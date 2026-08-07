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Трафик, пожари и пътна обстановка у нас към 7.00 часа

Трафик, пожари и пътна обстановка у нас към 7.00 часа

7 Август, 2026 06:49, обновена 7 Август, 2026 06:54 1 094 1

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Интензивно движение по магистралите, десетки пожари и добри условия в планините посрещат сутринта на 7 август

Трафик, пожари и пътна обстановка у нас към 7.00 часа - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията по пътищата, границите и планинските масиви в страната остава динамична. Сериозни предизвикателства в трафика и спешни мерки за безопасност бележат началото на горещия уикенд.

Голям пожар парализира АМ "Тракия"

Мащабен пожар край 69-ия километър на автомагистрала „Тракия“ до отбивката за Велинград и Церово предизвика километрични задръствания. За овладяването на огъня се включиха пожарникари от няколко области, тежка техника и хеликоптери „Кугър“ на Военновъздушните сили. Преминаването през засегнатия участък отнемаше часове, като движението в посока София бе пуснато късно вечерта. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) временно ограничи движението за камиони над 12 тона. Шофьорите се пренасочваха по Подбалканския път.

Извънредни мерки на АПИ и ограничения

Поради очакваните екстремно високи температури над 35°C АПИ въвежда поетапни спирания на тежкотоварния трафик. Камионите над 20 тона нямат право да се движат по ключови пътни артерии в часовете между 13:00 и 21:00 ч. с цел предотвратяване на деформации по асфалта. В Софийска област по АМ „Тракия“ се извършва премахване на крайпътна растителност, което допълнително налага стесняване на платната (www.api.bg). На АМ „Струма“ в област Кюстендил до 15:00 ч. ежедневно се затварят изпреварващата или аварийната лента по същата причина.

Трафик по границите на страната

Интензивен и силно натоварен е трафикът по граничните контролно-пропускателни пунктове. Най-голямо е забавянето на българо-турската граница на ГКПП „Капитан Андреево“ и българо-сръбската граница на ГКПП „Калотина“ поради масовото завръщане на гастарбайтери. На българо-румънската граница (Дунав мост Русе и Видин) се наблюдават колони от камиони. Информацията за опашките се обновява в реално време от Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР.

Сводки от пожарната и КАТ: Черна статистика

За изминалото денонощие Пътна полиция отчита тежка статистика. Регистрирани са 20 сериозни катастрофи в страната, при които са ранени 21 души. От КАТ подчертават, че основна причина за инцидентите остава разсейването зад волана. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ докладва за справяне с над 150 пожара за последните 24 часа в страната, сред които инцидент на главния път София-Варна край с. Момин сбор, където след ПТП се запали автомобил.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) информира, че условията за туризъм в сутрешните часове са добри, но времето е неподходящо за преходи в следобедните часове заради екстремните жеги. Температурите по високите части надвишават 25°C. Туристите се съветват да тръгват рано, да носят големи количества вода и да избягват откритите била след обяд поради риск от топлинни удари и внезапни гръмотевични бури. Справки за лифтовете и хижите могат да се правят на официалния портал на ПСС (www.pss-bg.bg).


България
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  • 1 Боруна Лом

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    НАПРАВО СИ Е ВОЕННА СВОДКА

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