1 593 168

  • илияна йотова-
  • американски самолети-
  • авиобаза безмер-
  • война-
  • иран

Нека видим точно какви са исканията извън контекста на нотата, посочи държавният глава

Йотова: Разполагането на самолети-цистерни в авиобаза "Безмер" не ни прави част от военните действия в Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова инспектира базата за новите F-16 в „Граф Игнатиево“, където коментира американското искане за разполагане на самолети-цистерни на авиобаза "Безмер", информират от БНТ.
"Задължително трябва да мине през решение на НС, защото такъв е законът. В момента правителството изпълнява закона. Ще направя едно сравнение с предишната такава нота, когато аз току що бях заела поста на президент на Република България и тогавашният военен министър, началникът на отбраната и военното министерство дори не бяха ме уведомили за това, че на софийското летище пребивават тези самолети-цистерни. Впрочем, в предишния кабинет така и публично достояние не стана и нотата, за да видим какви са ангажиментите и какви са исканията към българската държава. Тези самолети дълго време престояха и на гражданското летище в столицата. Съвсем различно е сега. Още през миналата седмица, преди да бъде получена нотата, аз бях уведомена от съдържанието на нотата, което стана ясно. Правителството ще отнесе въпроса до НС. Само след няколко часа ще заседава и съответната комисия.", каза още Йотова.
По думите ѝ подобно разполагане на самолети-цистерни не ни прави част от военните действия в Иран.

"Лично аз се надявам скоро да има примирие, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети-цистерни, които няма да извършват каквито и да е било действия в българското въздушно пространство. Все пак аз ще изчакам дискусията и решението на българския парламент."

Нека видим точно какви са исканията извън контекста на нотата, посочи Йотова.

Държавният глава отбеляза, че са необходими нови самолети на българската армия.

"Тепърва ще видя как изглежда цялата авиобаза. Правим всичко възможно и надявам се от следващия редовен бюджет за 2027 г. това, което е необходимо поне като минимум да бъде доставено тук, за да работят хората, защото това е част от елита на българската армия и хора, от които до голяма степен зависи нашата сигурност, във връзка и с конфликтите, които буквално ни заобикалят отвсякъде. Необходими са и нови попълнения с нови самолети, според военно-техническата експертиза какво трябва на България и финансовите ни възможности - смятам, че ще бъдат намерени решения в най-скоро време."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрБр

    35 0 Отговор
    Да, бе!

    Коментиран от #8

    14:07 21.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    79 15 Отговор
    В 15 часа протест пред парламента.

    Коментиран от #9

    14:08 21.07.2026

  • 4 Илияна

    90 8 Отговор
    Малее.......що съм тъпа!?
    Ама - президент!?
    Европейка...

    14:08 21.07.2026

  • 5 ДрБр

    39 2 Отговор
    Да, бе!

    14:08 21.07.2026

  • 6 Вън америте от България!!!

    77 20 Отговор
    Вън краварите и техните подопечни!!!

    Коментиран от #127

    14:08 21.07.2026

  • 7 Да, добре

    58 16 Отговор
    Дано има ирански ракети по базите на краварите в територията

    Коментиран от #46

    14:08 21.07.2026

  • 8 Ду Хай Го

    21 20 Отговор

    До коментар #2 от "ДрБр":

    Ду Хай Го

    14:09 21.07.2026

  • 9 Ду Хай Го

    18 23 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ду Хай Го

    14:09 21.07.2026

  • 10 Плд, ул Св Климент

    85 11 Отговор
    Иран не ни е направил нищо лошо, но тази и колегите й ни правят сюзници във война срещу Иран.

    Коментиран от #100

    14:09 21.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    57 4 Отговор
    Разполагането на оная работа на Иванчо в Марийка не прави Иванчо част от сеХа❗

    14:09 21.07.2026

  • 12 Kaлпазанин

    71 1 Отговор
    То повече няма какво и кой да ни прави ,няма червено няма зелено няма синьо ,всички сте от един дол дренки ,когато парите потекат забравяте род и родина и кой какъв е за пари всичко правите ,най вече да се възползвате и да лъжете ,

    14:09 21.07.2026

  • 13 Да бе

    47 3 Отговор
    Вервай си

    14:10 21.07.2026

  • 14 ИдиЙотова

    54 4 Отговор
    ИдиЙотова, ИдиЙотова...

    14:11 21.07.2026

  • 15 Kaлпазанин

    47 5 Отговор
    Ние от говедата няма да се отървем ,па дано персите ни помогнат ,като тестват някоя и друга ракета по техните бази ,и по парламент и МС когато си обсъждат бюджета че само тогава се събират няма да е никак лошо ,направо да ни се сме нац празник

    14:11 21.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Оооо , да

    55 2 Отговор
    Безусловно ти вярват хората и на цялата ви червена компания от лъжци и подлеци.....

    14:13 21.07.2026

  • 18 Аууу - ужас

    61 1 Отговор
    Не съм вярвал, че след плевела ще има по-тъпо нещо, ама тая чупи тъпомера ...

    14:13 21.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 666

    34 3 Отговор
    Дръжте ги в София там е по сигурно.

    14:13 21.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ватата

    58 3 Отговор
    Като бяха в София беше голям проблем се га не е ..... фурноджийски лопати са Радев Йотова

    14:14 21.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Да бе да

    36 1 Отговор
    Те и аятоласите така казват.

