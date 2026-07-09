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Краят на хамелеоните: Защо киното и театърът замениха големите актьори с „естествени“ типажи

Краят на хамелеоните: Защо киното и театърът замениха големите актьори с „естествени“ типажи

9 Юли, 2026 10:35 615 6

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  • типажи

Когато да бъдеш себе си пред камерата се превърна в заместител на истинския талант и превъплъщението

Краят на хамелеоните: Защо киното и театърът замениха големите актьори с „естествени“ типажи - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днешното кино и театър все по-често страдат от синдрома на „натуршчика“ – актьори, които не изграждат образи, а просто експлоатират собствения си натюрел, докато публиката тъгува за епохата на истинските майстори на трансформацията. Замяната на класическото превъплъщение с документален натурализъм застрашава да превърне изкуството в серия от клипове, в които лицата по навик играят собствената си биография.

Феноменът „Томи“ и възходът на типажите

В средите на киното и критиката терминът „Томи Феномен“ (или метафоричното назоваване на актьора тип „Томи“) се свързва с класическия пример за актьорско присъствие, стъпило изцяло върху типажността. Тук се визира специфичният феномен в съвременното изкуство, където изпълнителят бива избиран не заради диапазона на възможностите си, а защото неговата реална личност, глас, маниери и дефекти съвпадат на 100% с търсения образ.

Този тип актьор е изключително органичен и органичността му минава за висш талант. Проблемът е, че той е „еднократен феномен“ – той играе себе си във всеки следващ проект. Когато режисьорът го постави в различна среда, магията изчезва, защото липсва занаятът и техниката за изграждане на чужд характер.

Икономиката на готовия продукт срещу магията на „Метода“

Проблемът с актьора, който винаги играе себе си, не е просто естетически дефект — той е икономически избор на съвременния шоубизнес. За да може един артист да се трансформира по класическите системи на Константин Станиславски или Лий Страсбърг, се изискват две неща, които днешната индустрия мрази да дава: време и бюджет.

Вместо да се плаща за месеци репетиции, в които актьорът да променя гласа си, да усвоява чужда пластика или да променя физиката си, за продуцентите е по-евтино да наемат „готов продукт“. Търси се човек, чийто естествен психофизически профил съвпада с този на сценария. Това създава илюзията за гениалност — актьорът изглежда плашещо „естествен“, защото всъщност не полага никакво актьорско усилие. Той просто използва собствения си емоционален багаж наготово.

Когато в миналото Ал Пачино прекарва седмици с незрящи хора за „Усещане за жена“, или когато Даниел Дей-Люис отказва да стане от инвалидната количка по време на снимките на „Моят ляв крак“, те извършват акт на артистично насилие над себе си, за да родят нещо ново. Днес този подход често бива иронизиран като „овехтял“. Новата вълна режисьори предпочита да вземе натуршчик от съответната социална група. Резултатът е, че изкуството губи своята универсалност. Ако един актьор може да изиграе само това, което вече е преживял или което физически представлява, тогава актьорската професия престава да бъде занаят и се превръща в терапевтична сесия пред камера.

Урокът на Тодор Колев и умората на публиката

Търсенето на „естествени персонажи“ за всяка роля се превърна в мързелив подход. Когато всеки на екрана говори, движи се и реагира точно така, както го прави у дома си, театърът и киното губят своята художествена условност и се превръщат в обикновено битоописание.

Големият български актьор Тодор Колев често споделяше в своите интервюта и лекции в НАТФИЗ, че истинският майстор си личи по това да не играе винаги себе си. Той вярваше, че актьорската професия е висш пилотаж в бягството от собственото „Аз“. По думите му, ако един артист излиза на сцена със същите интонации, с които купува хляб в магазина, той не е актьор, а просто присъстващ. „Когато излезеш на сцената, ти трябва да си по-интересен от човека в публиката“, казваше още той. Всеки човек в ежедневието си е естествен, но никой не плаща билет, за да гледа как някой си пие кафето по същия начин, по който го прави съседът от третия етаж.

Тодор Колев доказваше това с кариерата си – от тъжния образ в „Господин за един ден“ през комедийния блясък в „Опасен чар“ до сложните му театрални роли, всяко негово превъплъщение беше напълно различно създание.

Краят на метафората

Печално е, че днес публиката бива уверявана, че липсата на актьорска техника е „модерна обраност“, а неспособността за трансформация – „търсен минимализъм“. Когато един актьор е еднакъв в историческа драма, в съвременен трилър и в телевизионна реклама, неговото присъствие вече не е изкуство, а бранд.

Голямата опасност пред това изкуство е загубата на метафората. Театърът и киното по дефиниция са пространство за условност — място, където вярваме, че един мъж в средна възраст може да бъде датски принц, а една обикновена жена — трагична гръцка героиня. Налагането на идеята, че актьорът трябва да е физически и биографично идентичен с ролята си, убива самото сърце на изкуството: въображението. Ако превърнем сцената просто в огледало на тротоара пред театъра, рискуваме да забравим как се гледа към звездите. Пътят към истинското творчество обаче винаги ще минава през способността да надскочиш себе си, а не просто да се покажеш пред камерата.


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  • 1 Скоро няма да има нужда от актьори

    3 1 Отговор
    Възможностите на ИИ започват да стават плашещи. Създаването на виртуални актьори или дигитални двойници вече е практика и е въпрос на малко време да се утвърди повсеместно. Този процес обаче може да отвори много интересна ниша за останалите истински актьори в бранша.

    10:44 09.07.2026

  • 2 Сила

    7 0 Отговор
    " Господин за един ден " ....УНИКАЛЕН !!!...БЛЕСТЯЩ !!!
    този филм е олицетворение на българското общество и българите като цяло !!!
    Всеки божи ден го виждаме около нас !!!

    10:45 09.07.2026

  • 3 Даааа

    6 0 Отговор
    Тъжно и жалко е! Този начин на внушения (посредственост, издигната в някакъв култ за подражание) е повсеместна, не е само в актьорската професия. Това е целенасочена работа за духовно осакатяване, обезличаване и унищожение на българския род (пък и не само). Има гръмки реклами и нито един филм, който да те грабне и да искаш да го гледаш пак и пак.

    10:51 09.07.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Важното да е през целия живот!

    11:09 09.07.2026

  • 5 Aлфа Вълкът

    3 0 Отговор
    Значи какво излиза, че тия не могат да играят и себе си, толкова са зле.

    Аз пък си мисля, че старите актьори бяха натурални, а новите са изкуствени, защото да го развиеш един образ, ти трябва да ги имаш тези черти в себе си, но да ги изведеш на преден план и да се оставиш да те обземат, и цялото ти поведение да се съобразява с тях.

    11:11 09.07.2026

  • 6 Силиций

    1 0 Отговор
    Тъжен залез в сегашното време.
    А беше време ,когато залезите бяха романтични,загадъчни и незабравими.

    11:43 09.07.2026