Новини
Любопитно »
Мариана Векилска се стопи за сватбата на дъщеря си

Мариана Векилска се стопи за сватбата на дъщеря си

14 Август, 2026 09:12 1 188 12

  • мариана векилска-
  • дъщеря-
  • сватба-
  • килограми

Векилска очевидно се чувства добре в новата си форма

Мариана Векилска се стопи за сватбата на дъщеря си - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мариана Векилска привлече вниманието на последователите си с нова снимка в социалните мрежи, на която демонстрира видимо променена фигура. Водещата на „България в 60 минути“ по БНТ изглежда значително по-стройна, а промяната веднага предизвика коментари сред хората, които следят публичните ѝ изяви, пише marica.bg.

Мариана Векилска се стопи за сватбата на дъщеря си
Снимка: Инстаграм

Повод за новата мотивация на Векилска е и предстоящата сватба на дъщеря ѝ Габриела. 31-годишната дъщеря на водещата и бившия футболен национал Георги Донков вече е сгодена, а подготовката за сватбения ден върви с пълна сила.

Самата Мариана Векилска сподели емоционален момент от подготовката, когато заедно с дъщеря си са избирали булчинската рокля.

„В Международния ден на семейството споделям съкровен момент. Избираме сватбена рокля. Няколко месеца преди вълнуващото събитие все още не ми се вярва, че малкото ми момиченце, с което израснахме заедно, създава свое семейство!“, написа тя.

Векилска от години е под светлините на прожекторите и неведнъж е демонстрирала, че обръща внимание на външния си вид. Новата ѝ снимка обаче направи впечатление именно с промяната във фигурата.

Според информацията, разпространявана в медийното пространство, водещата е започнала да обръща по-сериозно внимание на храненето си, като е ограничила количествата и е заложила на по-лека храна, зеленчуци и белтъчини. Наред с това е увеличила и физическата си активност.

В социалните мрежи вече се появиха и различни предположения за начина, по който Векилска е успяла да постигне промяната. Сред тях са и спекулации за употреба на медикаменти от групата на GLP-1 препаратите, но няма публично потвърждение от самата водеща, че използва такива средства.

Затова конкретна причина за отслабването ѝ не може да бъде посочена като факт.

Голямото събитие в семейството е сватбата на Габриела, която предстои след годежа ѝ. Майка ѝ не крие вълнението си от новия етап в живота на дъщеря си и активно споделя моменти от подготовката.

Историята на семейството е особено важна за Векилска, която има близка връзка с дъщеря си. Затова предстоящата сватба очевидно е един от най-емоционалните моменти за водещата през тази година.

Мариана Векилска отдавна е познато лице от българския телевизионен ефир. През годините тя се е появявала в различни телевизионни формати, а професията ѝ предполага постоянна работа пред камера и внимание към визията.

Сега обаче вниманието е насочено не толкова към телевизионните ѝ изяви, колкото към семейния празник. А последната ѝ снимка показва, че Векилска очевидно се чувства добре в новата си форма и е готова да посрещне един от най-важните дни за дъщеря си.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оле майкоуууу, свършила се е

    10 0 Отговор
    и ко ше прайм ся, голяма мъка!

    09:16 14.08.2026

  • 3 Кой се е стопил

    12 0 Отговор
    Че не видях

    09:17 14.08.2026

  • 4 зоолог

    11 1 Отговор
    Мдам, все едно на тир му е паднала регистрационната табелак - това е ефкта, хахаха. Не мога да разбера защо въобще е в телевизията тоя слон, който изглежда като тъъпа крава и пелтечи като дефектен папагал.

    09:25 14.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 да яде повече . на тия цени .

    0 1 Отговор
    3 хиляди на месец за дини и краставици , стекове и пилета . 3 пъти на море . щерката е късметлийка . богат мъж . трябваше някой на 60-70 години . да я бави и учи на обноски и маниери . до 2-3 деца е добре . ако не искат да осиноват да правят . над 24 г е трудно да се бременее . но много успяват да направят коремите . а за марияна е късно да бременее . на тая възраст може рак да хване . в днешно време рядко се женят . по кратка свадба с малко гости . набърже . малко снимки . без църковен брак .

    09:44 14.08.2026

  • 10 Кой е бащата на дъщеря й

    2 0 Отговор
    Понеже марияна има няколко мъже?

    09:52 14.08.2026

  • 11 Панирано шкембе

    2 0 Отговор
    Местим рязко и отиваме за кафе

    09:53 14.08.2026

  • 12 у нас най лесно се отслабва .

    0 0 Отговор
    но желаещите са малко . на загатото любовницата кльощава а харчи кат за трима . в живота някои неща стават лесно а други стават трудно . развеждат се след десетина години . никой не кара до златна сватба . кой иска с друг да седи 50-60 години . и в америка е така . до 4 брака е добре . все пак не е кола . на 15г сменяш жената . но всички живеят еднакво . няма разлики .

    10:00 14.08.2026