    14:18 21.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 йолипо

    58 3 Отговор
    И тая БСП маймуна за пореден път се изказа. Не ни вкарвала във войната??? Ами къде ни вкарват тогава??? Като ударят Иран и те като отвърнат и ударят базите, тогава къде ще падат ракетите??? Няма ли да падат по базите/та която е в България??? Или си мислиш че си най умната на света??? Маймуна. Че и президент??? Не ни въвличало??? Ами тогава защо всички други държави отказват и да чуят дори??? Само тук в България сте най "умни". Няма да си повече президент и хич не се кандидатирай повече. Провалена БСП маймуна.

    Коментиран от #38, #55

    14:18 21.07.2026

  • 27 Определено

    37 4 Отговор
    Първо, народецът спи и продължава да набляга на ракийката и сланинката. Второ, управляват продажни крееьтени. И така, десетилетия ограбване, разруха, оскотяване. Е, няма да е тази патица.

    14:18 21.07.2026

  • 28 Оз. Ген.Румянцев

    37 4 Отговор
    Ахаа разбрах, сега не ни правят мишена, а преди ни правеха, "страшни" сте.

    14:19 21.07.2026

  • 29 колчо

    39 6 Отговор
    мутро-комунизма ни докара осквернена демокрация и алчни посткомунистически маскари в политиката!

    Коментиран от #36

    14:19 21.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пламен

    10 40 Отговор
    Бях 15 дни на учение до Безмер през зимата. Тогава по всяко там кацаха съветски самолети.
    Чудя се къде е проблема , че ще сега ще кацат американски !?

    Коментиран от #35, #43, #45, #157

    14:20 21.07.2026

  • 32 ядем банани но не покатерени на палмите

    36 4 Отговор
    Айде и Йотова взе да лъже и маже за неловката ситуация на Радев.
    Самолети цистерни паркирани официално под егида за учение на НАТО, но и официално НАТО отказва да участва в авантюрата на рижия в Иран, преди две седмици не отговаряха на българския интерес (да бъде страната мишина).
    Сега след раболепната магнитна мисия на Дечев в САЩ , се връща с неустоимата оферта за осем самолети цистерни, които сега официално ще участват в ъв военната операция на САЩ в Иран, (та трябва и решение на НС), барабар с 250 десантчици. И сега според Йотова това вече не прави страната мишена.

    Коментиран от #44

    14:20 21.07.2026

  • 33 Костя пак пусна плашливи фейкове

    6 21 Отговор
    из копейската общност, а на тия кресливи бъзливци малко им трябва.
    Смешно, но и жалко.

    14:20 21.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Кремъл е против,

    11 20 Отговор

    До коментар #31 от "Пламен":

    затова копейчиците вият дружно.

    14:22 21.07.2026

  • 36 Ох, горкият копей!

    7 29 Отговор

    До коментар #29 от "колчо":

    Емигрирай при руската демокрация. Който не му харесва, напуска.

    Коментиран от #49

    14:23 21.07.2026

  • 37 По ограничена личночост няма да се роди

    40 4 Отговор
    Тая за какво ни има? Че сме безмозъчни, като самата себе си ли?
    Това е пълно безумие. Да си предоставяш територията в помощ на воюваща страна и да не си съучастник?!
    И това нещо се стреми да към президентския стол.
    Погнуса ме тресе!

    Коментиран от #47, #53

    14:23 21.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пловдивчанин

    33 3 Отговор
    А когато до преди месец бяха на летище София що ревахте кат банатски чакали ма ?

    14:24 21.07.2026

  • 40 Питане

    17 1 Отговор
    Поне качи ли се на F 16 да го шофира, щото льотчика не смее.
    Той щял в Полша - МИГ-29 🤣🤣🤣

    14:25 21.07.2026

  • 41 дядото

    26 4 Отговор
    не ни правело част от войната в иран,но ни прави завладяна държава.същото като през ВСВ с фашистка германия

    14:25 21.07.2026

  • 42 Хахахаха

    7 17 Отговор
    Така е. Даването на оръжие и средства за Украйна, също не ни прави част от войната. Но това ви е страх да го кажете, за да не ви дърпат ушите от кремъл.

    Коментиран от #72

    14:25 21.07.2026

  • 43 С Йотова

    18 2 Отговор

    До коментар #31 от "Пламен":

    Едно и също училище за деца с увреждания сте завършили?

    Коментиран от #50

    14:26 21.07.2026

  • 44 лъжичките

    22 3 Отговор

    До коментар #32 от "ядем банани но не покатерени на палмите":

    Корнелия Нинова недоумявайки , обяви, че не може да разпознае сегашната Илияна Йотова.

    14:26 21.07.2026

  • 45 Проблемът е, че...

    32 3 Отговор

    До коментар #31 от "Пламен":

    Вече ни питаха официално какво правят американските самолети у нас.
    След този рецидив дали ще ни питат пак, как мислиш?
    Освен това не разбрахме срещу какво сме се съгласили този път.
    Визите не паднаха, значи е нещо друго. Искаме да знаем струваше ли си!

