Премиерата на „Цвете от куршуми“ препълни „Перото“ в НДК (ВИДЕО)

На 21 януари в литературен клуб „Перото“ в НДК се състоя премиерата на книгата „Цвете от куршуми“ на Оля Ал-Ахмед.

Поетично-музикалното събитие започна с благословията на отец Димитър Тухчиев, настоятел на храма "Св.Пантелеймон" в столицата.

Поетичната антология беше представена от Катя Зографова - писателка, литературовед, литературен историк, уредник на "Къща-музей Никола Вапцаров" към НЛМ, която е убедена, че авторката притежава седмата функция на езика – въздействащата.

Управителят на издателство Книгомания Илиян Андонов също по традиция приветства публиката, и за учудване на всички цялото му слово беше в мерена реч със строфи от стиховете в книгата. Изключително оригинален подход на издател към автор, което впечатли всички гости и изненада самата авторка.

Магията на вечерта се усети при първите акорди от ангелогласната арфа на д-р Кохар Андонян, емблематичната арфистка, носител на най-високото музикално отличие „Кристална лира“.

Публиката затихна преклонена пред звуците на арфата и едва тогава Оля Ал-Ахмед взе микрофона и поздрави гостите в препълнената зала на литературен клуб „Перото“ в НДК. С тънкото си чувство за хумор журналистката разсмя аудиторията и внесе изключителен позитивен заряд сред публиката.

„Боже мой, колко много хора! Как можахте да дойдете в този студ и грип!? Всъщност аз и Кохар Андонян ви гарантираме, че тази вечер няма да ви хване грипа, защото поезията в комбинация с арфа вдигат неимоверно стойностите на „хормонът на щастието“ - Серотонина, отговарящ за настроението, и Допамина – отговарящ за мотивацията и концентрацията. А когато се вдигат нивата на „хормона на щастието“ автоматически се покачва имунитета, така че тази вечер ние сме вашата ваксина против грипа и ви гарантираме добро настроение и стабилно здраве!“

С тези закачливи думи Оля Ал-Ахмед се обърна към многобройните почитатели и ценители на поезията в залата. Авторката спомена с благодарност редактора и автора на предговора на стихосбирката, нейния колега журналиста Исак Гозес, който като дипломиран агроном, казва за книгата следното:

„В историята на цветарската наука няма случай някой да отгледа от куршуми цвете! Това го направи авторката. Ако цялото съвкупно човечество отгледа от всичките събрани куршуми цветя Земята ще стане най-красивата градина!“

След тези думи последва един задушевен моно-спектакъл от десет подбрани стихотворения в блестящ съпровод на арфа, нещо което преди векове са правили в Древна Елада и Персия на лира.

Симбиозата между поезията и арфата, абсолютният синхрон на сцената между артистичното изпълнение на стиховете от авторката и блестящия нежен музикален съпровод от д-р Кохар Андонян беше изключително оценен от многобройната публика с бурни аплодисменти. На две от стихотворения в залата можеше да се видят просълзени очи – на стиховете „Наследство“ и „Куршуми“.

Събитието бе заснето от известните фотографи Ромео Чолаков и Виктор Леви, който е и художник. В края на поетичния спектакъл Виктор Леви се качи на сцената и изненадващо подари на авторката портрет рисуван цели шест месеца от него специално за тази вечер.

На жеста Оля Ал-Ахмед отвърна със стихотворението „Картина“, а Кохар Андонян го озвучи с мелодията „La Boheme” която прозвуча уникално от струните на арфата.

Пианистът на група „Фактор“ Румен Лозанов, връчи на Оля Ал-Ахмед диплом - специална награда за песента „Прощална песен“ тяхна съвместна песен по негова музика и нейно стихотворение.

Последва безкрайна опашка за книги и автографи.

На представянето на книгата в препълнената зала на литературен клуб "Перото"присъстваха посланиците на Египет, Куба, Аржентина, Палестина, както и представители на посолствата на Армения и Ливан.

Журналистът и тв водещият Ники Кънчев, композиторът Хайгашод Агасян, легендарната певица Мими Николова, Коцето Калки, пианистът на група „Фактор“ Румен Лозанов, директорът на Националният Литературен Музей поетът Атанас Капралов, синът на емблемата на българската поезия Любомир Левчев - поетът Владимир Левчев, известният актьор Антон Порязов, актрисата Роси Русева, Председателката на Съюза на Българските Журналисти Снежана Тодорова, Вартануш Топакбашян - главен редактор на в. Ереван, известната преводачка от испански Марина Дженеро превела стиховете на авторката на испански език,

представители на арменската и ливанската диаспора у нас.

На премиерата присъстваха гости от Русия, Украйна, Судан, Алжир, Ливан, Египет, Аржентина, Палестина, Армения, Казахстан, Испания, Гърция и Румъния и др.

Залата беше препълнена, а книгите изкупени!

