Foreigner празнува 50 години на сцена с концерт в София тази вечер

Групата Foreigner празнува 50 години на сцена – тази вечер в зала „Арена 8888 София“. Гостуването у нас е част от прощално юбилейно турне на групата и носи особена тежест – то може да се окаже последното в славната им история, коментират организаторите от „София мюзик ентърпрайсис“ (СМЕ).

„Но тази група, минала през бури, болезнени загуби и битки със съдбата, продължава да излиза пред препълнени арени по цял свят и да пее химни, които знаем наизуст“, допълват от СМЕ.

По думите им Foreigner е буквално школа по устойчивост и сила на характера: „През годините те се сбогуваха с оригиналния басист Ед Галиарди (2014) и съоснователя и мултиинструменталист Иън Макдоналд (2022). Мик Джоунс – двигателят и визионерът зад групата – продължава да се бори с болестта на Паркинсон и не излиза на сцена от 2023 г. насам, но остана нейният непоклатим духовен лидер. Той продължава да движи всичко около бандата и дори пише нови песни в студиото заедно с певеца Малдонадо. Човешките истории са не по-малко драматични: Лу Грам, легендарният оригинален вокал, преживя тежка битка с мозъчен тумор, която остави следи върху гласа и силите му. И въпреки това той продължи понякога да се качва на сцена“.

Групите могат да звучат страхотно в студиото, но това не означава, че автоматично се пренася и на сцената, казва Мик Джоунс от Foreigner в интервю за Classic Rock по повод 50-годишния юбилей на бандата.

„Мисля, че повечето амбициозни музиканти имат визия за това как искат музиката им да бъде представена на публиката. За да се осъществи тази визия, трябва да можете да съобщите желанията си на останалата част от групата, за да знаят посоката, в която искате да се развиват. Също така, трябва да можете да балансирате всички личности в групата. Дръжте егото под контрол“, съветва Джоунс.

ПРАВИЛОТО НА МИК ДЖОУНС

Основателят на Foreigner винаги следва едно правило – в бандата има място само за топ музиканти. Затова не е случайно, че басистът Джеф Пилсън идва от Dokken, а останалите – Майкъл Блустийн (клавишни), Брус Уотсън (китара) и Крис Фрейзър (барабани) – са сред най-висококласните музиканти на рок сцената днес.

Песните на Foreigner – от Cold As Ice и Hot Blooded до I Want To Know What Love Is – и днес звучат в радиоефира, във филми, реклами и сериали (Stranger Things, The Eternals, Happy Gilmore 2), и продължават да събират нови фенове. Днес групата е с над 80 милиона продадени албума, един милиард стрийма само за един хит – I Want To Know What Love Is – повече от The Who, Pink Floyd, Боб Дилън.

През 2024 г. групата е приета в Rock & Roll Hall of Fame. Има девет хита в Топ 10 – повече от Journey и Aerosmith, 16 парчета в Топ 30. Албумът „4” държи рекорда на Atlantic Records за най-дълго време на №1 в Billboard. Waiting For A Girl Like You е рекордните 14 седмици в топ чарта на Billboard.

През 2019 г. в Торонто е поставен Jukebox Hero – The Musical, сценичен мюзикъл, изграден върху техните хитове.