    Коментиран от #48

    14:27 21.07.2026

  • 46 Хахахаха

    8 17 Отговор

    До коментар #7 от "Да, добре":

    Ако американците са кравари, то рашите явно трябва да са свинари, щот живеят в ко чи на.

    Коментиран от #97, #134

    14:27 21.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Проблемът ти е,

    2 6 Отговор

    До коментар #45 от "Проблемът е, че...":

    че нямаш проблеми и се чудиш каквин да си измислиш.

    Коментиран от #51

    14:29 21.07.2026

  • 49 путин

    8 9 Отговор

    До коментар #36 от "Ох, горкият копей!":

    има ли такова животно като "руска демокрация"?значи аз съм демократ!

    14:29 21.07.2026

  • 50 Пламен

    8 7 Отговор

    До коментар #43 от "С Йотова":

    Кофти ти е а , копейче ? :)
    Вие кълвяхте на гола кука по време на ,,изборите". Тогава всички копейки обуха зелени чорапки..

    Сега си яжте кафявото . :)

    Коментиран от #64

    14:29 21.07.2026

  • 51 Проблемът ми сте вие!

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Проблемът ти е,":

    А аз не оставям неразрешен проблем!

    Коментиран от #155

    14:30 21.07.2026

  • 52 Давид

    2 2 Отговор
    ДПС , ДПС , ДПС .

    14:30 21.07.2026

  • 53 Хахахаха

    5 10 Отговор

    До коментар #37 от "По ограничена личночост няма да се роди":

    Ако не ги дадеш на американците, ще ги вземат руснаците и пак ще си мишена, но от американска страна.

    14:30 21.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 АГАТ а Кристи

    12 4 Отговор

    До коментар #26 от "йолипо":

    "Маймуна" не може да е "провалена".
    Особено когато има червен партиен билет от ВАШАТА БКП.
    Ако не си разбрал, че ВСИЧКИ ЧЕРВЕНИ са маймуни - ПАК ГЛАСУВАЙ ЗА ТЯХ !

    Коментиран от #67

    14:31 21.07.2026

  • 56 Хайде вече

    19 1 Отговор
    Сама не си вярва,мръсници сте

    Коментиран от #59

    14:32 21.07.2026

  • 57 Хайде дружно!

    5 7 Отговор
    Нека хленчът на всички български патриоти-лигльовци, бъзльовци, женчовци и "защитници на родината" започне сега!
    Дай тон за рев!
    Триии-четири!

    14:32 21.07.2026

  • 58 По неадекватни хора

    15 1 Отговор
    От правителството на Радун и президента сапунен мехур, скоро няма да имаме честта да сме съпричастни с техните маломерни мозъцки.
    Йотова, когато пускаш някой в къщата си и го оборудваш с техника да се бие на улицата в полза на тези от агитките, ти каква се явяваш? Айде, помисли! Прмерът за деца от яслите!

    Коментиран от #62

    14:33 21.07.2026

  • 59 Тебе какво те бърка

    4 8 Отговор

    До коментар #56 от "Хайде вече":

    Не си застрашен от нищо, освен от кремълски фейкове.
    Ревете да ревем .

    14:34 21.07.2026

  • 60 Абсурдистан

    17 2 Отговор
    И тази се изучи да говори, като на олигофрени неразбиращи нищо.Какво стана с мира и дипломацията?

    Коментиран от #69

    14:35 21.07.2026

  • 61 Горски

    8 2 Отговор
    Прав е, няма нужда от една батарея, а поне от 6-8. Като "нямаме право" на C-400 и тн., остават Пейтриът. Не знам дали има пряка заплаха........но едно знам със сигурност, и да има няма да ни кажат.

    14:35 21.07.2026

  • 62 Съюзниците ни не са "някого"

    5 12 Отговор

    До коментар #58 от "По неадекватни хора":

    Ти като пускаше руски шпиони, кво?
    Бегай у Раша и се оплачи на Джуджака.

    Коментиран от #84

    14:35 21.07.2026

  • 63 Киро

    19 1 Отговор
    Продажни политици.

    Коментиран от #82

    14:36 21.07.2026

  • 64 Много си тъп

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "Пламен":

    Ама прекалено много!

    Коментиран от #74

    14:36 21.07.2026

  • 65 Вярващ

    13 1 Отговор
    Те тук ме Загуби???!

    14:37 21.07.2026

  • 66 Иван иванич

    15 1 Отговор
    Тая Йотова ни прави на глупаци.да си ги държат янките у тях .що не ги сложат в турция

    14:38 21.07.2026

  • 67 хмм

    15 6 Отговор

    До коментар #55 от "АГАТ а Кристи":

    Йотова досега се държа доста адекватно, за разлика от фигуранта.
    Трябваше да запази неутралитет по този въпрос! Щом ще го решава НС, да го решава!
    Да ни убеждават обаче, че няма проблем, показва подценяване на аудиторията...

    Коментиран от #98, #101

    14:38 21.07.2026

  • 68 Дани

    10 1 Отговор
    Ако си го изрекла Няма да те подкрепя за Презедент ???!

    Коментиран от #71

    14:38 21.07.2026

  • 69 Това са мирът и дипломацията

    4 6 Отговор

    До коментар #60 от "Абсурдистан":

    Рашките не са дипломатични, само страх ги спира.
    От всеки лъв има пО лъв и това не са Маша и Мишлето.

