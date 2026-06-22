Кметът на Слатина откри арт фестивал за младежи в парк „Гео Милев“

Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев откри фестивала за младежко творчество в парк „Гео Милев“, който събра десетки млади хора, артисти и жители на района.

Събитието Workshop Еленов превърна парка в пространство за изкуство, красота и вдъхновение, изпълнено с музика, танци, творчески работилници и много усмивки. Фестивалът даде възможност на талантливи младежи да покажат своите умения и да се срещнат с нови приятели в атмосфера на позитивна енергия и веселба.

Организаторите подчертаха, че инициативата насърчава активното участие на младите хора в културния живот и превръща парк „Гео Милев“ в естествено място за срещи, творчество и общност.