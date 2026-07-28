Любо Нейков и Силвия Петкова ще играят в театралната версия на „Опасен чар“ (СНИМКИ)

Големият комик Любо Нейков влиза в култовата комедия „Опасен чар“. Това разкриха от Драматичния театър „Васил Друмев“ в Шумен, където поставят на сцена класиката от Свобода Бъчварова, предаде „Телеграф“

По-рано изданието съобщи за младия актьор Стефан Милов, който бе избран с кастинг за една от емблематичните роли на незабравимия Тодор Колев. Сега от трупата обявиха още две гост-звезди, които ще се включат в спектакъла. Единият е обичаният Любомир Нейков, а другата е Силвия Петкова, която познаваме от сериалите „Пътят на честта“, „Под прикритие“ и „Революция Z”. Тя влезе в образа на една от жените, измамени от опасния чар на главния герой. Останалите роли са поверени на артистите от шуменския театър Александра Михайлова, Антония Велева, Ванеса Пеянкова, Веселин Иванов, Димитрия Милушева, Натали Никова, Нелли Таукчи, Петар Андреев, Росен Караджов и Стефан Мараджиев.

Режисьорът Николай Гундеров създава сценична версия, която съхранява духа на любимата класика, но я среща със съвременния зрител чрез свеж театрален език, впечатляваща визия и великолепен актьорски ансамбъл.

„Опасен чар“ е спектакъл, вдъхновен от култовия филм с Тодор Колев, превърнал се в класика на българското кино. С много хумор, динамика и неочаквани обрати постановката ни среща с обаятелния измамник Генчо Гунчев – човек с десетки самоличности, безброй истории и невероятната способност да печели доверието на всеки, когото срещне. Харизматичен, находчив и неуловим, познат с многобройните си самоличности - имена като Ястребовски, Орелски, Соколов и други, той преминава през различни превъплъщения, докато около него се разгръща вихър от комични ситуации, забавни недоразумения и остроумни срещи. Една история за измамите, мечтите, любовта и вечния човешки стремеж към по-добър живот, разказана с много смях, ирония и опасен чар.