    14:38 21.07.2026

  • 70 Балама

    9 1 Отговор
    Заблуда за наивници и сребролюбци които решават на наш гръб.

    Коментиран от #73

    14:38 21.07.2026

  • 71 Тръц!

    1 5 Отговор

    До коментар #68 от "Дани":

    Коцето няма шансове.

    Коментиран от #76

    14:39 21.07.2026

  • 72 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 1 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    Ако дадеш оръжие на Пешо за да убие Иван,
    това те прави СЪУЧАСТНИК в убийство❗

    Коментиран от #75, #114

    14:39 21.07.2026

  • 73 Малцинство си,

    2 4 Отговор

    До коментар #70 от "Балама":

    няма как да решаваш.

    Коментиран от #126

    14:39 21.07.2026

  • 74 Пламен

    3 4 Отговор

    До коментар #64 от "Много си тъп":

    Тъп съм , но съм надарен ...за разлика от теб, малечко. :)

    Коментиран от #91

    14:40 21.07.2026

  • 75 Съгласен съм,

    2 4 Отговор

    До коментар #72 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ако Иван е копейка, т.е работи за врага.

    Коментиран от #88

    14:40 21.07.2026

  • 76 хе хе

    6 1 Отговор

    До коментар #71 от "Тръц!":

    Борисов подцени наказателния вот и видяхте къде се озова.
    А избирателите ще са активни на президентските избори...😏

    14:42 21.07.2026

  • 77 Чакай тия хленчовци да те защитават

    4 1 Отговор
    при нужда.
    Безпричинно напълниха бикини и боксерки, таман да имаше реален конфликт.

    14:42 21.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Здравейте!

    9 2 Отговор
    Чудя се, как е възможно тези мъже в униформи, с военно образование и специализации в чужбина, имат ли чест и достойнство да раболепничат на една женска, която не знае, с кой крак се тръгва при команда “ ходом марш” и не прави разлика м/ у национален и чужд интерес!
    Мух ловци!

    14:44 21.07.2026

  • 80 ЧИЧАК

    8 2 Отговор
    За мене Йотова не е Президент а времено изпълняваща.

    14:44 21.07.2026

  • 81 Читател

    10 2 Отговор
    Само една ракета да удари и се наср..ме.Тези идиоти ще ни вкарат в война.

    Коментиран от #85, #87

    14:44 21.07.2026

  • 82 На кого са се продали?

    2 10 Отговор

    До коментар #63 от "Киро":

    Продажни щяха да са, ако работят за световния мародер Путин, който си развява байраците из чужди държави.

    14:46 21.07.2026

  • 83 ДАВАМЕ РАМО ЗА УБИВАНЕ НА ИРАНЦИ

    11 3 Отговор
    ИРАН НЯМА ДА ЗАБРАВИ НАШАТА ,,ПОМОЩ" !

    14:46 21.07.2026

  • 84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #62 от "Съюзниците ни не са "някого"":

    Не са "някого", по- лошо са🤔❗

    "Тръмп отново каза, че няма да защитава страни членки на НАТО..."

    С такъв "съюзник" - врагове не ти трябват❗

    Коментиран от #90

    14:46 21.07.2026

  • 85 Ква ракета те гони пък теб?

    2 5 Отговор

    До коментар #81 от "Читател":

    Ами на.сери се, като ти е слаб ангелът.

    14:46 21.07.2026

  • 86 Умнокрасив натовец ☪️ 🇺🇲

    8 4 Отговор
    Не беше лесно да убедим задокеанските си партньори да ни направят мишена - ежегодно им подаряваме вагони със злато от Челопеч ! Пък и на турците по милион на ден ...

    Коментиран от #95

    14:47 21.07.2026

  • 87 хмммм

    8 1 Отговор

    До коментар #81 от "Читател":

    Правителството ще падне веднага! Не знам дали бившият "главнокомандващ" си дава сметка за това...

    Коментиран от #99

    14:48 21.07.2026

  • 88 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "Съгласен съм,":

    Съдия, дори в селски съд, няма да приеме този "довод"‼️

    14:48 21.07.2026

  • 89 ежко

    13 2 Отговор
    Дано Йотова е убедена, че иракски ракети не могат да стигнат България .Защото Ирак удари американски бази в Саудитска Арабия , която също не беше част от военните действия.....Ако се окаже обаче, че една -две ирански ракети изплющят нашата база с американските самолети, това ще ни направи ли част от военните действия? Гиди слагачески кокоши мозък!

    Коментиран от #94

    14:49 21.07.2026

  • 90 Е и? Ти вярваш ли му?

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да не би да решава еднолично. Пък вчера хленчеше за някакви самолетни такси от ЕС. Ай стига световни конспирации.
    Путин не е безсмъртен, нито Тръмпчето.
    Сега си мерят п.шките, после ще се кротнат.

    Коментиран от #132

    14:50 21.07.2026

  • 91 Тоя натовски плужек

    15 1 Отговор

    До коментар #74 от "Пламен":

    Не каза ли, че войната в Укрия трябва да се реши по мирен път и чрез дипломация, а сега предостави територията на САЩ за нападение срещу Иран?
    Радев, това ти беше лебедовата песен!

