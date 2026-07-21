Йотова: Разполагането на самолети-цистерни в авиобаза "Безмер" не ни прави част от военните действия в Иран

Президентът Илияна Йотова инспектира базата за новите F-16 в „Граф Игнатиево“, където коментира американското искане за разполагане на самолети-цистерни на авиобаза "Безмер", информират от БНТ.

"Задължително трябва да мине през решение на НС, защото такъв е законът. В момента правителството изпълнява закона. Ще направя едно сравнение с предишната такава нота, когато аз току що бях заела поста на президент на Република България и тогавашният военен министър, началникът на отбраната и военното министерство дори не бяха ме уведомили за това, че на софийското летище пребивават тези самолети-цистерни. Впрочем, в предишния кабинет така и публично достояние не стана и нотата, за да видим какви са ангажиментите и какви са исканията към българската държава. Тези самолети дълго време престояха и на гражданското летище в столицата. Съвсем различно е сега. Още през миналата седмица, преди да бъде получена нотата, аз бях уведомена от съдържанието на нотата, което стана ясно. Правителството ще отнесе въпроса до НС. Само след няколко часа ще заседава и съответната комисия.", каза още Йотова.

По думите ѝ подобно разполагане на самолети-цистерни не ни прави част от военните действия в Иран.

"Лично аз се надявам скоро да има примирие, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети-цистерни, които няма да извършват каквито и да е било действия в българското въздушно пространство. Все пак аз ще изчакам дискусията и решението на българския парламент."

Нека видим точно какви са исканията извън контекста на нотата, посочи Йотова.

Държавният глава отбеляза, че са необходими нови самолети на българската армия.

"Тепърва ще видя как изглежда цялата авиобаза. Правим всичко възможно и надявам се от следващия редовен бюджет за 2027 г. това, което е необходимо поне като минимум да бъде доставено тук, за да работят хората, защото това е част от елита на българската армия и хора, от които до голяма степен зависи нашата сигурност, във връзка и с конфликтите, които буквално ни заобикалят отвсякъде. Необходими са и нови попълнения с нови самолети, според военно-техническата експертиза какво трябва на България и финансовите ни възможности - смятам, че ще бъдат намерени решения в най-скоро време."