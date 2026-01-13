„Цвете от куршуми“ - преживени моменти в рими, където всеки ще намери нещо за душата

След всеки изстрел по душата, от гилзите и сълзите на болката ще поникне едно алено цвете!

Излезе най-новата книга на Оля Ал-Ахмед – поетичният сборник с избрана лирика „Цвете от куршуми“.

Снимка: КНИГОМАНИЯ

Представянето на книгата „Цвете от куршуми“ ще се състои на 21 яуари от 18.30ч. в литературен клуб “Перото”, НДК във вид на поетично - музикален спектакъл с участието на д-р Кохар Андонян, една от емблематичните арфистки и преподавател по арфа, носител на наградата “Кристална лира” 2025.

Снимка: Кохар Андонян

Книгата и авторката ще бъдат представени от писателката и литературен историк Катя Зографова.

Утвърдената като журналист авторка все по-уверено се утвърждава и като поет. Това е третата стихосбирка на Оля Ал-Ахмед, която е по-специална от другите в нейното поетично творчество. Майсторското ѝ перо на поет ни отвежда в света на римите и метафорите, където всеки читател независимо от възрастта и статуса ще намери несъмнено нещо за себе си. Преди петнадесет години зелена светлина в поезията ѝ дава не кой да е, а самият Любомир Левчев който е бил пръв читател на нейните стиховете и рецензент на първата ѝ стихосбирка. От тогава тя смело лети на крилата на Пегаса, но не се превъзнася. Стиховете за „Цвете от куршуми“ авторката пише и събира цели тринадесет години. През този период не издава, защото смята, че на поезията и трябва време и определен момент за изгрев и залез.

Оля Ал-Ахмед посвещава тази стихосбирка на баща си – д-р Нури Садик от Судан.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Редактор и автор на въведението е журналистът Исак Гозес, който е написал предговор в ритъма на аржентинското танго. Автор на корицата и на илюстрациите е Джозеф Ал-Ахмад, син на авторката, който умело е допълнил метафорите с изящното изкуство. Най-голямата изненада в сборника е присъствието на поетесата Ваня Петкова, но този път не като поет, а като художник. Нейните великолепни картини също илюстрират поетичния изказ на дъщеря ѝ. „Цвете от куршуми“ е своеобразен семеен триптих в който се обединяват творческите представители на семейството на авторката.

***

„Цвете от куршуми“ е внушителен сборник от събрана поезия през последните тринадесет години, в който авторката умело преплита няколко поетични жанра – лирическа и епическа поезия, драматична поезия, любовна лирика, политическа и социална поезия. В някои от главите авторката дръзва и посяга към сложния жанр на балада, ода и елегия. В една от главите ще срещнем дори класическия лимерик - хумористично-саркастично произведение с определена схема на римуване. Всяка глава на поетичната антология „Цвете от куршуми“ започва с лирическа миниатюра.

Всеки един жанр в антологията „Цвете от куршуми“ се разграничава по своите теми. Затова произведенията са разделени в шест глави. Така читателят може да избира жанра според днешното си настроение, тъй като поезията не се чете всеки ден, а само при необходимост, при истински духовен копнеж и жажда за напиване! Стиховете са най-различни по форма и съдържание - класически стих, разчупен, безглаголен и други варианти на съвременната и класическа поезия.

Поетичният сборник е динамичен, изключително емоционално наситен и провокативен, кара ни да се замислим за всеки преживян момент от миналото, настоящето и бъдещето в личните и служебните взаимоотношения.

Авторката поставя за размисъл и сложни политически теми, като сериозността им с лекота е предадена в рими и завоалирана в красиви метафори и афоризми. Етичните граници на човешките отношения присъстват във всички глави на стихосбирката, както в тези за любовта и човешките взаимоотношения, така и в политическите и социалните стихове.

Самата авторка определя стихосбирката си като една „луда книга“. Защо ли?