    14:50 21.07.2026

  • 92 Така ли!?

    10 2 Отговор
    После да няма: "Ракетите падат! Олеле бият ни!"

    Коментиран от #130

    14:51 21.07.2026

  • 93 СЪЩОТО НАПРАВИХМЕ И КОГАТО САЩ

    9 4 Отговор
    СРИНА ЮГОСЛАВИЯ И УПОТРЕБИ ТОНОВЕ ЯДРЕНИ ОТПАДЪЦИ ! ТАМ ЗАГИНАХА МИЛИОНИ ОТ РАК , КАКТО И ТУК ! НИЕ ПРЕДАТЕЛИ ЛИ СМЕ ? В НС АКО ГЛАСУВАТ ,,ЗА" ТЕ СА МРЪСНИ ПРЕДАТЕЛИ И УБИЙЦИ !

    Коментиран от #115

    14:51 21.07.2026

  • 94 Аман бе!

    3 4 Отговор

    До коментар #89 от "ежко":

    Ми да стигнат, да ги видя после. Ще цапардосат вилата на Копейкин, ти ще си в метрото. У Копейкови няма метро. Да се оправя с иранските си братя.
    Стига рева.

    14:52 21.07.2026

  • 95 Е, льольо!

    5 4 Отговор

    До коментар #86 от "Умнокрасив натовец ☪️ 🇺🇲":

    Негативите са за управляващото мнозинство, не са за натовците!

    14:52 21.07.2026

  • 96 разбира се че ни прави съучастници в

    7 1 Отговор
    убийствата извършвани срещу иранския народ от САЩ

    Коментиран от #137

    14:54 21.07.2026

  • 97 Липсват ти гънки

    6 7 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахаха":

    Ако беше отишъл в Русия да видиш колко е уредено и чисто,щеше да знаеш,че кочината е у нас.

    Коментиран от #111

    14:55 21.07.2026

  • 98 Питане

    5 5 Отговор

    До коментар #67 от "хмм":

    От както е И. Д. президент в колко държави е гостувала и колко президенти са и дошли на крак ???
    Като говорителка в БНТ беше с класи по-нагоре, щото само четеше. Сега, като чуеш това празнодумие, дето излиза от червената и мъгла - срам да те хване, че и ти си от "територията"

    Коментиран от #103, #120

    14:55 21.07.2026

  • 99 И да падне, все тая

    3 6 Отговор

    До коментар #87 от "хмммм":

    Европейската и натовската линии продължават.
    Бегай у Раша овреме. За теб тук няма живот. Не и по твой вкус.

    Коментиран от #105

    14:56 21.07.2026

  • 100 Изкуствения Интелект на Радев

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Плд, ул Св Климент":

    Ние от българия.про не симулираме
    демократичност

    14:56 21.07.2026

  • 101 ру БЛАТА

    4 4 Отговор

    До коментар #67 от "хмм":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    14:57 21.07.2026

  • 102 ако разрешат разполагането на тези

    6 3 Отговор
    самолети ИРАН ще ни бомбардира , ако не разрешат то съюзниците САЩ ще ни бомбардират без да ни се обясняват , в такова положение ни докараха евроатлантиците

    Коментиран от #104

    14:57 21.07.2026

  • 103 Тя се находи, като работеше в Брюксел,

    7 1 Отговор

    До коментар #98 от "Питане":

    не я мисли. Всички са ваканция, чунким Рундьо се скъсваха да го канят.

    14:58 21.07.2026

  • 104 Никой няма да ни бомбардира, копей.

    2 8 Отговор

    До коментар #102 от "ако разрешат разполагането на тези":

    Това са кремълски фейкове, мултиплицирани от изрожденските нацисти, за да се държи населението в страх, белким "поиска помощ от Кремъл". Свърши тая, забрави.

    Коментиран от #119

    15:00 21.07.2026

  • 105 хе хе

    3 9 Отговор

    До коментар #99 от "И да падне, все тая":

    Не ми казвай какво да правя, бе, г-н Изуйгащев!
    Ако го правите, за да настройвате българите срещу НАТО, сметките ви ще излязат криви.
    Никой не ви иска изгнилия комунизъм! Вие сте последните!😎

    15:01 21.07.2026

  • 106 Пламен

    6 4 Отговор
    Забавното е , че психо-диспансера ( Парламента) ще гласува ,,ЗА".
    Резила е за копейките , които гласуваха за марионетките на Спонсорите.

    Копейки , имайте впредвид , че в скоро време ,,избори" няма да има.
    Вие много се изложихте ,когато обухте зелени чорапи и разтворихте бузки пред Рублен. :)

    15:01 21.07.2026

  • 107 за справка

    8 2 Отговор

    До коментар #47 от "Ние сме член на НАТО, точка":

    Може би не си разбрал, че членовете на НАТО не участват в операцията на САЩ в Иран.... многоточие...

    15:01 21.07.2026

  • 108 Илианче

    11 2 Отговор
    Те и катар и другите бамбуци дето са им разрешили така са си мислели пък какво стана.

    Продължавайте да се дъните и петрохански хижар лама ще ни стане президент

    15:01 21.07.2026

  • 109 Умнокрасив натовец ☪️ 🇺🇲

    6 2 Отговор
    При това положение , дали най-големият ни търговски партньор в Близкия изток -Иран ще продължава да ни смята за приятелска страна ?

