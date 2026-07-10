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Културен пътеводител: Коя сцена да изберем за горещия юлски уикенд в България?

Културен пътеводител: Коя сцена да изберем за горещия юлски уикенд в България?

10 Юли, 2026 09:27 337 1

  • културен пътеводител-
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От мащабни рок фестивали и плажни концерти до емблематични театрални моноспектакли – изберете своето събитие между 10 и 12 юли

Културен пътеводител: Коя сцена да изберем за горещия юлски уикенд в България? - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Летният културен сезон в страната достига своя пик през този уикенд с разнообразие от събития за всеки вкус. Меломаните ще се съберат на едно от най-големите рок събития в Долината на виното, докато по Черноморието ви очакват вълнуващи театрални вечери и концерти под звездите. Ето акцентите в културния афиш за следващите три дни:

Петък, 10 юли

  • Старт на Midalidare Rock In The Wine Valley 2026 – Край чирпанското село Могилово започва едно от най-очакваните музикални събития на годината. В първия ден на сцената излизат американските пънк-рок легенди Bad Religion, подкрепени от Visions of Atlantis и Adam and the Metal Hawks.

  • Моноспектакъл „Чамкория“ в Бургас – Почитателите на театъра могат да гледат хитовото представление на Мариус Куркински в Летния театър на Бургас от 20:00 часа.
  • Уестърн фестивал във Велинград – За любителите на по-нестандартните преживявания в Dengri Eco Resorts започва тематичен уестърн уикенд.
  • „Сцена на върховете“ в Белоградчик – Традиционният летен фестивал стартира сред уникалните Белоградчишки скали с програма, съчетаваща класика и модерно изкуство.

Събота, 11 юли

  • Романтика на плажа с Миро – Поп певецът Миро ще изнесе специален плажен концерт под надслов „Love story“ в популярното крайбрежно пространство The Spot на плажа в Лозенец.
  • Концерт на Руши на остров Света Анастасия – Бургаският остров ще се превърне в сцена на открито за самостоятелния концерт на Руши Видинлиев, който започва в 21:00 часа (достъпът е с организиран транспорт с кораб).
  • Електронно парти Plovdiv Drum & Bass Warm Up – Младежкият хълм в Пловдив (Plovdiv STAGE PARK) ще бъде домакин на 7-часов безплатен дневен маратон под открито небе със солиден състав от български диджеи.
  • Антикварен салон в Бургас – От 08:00 до 13:00 часа алеята пред Експозиционен център „Флора“ в Морската градина ще посрещне колекционери и любители на ретро изкуството.

Неделя, 12 юли

  • Лили Иванова в Летния театър в Бургас – Примата на българската естрада излиза пред бургаската публика от 20:30 часа в рамките на своето голямо Национално турне 2026, придружена от своя LI Orchestra.
  • Кулминация на Midalidare Rock 2026 – Неделната вечер в село Могилово ще закрие тридневния рок маратон с грандиозни изпълнения на световните хедлайнери Helloween и Powerwolf.
  • Фолклорен фестивал „Песни в полите на Балкана“ – В габровското село Жълтеш се провежда 15-ото юбилейно издание на националния фестивал, пазещ българските традиции и автентичното народно творчество.


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