Стихосбирката ми „Цвете от куршуми“ не е просто избрана лирика, това е изживяна лирика за тези тринадесет години. Това е животът ми в стихове. Възход и падение, любов и предателство, ритници и подадена ръка, мрак и светлина, обиди и хвалби, обич, приятелство, омраза, изневяра, раздяла - стрелба от упор и... някъде там, накрая на бойното житейско поле от изстреляните по мен гилзи все пак ще поникне едно алено цвете! Това е „Цвете от куршуми“! В тази абсолютно луда книга всеки от вас ще намери нещо за себе си, убедена съм! Защо наричам творението си „лудо“ - защото излязох от всички рамки и правила на стандартната лирика като пишех и тук истината, голата истина, но този път в рими. А да пишеш истината в днешно време е лудост! – споделя Оля Ал-Ахмед.

Да, наистина този сборник е преживян и това личи от повечето творби, които буквално ни пренасят в самия сюжет, въпреки , че са римувани, читателят ясно си представя сцените като на филмова лента.

Стихосбирката е доста обемна за лиричен сборник, което навежда на мисълта, че вътре ще намерим разноцветна палитра от поетични творби и това е така. Книгата се състои от шест глави. Всяка една от тях започва с кратък въвеждащ епилог в съответната тема, която дебне от следващите страници.

Глава 1. Животът – детство, отношения, любов, болка и разочарования, семейство и...просто живот!

Глава 2. Куршуми – заклеймяване на всички войни! Призив за мир и спирането на стрелбите по света!

Глава 3. Светът – обръщение към онези, които дърпат конците на световната и политическа арена.

Глава 4. Откровения – пътеписи в стихове: от Аржентина, през Индонезия и до Истанбул и Париж!

Глава 5. Сарказъм – ирония, насмешка, порицание, укор, бичуване, критика, изобличаване на всичко онова, което не е както трябва да е!

Глава 6. Празнично – за онези празници, които трябва да са всеки ден!

Поетичният сборник „Цвете от куршуми“ е богато илюстриран с графики – дело на сина на авторката Джозеф Ал-Ахмад и на баба му, поетесата Ваня Петкова, която освен поет е била и блестящ художник. Този своеобразен семеен кръг се затваря точно в тази обемна книга, която Оля Ал-Ахмед пише и събира тринадесет години.

Снимка: КНИГОМАНИЯ

***

Думи за авторката и книгата:

Големият поет Любомир Левчев сравнява авторката с рядък скъпоценен камък морион. Като пояснява, че древните траки са вярвали, че морионовите кристали са обгорели върхове на паднали мълнии.

Известният журналист, писател и публицист Исак Гозес определя авторката като вулкан от емоции, който при почти всяко изригване, ражда по някое стихотворение.

И двете определения са сходни: мълния и вулкан! Точното попадение на емоционалното състояние на авторката, която всяка паднала мълния, всеки изригнал вулкан, всяка огнена лава, всяко късо съединение в живота го превръща в красив стих.

„Като юноша през летните ваканции работех с група геолози разузнавачи. Те търсеха залежи. Но често откриваха чудеса. Аз влачех един дървен куфар с геоложки чукове и проби. Там криех и своя екстаз от неочакваните срещи с тайнствата на планинските недра. Така срещнах мориона. В справочниците го определят като полускъпоценен камък. Но за мен неговите карати са други. В тях няма „полу“. Морионът е кристал, прозрачен като дим или непрогледен като тайнството. Върхът му е остър като мистична пирамида. Древните траки са вярвали, че морионовите кристали са обгорели върхове на паднали мълнии. Така срещнах и Оля. Тя беше полудете, полудевойка (но вече казах, че моите карати не признават „полу“!). Водеше я за ръка майка ѝ – талантливата поетеса Ваня Петкова. Ваня имаше размирна душа и във всичко търсеше авантюрата. Животът не беше много милосърден към нея. Често я удостояваше с неразбиране и несрета. Но Ваня Петкова гледаше отвисоко житейските несгоди. Защото високо беше нейното поетично призвание. Единствената видима скъпоценност, която притежаваше беше нейната чаровна дъщеря Оля. Двете се оглеждаха една в друга. И това беше тяхното вълшебно огледало, което се вече се е превърнало в книга стихове... Похвалих се, че познавам Оля, доколкото може да се познава един скъпоценен морион!“... (Отзив от 2012 г)

Любомир Левчев,

поет

„Ако ръцете ви треперят, докато държите тази книга, то не се притеснявайте. Не търсете лекар. Проблемът не у вас. Причината е в авторката. Ако нейната енергия се включи в енергийната система на България, ще забравим за кризите.