    Коментиран от #123

    15:02 21.07.2026

  • 110 дали

    11 1 Отговор
    Това го говорете на някой друг! Прави ни и още как! Явяваме се военна база на САЩ! И вие сте като всичките предишни...един дол дренки!

    15:02 21.07.2026

  • 111 Ми защо си тук, а не

    4 1 Отговор

    До коментар #97 от "Липсват ти гънки":

    там?

    15:04 21.07.2026

  • 112 Шопо

    5 3 Отговор
    Тази авиобаза няма стратегическо значение за България, ако Иран я избомбят няма да е голяма загуба.

    15:04 21.07.2026

  • 113 отвратен

    8 1 Отговор
    Много държави членки на НАТО отказаха, но ние понеже здраво се държим за палците /на краката разбира се/ винаги сме съгласни

    Коментиран от #117

    15:05 21.07.2026

  • 114 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #72 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ако го даваш на някой да се защитава при нападение е разрешено!

    15:06 21.07.2026

  • 115 Правилно я срина

    4 2 Отговор

    До коментар #93 от "СЪЩОТО НАПРАВИХМЕ И КОГАТО САЩ":

    Тя беше агресор в Косово и настрои македонците против България. Ако беше успяла в Косово, щеше да ти прати гламави македонци тукю

    Коментиран от #122

    15:06 21.07.2026

  • 116 Управляват ни безмозъчни и безгръбначни

    6 1 Отговор
    Докато не почнат да падат ракети на жълтите павета народът няма да се събуди! Първо ни вкараха във война срещу Русия, а сега и срещу Иран! За България може да се говори вече в минало време!!!

    Коментиран от #121

    15:07 21.07.2026

  • 117 Никой не е отказвал

    2 1 Отговор

    До коментар #113 от "отвратен":

    Изобщо не е обсъждано. Напика ли се вече?

    15:08 21.07.2026

  • 118 Още една

    4 1 Отговор
    БАНГА РАНГА.

    15:08 21.07.2026

  • 119 Не всички са глупави като тъ пея

    4 1 Отговор

    До коментар #104 от "Никой няма да ни бомбардира, копей.":

    Тъ пея затова е ползван за пар цал по форумите, безродник е, лъжец, без достойнство, пълен отпадък. Но тук е България, а тя не е собственост на тъ пея и не е за продан, като дриссливият му задник.

    15:08 21.07.2026

  • 120 отговор

    6 0 Отговор

    До коментар #98 от "Питане":

    И като вицепрезидент се представяше по-добре от него, защото ходеше по тв студията да популяризира позицията на президентството. Радко се изявяваше предимно с едноминутни наперени и заядливи коментари пред репортерките.
    С Туту само за това стават - да си мерят гребените🐓😏

    15:09 21.07.2026

  • 121 Нали те е шубе от ракети ве?

    3 3 Отговор

    До коментар #116 от "Управляват ни безмозъчни и безгръбначни":

    Ако разчиташ на руски ракети, недей. Крив им е мерникът. Ще уцелят баш теб. Внимавай какво си пожелаваш.

    Коментиран от #124

    15:09 21.07.2026

  • 122 Два видя чиляци се заниамват

    2 1 Отговор

    До коментар #115 от "Правилно я срина":

    с глупава пропаганда и евтини лъжи! Едните са природни глупаци, а другите, глупаци без достойнство!

    15:09 21.07.2026

  • 123 Ако сме му партньор,

    2 3 Отговор

    До коментар #109 от "Умнокрасив натовец ☪️ 🇺🇲":

    няма избор.

    15:11 21.07.2026

  • 124 Ако разчиташ

    1 1 Отговор

    До коментар #121 от "Нали те е шубе от ракети ве?":

    на простотията на тролея, значи човек трябва да е глупак като него.

    15:11 21.07.2026

  • 125 А преди

    5 1 Отговор
    изборите защо ни правеше легитимна цел като сега не ни прави? Кое от двете твърдения е вярно?Българите не са с чак толкова къса памет. Излъгахте народа на 19-ти април и това си е.

    15:12 21.07.2026

  • 126 Балама

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Малцинство си,":

    Болшинството сме така мислещи, но малцинството решава вместо нас и на наш гръб.

    Коментиран от #135

    15:12 21.07.2026

  • 127 Ти кой искаш

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Вън америте от България!!!":

    да дойде - ония смрадльовци от блатарията ли? И без това тук има прекалено много от тях.

    Коментиран от #129

    15:13 21.07.2026

  • 128 Нато вън!

    6 2 Отговор
    На софиянци скоро ще им се види тясно метрото!

    Коментиран от #131

    15:13 21.07.2026

  • 129 Тук е България глупав

    3 1 Отговор

    До коментар #127 от "Ти кой искаш":

    Да мечтаеш да те поробват няма лошо, ама някъде другаде.

    15:14 21.07.2026

  • 130 Ще има,

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Така ли!?":

    когато пищиш насън, докато пълниш памперса.

    15:14 21.07.2026

  • 131 Копеец, освен лозунги,

    1 4 Отговор

    До коментар #128 от "Нато вън!":

    членоезделна реч владееш ли?
    Ти къде ще си? У бидоня ли?

