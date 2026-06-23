„Цивилизация на зрелището“ е мотото на тазгодишното издание на Синелибри

Единственият кино-литературен фестивал в света Синелибри обяви темата на своето дванайсето издание, което ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември в София и още шест български града. Тази година форумът ще премине под мотото „Цивилизация на зрелището“ – препратка към едно от най-известните есета на носителя на Нобелова награда за литература Марио Варгас Льоса и към все по-актуалния въпрос дали съвременното общество не е превърнало всичко – от новините до политиката – в спектакъл.

Темата на фестивала е своеобразен поклон към паметта на големия испанско-перуански писател, чието литературно наследство продължава да предизвиква дебати по цял свят. През 2026 г. се навършват 90 години от рождението на Варгас Льоса – автор, който в прочутото си есе предупреждава за опасностите от културата на бързото потребление, подмяната на съдържанието със сензация и превръщането на обществения дебат в развлечение.

Точно тази идея стои в основата и на официалната визия на фестивала. Централно място в плаката заема внушителен трон или стол – образ, който поражда различни интерпретации. Според едни той символизира пасивния зрител, превърнал се в консуматор на зрелища. Според други е препратка към прочутите „Дванайсет стола“ на Илф и Петров. Възниква и по-неудобният въпрос – кой всъщност седи на този трон днес: политикът, инфлуенсърът, алгоритъмът или самият зрител?

Жълтата тапицерия и фонът от вестникарски изрезки допълват внушението за свят, в който границата между информация, реклама и спектакъл става все по-размита. Организаторите обаче не осъждат зрелището, а го използват като инструмент, за да насочат вниманието към по-дълбок въпрос – къде е мястото на смисъла в епохата на непрекъснат шум и визуална свръхстимулация.

Тази година публиката ще има възможност да гледа над 70 литературни адаптации от близо 30 държави. Програмата ще включва световни и национални премиери, както и филми, отличени на престижни фестивали като Кан, Венеция, Берлин, Торонто и Сан Себастиан.

Особено внимание ще бъде отделено и на документалното кино. Зрителите ще могат да видят продукции, посветени на едни от най-влиятелните писатели на различни поколения и литературни школи, сред които Джак Керуак, Фьодор Достоевски, Салман Рушди, Сири Хуствет и Хавиер Серкас.

Извън конкурсната програма ще се състои и официалната премиера на документалния филм „Петокнижие Анжелово“, посветен на големия български писател, интелектуалец и киносценарист Анжел Вагенщайн.

Традиционно фестивалът ще бъде открит в зала 1 на НДК със специален пърформанс, вдъхновен от тазгодишната концепция. Там ще се проведе и церемонията по връчването на наградите за най-добра игрална адаптация по литературно произведение и за най-добър документален филм.

Организаторите обявиха и началото на конкурса за късометражен филм по литературна творба. Кандидатите могат да изпращат проектите си чрез платформата FilmFreeway до 10 август. Освен парична награда победителят ще получи професионален комплект от камера, обективи и осветление за реализацията на следващия си филмов проект.

Концептуалната визия на Синелибри 2026 е дело на младата художничка Омана Кацарска, която за пореден път поставя визуалната идентичност на фестивала в центъра на обществения разговор.

С темата „Цивилизация на зрелището“ Синелибри изглежда готов да направи нещо повече от това да показва филми по книги. Фестивалът ще постави под въпрос самия начин, по който възприемаме света – като история, която трябва да бъде разбрана, или като спектакъл, който просто трябва да бъде изгледан.