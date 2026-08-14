Мариана Векилска се стопи за сватбата на дъщеря си

Мариана Векилска привлече вниманието на последователите си с нова снимка в социалните мрежи, на която демонстрира видимо променена фигура. Водещата на „България в 60 минути“ по БНТ изглежда значително по-стройна, а промяната веднага предизвика коментари сред хората, които следят публичните ѝ изяви, пише marica.bg.

Снимка: Инстаграм

Повод за новата мотивация на Векилска е и предстоящата сватба на дъщеря ѝ Габриела. 31-годишната дъщеря на водещата и бившия футболен национал Георги Донков вече е сгодена, а подготовката за сватбения ден върви с пълна сила.

Самата Мариана Векилска сподели емоционален момент от подготовката, когато заедно с дъщеря си са избирали булчинската рокля.

„В Международния ден на семейството споделям съкровен момент. Избираме сватбена рокля. Няколко месеца преди вълнуващото събитие все още не ми се вярва, че малкото ми момиченце, с което израснахме заедно, създава свое семейство!“, написа тя.

Векилска от години е под светлините на прожекторите и неведнъж е демонстрирала, че обръща внимание на външния си вид. Новата ѝ снимка обаче направи впечатление именно с промяната във фигурата.

Според информацията, разпространявана в медийното пространство, водещата е започнала да обръща по-сериозно внимание на храненето си, като е ограничила количествата и е заложила на по-лека храна, зеленчуци и белтъчини. Наред с това е увеличила и физическата си активност.

В социалните мрежи вече се появиха и различни предположения за начина, по който Векилска е успяла да постигне промяната. Сред тях са и спекулации за употреба на медикаменти от групата на GLP-1 препаратите, но няма публично потвърждение от самата водеща, че използва такива средства.

Затова конкретна причина за отслабването ѝ не може да бъде посочена като факт.

Голямото събитие в семейството е сватбата на Габриела, която предстои след годежа ѝ. Майка ѝ не крие вълнението си от новия етап в живота на дъщеря си и активно споделя моменти от подготовката.

Историята на семейството е особено важна за Векилска, която има близка връзка с дъщеря си. Затова предстоящата сватба очевидно е един от най-емоционалните моменти за водещата през тази година.

Мариана Векилска отдавна е познато лице от българския телевизионен ефир. През годините тя се е появявала в различни телевизионни формати, а професията ѝ предполага постоянна работа пред камера и внимание към визията.

Сега обаче вниманието е насочено не толкова към телевизионните ѝ изяви, колкото към семейния празник. А последната ѝ снимка показва, че Векилска очевидно се чувства добре в новата си форма и е готова да посрещне един от най-важните дни за дъщеря си.