    Коментиран от #138

    15:16 21.07.2026

  • 132 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #90 от "Е и? Ти вярваш ли му?":

    По въпроса за СВЕТОВНИТЕ КОНСПИРАЦИИ- ще се изненадаш но много от това което вчера е било "световна конспирация" (фейк) - днес се оказва, че е било самата истина‼️
    Примери колкото искаш❗

    Коментиран от #147

    15:16 21.07.2026

  • 133 Байрактар"70

    4 1 Отговор
    Да, ама не! Тия самолети са на почивка в България! Те не участват в нищо! СМЕШКИ!

    15:17 21.07.2026

  • 134 Хе хе.

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахаха":

    Ти си ял руски немит затова пидальче

    Коментиран от #139

    15:18 21.07.2026

  • 135 Видяхме ви

    3 1 Отговор

    До коментар #126 от "Балама":

    4 %с напъни

    15:18 21.07.2026

  • 136 Мчи как

    2 1 Отговор
    Прави ни участници само в "Мъпет шоу",то също е хамриканско.Илияно,Илиянооо...

    Коментиран от #142

    15:18 21.07.2026

  • 137 Сефте чувам, че Хамас и Хизбула

    6 1 Отговор

    До коментар #96 от "разбира се че ни прави съучастници в":

    са народи.
    Четете бре! Къпете се, бре!

    15:19 21.07.2026

  • 138 Ти ще си

    3 1 Отговор

    До коментар #131 от "Копеец, освен лозунги,":

    първият завряб у бидоня,ако гръмне боНба в Бг.А после и всички останали едн0ро3и

    Коментиран от #140

    15:20 21.07.2026

  • 139 Ам къпи се бре, копей,

    2 1 Отговор

    До коментар #134 от "Хе хе.":

    Все ти го повтаряме. Пфу, вониш

    15:20 21.07.2026

  • 140 Хахааааа!

    3 0 Отговор

    До коментар #138 от "Ти ще си":

    Кой ще я пуска? Ти ли?

    15:21 21.07.2026

  • 141 Пенсионерка

    2 2 Отговор
    Първо прочетох “ …не ни прави чест…”, но като повторих, то не било “чест”, а “част”!!!
    Пълно разочарование и гняв от излъганите надежди! Софиянци си мълчаха! Дано българите от Безмер и наоколо се противопоставят! И не питайте НС- пререшено е становището. ! Пуснете анкета!

    Коментиран от #144

    15:23 21.07.2026

  • 142 Аз съм спокоен

    1 2 Отговор

    До коментар #136 от "Мчи как":

    Патриотите на Копейкин ще си дадат живота за нас. Нали били единствената българска партия. Ще се радвам да ги видя в действие как пазят родината.

    15:24 21.07.2026

  • 143 Русоробието газ пикае

    4 0 Отговор
    Русоробието ще вземе да осъзнае истината, че елементите, за които гласуват всъщност са просто едни продажници, които за няколко цента всичко ще продадат - не само държавното, но и принципите си...

    15:25 21.07.2026

  • 144 Защо друг ще ти върши работата?

    2 1 Отговор

    До коментар #141 от "Пенсионерка":

    Ти си против, ти ходи да се противопоставяш.
    На мен не ми пречат.

    Коментиран от #146

    15:25 21.07.2026

  • 145 Иран обаче мисли по друг начин🤣🤣

    3 1 Отговор
    И ще разберете какво мисли иран за това че бегето не било част от агресора срещу иран

    15:27 21.07.2026

  • 146 Ами българите са против

    2 2 Отговор

    До коментар #144 от "Защо друг ще ти върши работата?":

    агресията на САЩ. Да помагаш за война и да рискуваш държавата си, не е българин.

    Коментиран от #149

    15:28 21.07.2026

  • 147 Не съм видял ни една.

    2 2 Отговор

    До коментар #132 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нито земята е плоска, нито ни чипираха от въртолети, нито съм срещал извънземно, нито светът свърши през 2020 г., нито Америка потъна, нито умря "Загнилият Запад"..Но ето едно, което не е конспирация: рашките бяха предупредени от своите учени да не изхвърлят радиационни отпадъци в езерата си. Днес е факт, че са бъкани от радиация и скорошно спасение няма. Ако някои са мозъчни мутанти, кой е виновен.

    Коментиран от #148, #167

    15:31 21.07.2026

  • 148 Запознай се

    0 1 Отговор

    До коментар #147 от "Не съм видял ни една.":

    какво е теория на конспирацията, за да не ръсиш глупости!

    Коментиран от #151

    15:33 21.07.2026

  • 149 Не ми пука за мнението ти

    2 0 Отговор

    До коментар #146 от "Ами българите са против":

    Ако има гонене на Путин към Хага, ще дойда. Тоя изрод,
    дето въоръжаваше с калашници Хамас и Хизбула, и децата им, пък сега ще ги изкарваме жертви. Не на мен тия плачове.

    Коментиран от #153, #154

    15:34 21.07.2026

  • 150 Тъй ли?

    1 1 Отговор
    Я вземи питай негово превъзходителство посланикът на Иран да видим той какво ще ти рече по въпроса.

