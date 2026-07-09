Културен взрив на 9 юли: Легендарни рок музиканти, опера на открито и летни карнавали завладяват България

Този четвъртък се очертава като един от най-наситените и вълнуващи дни в културния календар на страната за това лято.

Жителите и гостите на няколко български града ще имат възможност да избират между световни музикални събития, традиционни фестивали, театрални постановки и благотворителни арт изложби.

Ето кои са най-важните акценти от програмата за деня:

Прогресив рок от най-висока класа и опера под звездите в столицата

Музикалното събитие на вечерта в София несъмнено е концертът „BEAT: King Crimson Celebration Show“. Прогресив рок проектът, обединяващ легендарни музиканти, ще взриви Зала 1 на НДК от 19:00 часа. Феновете на тежкия и комплексен звук ще се насладят на преоценка на някои от най-влиятелните албуми в историята на рока.

За почитателите на класическото изкуство София предлага различно, но също толкова грандиозно изживяване. На 9 юли официално се открива мащабният фестивал „Опера на площада“. Под открито небе публиката ще може да се пренесе в света на драматичните италиански шедьоври с премиерните изпълнения на оперите „Селска чест“ и „Палячи“.

Карнавален дух край морето и Вазови тържества в Сопот

Летният дух завладява Северното Черноморие с официалния старт на „Юлски нощи Каварна – Карнавал 2026“. Четиридневният фестивал започва в четвъртък и обещава да превърне крайморския град в арена на мащабни дефилета, танци и денонощна музикална програма за туристите.

В същия ден в Сопот официално ще бъдат закрити традиционните Вазови тържества. С поредица от тържествени прояви градът ще отдаде почит към делото на патриарха на българската литература Иван Вазов, привличайки родолюбци от цялата страна.

Дебютно изкуство и международна литература

Арт сцената в София ще бъде обогатена с благотворителната изложба „На ръба / On the Brink“ на художничката Ива Цолова-Куцарова. Експозицията от 15 картини се открива в 19:00 часа в алтернативното пространство на Водната кула в кв. Лозенец.

Малко по-рано, от 18:00 часа, в Народно читалище "Пенчо П. Славейков 1921" ще се проведе престижен Литературен салон. На събитието с вход свободен ще бъдат наградени лауреатите от международния конкурс "Изящното перо 2026-Чикаго" и ще бъде представена новата книга на писателката Снежана Галчева.

Комедия и смях във Велико Търново

Културната вълна няма да подмине и старата столица. Актьорът Димитър Рачков гостува във Велико Търново със своето популярно хумористично шоу „Рачков и жените“. Изпълненият със смях и житейска ирония спектакъл обещава да напълни залата и да подари незабравима вечер на търновската публика.