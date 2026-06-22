Новини
Култура »
Кметът на Слатина откри арт фестивал за младежи в парк „Гео Милев“

Кметът на Слатина откри арт фестивал за младежи в парк „Гео Милев“

22 Юни, 2026 11:31 590 3

  • фестивал-
  • творчество-
  • арт-
  • театър-
  • музика-
  • слатина-
  • парк-
  • гео милев

Събитието Workshop Еленов превърна парка в пространство за изкуство, красота и вдъхновение, изпълнено с музика, танци, творчески работилници и много усмивки

Кметът на Слатина откри арт фестивал за младежи в парк „Гео Милев“ - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев откри фестивала за младежко творчество в парк „Гео Милев“, който събра десетки млади хора, артисти и жители на района.

Кметът на Слатина откри арт фестивал за младежи в парк „Гео Милев“

Събитието Workshop Еленов превърна парка в пространство за изкуство, красота и вдъхновение, изпълнено с музика, танци, творчески работилници и много усмивки. Фестивалът даде възможност на талантливи младежи да покажат своите умения и да се срещнат с нови приятели в атмосфера на позитивна енергия и веселба.

Организаторите подчертаха, че инициативата насърчава активното участие на младите хора в културния живот и превръща парк „Гео Милев“ в естествено място за срещи, творчество и общност.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Алоо, не свърши ли тоя Прайд бре, другари уъркШопи?

    11:33 22.06.2026

  • 2 София столицата на далаверата

    1 1 Отговор
    Лъркшоп като работлив шоп ли трябва да се превежда?

    11:34 22.06.2026

  • 3 тоест

    0 0 Отговор
    ще пушат фишеци , биричка и ако има якой балон ..

    12:54 22.06.2026