    15:35 21.07.2026

  • 151 Един от синонимите на конспирация е

    1 0 Отговор

    До коментар #148 от "Запознай се":

    таен льжлив заговор, т.е измишльотина.
    Аре у лево.

    Коментиран от #152

    15:36 21.07.2026

  • 152 Затова си и фен

    0 0 Отговор

    До коментар #151 от "Един от синонимите на конспирация е":

    на измишльотините!

    15:38 21.07.2026

  • 153 Ами няма как да ти пука

    0 2 Отговор

    До коментар #149 от "Не ми пука за мнението ти":

    като не си българин. Коментара бе за българите!

    Коментиран от #158

    15:39 21.07.2026

  • 154 Няма ли да караме тръмп

    0 2 Отговор

    До коментар #149 от "Не ми пука за мнението ти":

    Без него Путин нямаше да ти е виновен. Освен ако не те лъзнат в пропагандата за глупаци,.

    15:44 21.07.2026

  • 155 Хахааааа!

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Проблемът ми сте вие!":

    Юнак Балкански! Кви са тия елементарни плашки. Да не си в трети клас. Не ми пука от теб, ревлив лигльо.

    15:47 21.07.2026

  • 156 Факт

    1 0 Отговор
    Ако искам да набия някой и президентката ми окаже помощ както Симона , ще е ли съучастник!?

    15:49 21.07.2026

  • 157 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Пламен":

    Ами не е учение а незаконна война!

    15:52 21.07.2026

  • 158 Объркал си се

    4 1 Отговор

    До коментар #153 от "Ами няма как да ти пука":

    Копейките не сте българи. Самосъзнанието ви е руско. Не можеш да минеш за българин, ако ще кълбета да правиш. Белязан си. Не се лекува. На думи всеки може да е всякакъв.
    Не си представям българин да плаче от страх, че му паркирали някакви цистерни на летището. И да трепери. И да заплашва другите с измислени апокалипсиси. За мен българинът е човек умен, спокоен, хладнокръвен и не ходи да бие хора по площадите, като се крие зад маски и качулки.
    Съжалявам. Не ставаш за българин.

    Коментиран от #164

    15:53 21.07.2026

  • 159 Илиана

    2 0 Отговор
    Като има иранско посолство,цел ли сме на Ф35?

    15:58 21.07.2026

  • 160 Рефер

    1 1 Отговор
    Тази госпожа се явява говорителка на г-н Боташ!

    Коментиран от #162

    15:58 21.07.2026

  • 161 Куку пейка

    2 0 Отговор
    Вън самолетите!

    15:59 21.07.2026

  • 162 Също

    2 0 Отговор

    До коментар #160 от "Рефер":

    главнокомандващ армията!

    16:00 21.07.2026

  • 163 Възраждане

    2 0 Отговор
    Да направим жива верига на Безмер!

    16:01 21.07.2026

  • 164 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #158 от "Объркал си се":

    Не си българин! А копейката е монета. Повечко чети, за да не папагалиш думичките на не българите! Българите не искат да участват в агресията на световният агресор САЩ, нито САЩ да ползва държавата им за територия! Така, че не си българин, факт е. Но по лошото е, че и не си човек. Човек не се радва и не подкрепя войни. Там загиват хора!

    16:01 21.07.2026

  • 165 ПуyуHaMaйкaТи!

    1 2 Отговор
    продажен coроспийcки боклyк!

    16:07 21.07.2026

  • 166 Цвете

    1 0 Отговор
    НЕ СИ ВИНОВНА ЙОТОВА, А МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАЩОТО ТОЙ ВЪРТЯ, ПОТИ СЕ, УСТАТА МУ ПРЕСЪХНА, ДОКАТО НИ МАНИПУЛИРАШЕ ,ЧЕ ВЕЧЕ НЯМА ДА ИМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ АМЕРИКАНСКИ САМОЛЕТИ.ПИТАХА ГО ЗА ВИЗИТЕ, НАЛИ? ВСЪЩНОСТ, КАКВО Е ОБЩОТО МЕЖДУ САМОЛЕТИТЕ И ВИЗИТЕ НЕЗНАМ, НО ЖУРНАЛЯТА ГОВОРЕХА И ПИТАХА.А НАС ,НЯКОЙ НЯКОГА ПИТАЛ ЛИ НИ Е, ДАЛИ СМЕ СЪГЛАСНИ ИЛИ НЕ? ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАЦИЯТА Е НА ДНЕВЕН РЕД, ТАКА ЧЕ ДА ОТГОВОРЯТ КОМПЕТЕНТНИТЕ.👍

    16:19 21.07.2026

  • 167 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #147 от "Не съм видял ни една.":

    Ти не можеш да видиш и колко НЕумен си❗
    Но това не е мой проблем❗

    Загиналите при атентата на 11 септември
    са по-малко от загиналите след това,
    които са разкривали истината за него❗
    /Чети, ама не материали ОТпосолствоТО/

    Самите ШАШт дълго отричаха за кемтрейлс❗
    Но после защо ли приеха закон,
    срещу нещо което уж не съществува❗

    Сигурно и за епруветката в ООН не си чувал и не си чел нищо🤔❗

    16:20 21.07.2026

  • 168 Жалка лицемерка

    1 0 Отговор
    Лъжата си е лъжа както и да я опаковане шарлатани

    16:23 21.07.2026

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