Оля Ал Ахмед е вулкан от емоции, който при почти всяко изригване ражда по някое стихотворение. Дали причината ще е любов, раздяла, война, обида /заради цвета на кожата!/ , несправедливост или възхита, поетът в нея мигом избухва и поредните строфи изпълват белия лист. Каквото и да се каже за нея, все ще е вярно. Един лекар, който не познава добре географията доста би се затруднил, докато изследва кръвта на госпожа Ал-Ахмед – украинска - графска, руска – имперска, белогвардейска, гръцка, африканска – нубийска, българска и кой знае още какви , мирно съжителстващи, бели и червени кръвни телца. При такава мешавица от гени няма как човек да не е поне малко по-специален. А поезията? Тя е над всичко това. Тя е празникът след делника. Красивата нощ, след прашния ден, сълзите, целувките, пеперудите, пърхащи под ритъма на аржентинско танго и тежките удари на сърцето, които само голямата любов може роди.“

Исак Гозес ,

журналист, публицист, писател, биограф

„Една дълбока въздишка, събрала в себе си порив за любов, изстрадана радост, но и неописуема болка, изконна жажда за живот, вик за мир, за по- добър живот и справедливост, нестихващ гняв, но и божествено смирение, духовно възкресение и съзидание... Това е „Цвете от куршуми“! Всеки може да намери себе си в книгата със стихове на Оля Ал-Ахмед. Страхотни са и илюстрациите, дело на Ваня Петкова и Джозеф Ал-Ахмад !“

Антония Кюмюрджиева

журналист

„ Една безумна кръвна смеска, а българка повече от всички нас! Истинска! Горда майка на синове. Дъщеря мечта! Талантлива и витална, с по-широка усмивка и от мен - Оля Ал-Ахмед. ”

Йорданка Христова

певица

От авторката:

Какво съм получавала повече от живота – цветя или куршуми !?

Нямат съизмеримост! От малка бях мишена, стреляха в мен от самото ми раждане. Родих през пролетта, когато пъпките набъбваха и цветята цъфтяха. Дърветата ухаеха на пролет с техните бели и розови разцъфнали цветове. Стрелбите в мен продължаваха. Детството ми бе един истински полигон. Младините ми също бяха в куршуми, но всеки път аз оцелявах с вярата си в Бог, а куршумите рекушираха в тези, които ги насочваха към мен. После любовите – и те бяха в куршуми! Изобщо животът ми е едно бойно поле обсипано с гилзи. А аз продължавах да пиша стихове които поникваха като цветя в полето от куршуми. И така ден след ден, година след година... преминах в следващия век по мост от куршуми, но някъде там в края на моста отново бе поникнало едно ярко цвете!

Аленото цвете на любовта, на вярата, на надеждата, на доброто и мира! Знам, че зад всеки ъгъл ме дебне нов куршум. Знам… Но няма да се предам, защото такъв е заветът на моите родители и аз ще го следвам до последния куршум, до последното цвете, което ще поникне от него!

Оля Ал-Ахмед

***

За автора:

Оля Aл-Aхмед е журналист, поет, преводач от руски и арабски език.

Aвтор на статии, пътеписи, репортажи, политически анализи и интервюта със световноизвестни личности, както и на две стихосбирки „Огледало“ и „Черното кокиче“.

Завършва СУ „Климент Охридски“ в София, специалност „Арабистика“ и магистратура по журналистика и английски език през 1989 г. През 1990 г. специализира в Дамаск съвременна арабска литература. Журналист с дългогодишна практика в редица издания като „Преса“, „24 часа“, „Труд“, „Новинар“, „Стандарт“, „Тракийско слово“, „Словото“, „Трета възраст“, „Марица“ и др.

През последните години е била специален кореспондент за Русия и Близкия изток и редактор в отдел „Международна информация“ във вестник „Стандарт“, журналист и експерт връзки с обществеността в БТA, специален кореспондент, автор и редактор в информационна агенция „Факти“, новинар в радио „Фокус“ и автор на редица интервюта и публикации в агенция „Фокус“.

Владее свободно арабски, руски, английски и испански.

Оля Aл-Aхмед е член на СБЖ, на СИЖБ, на Българската асоциация на журналистите и писателите пишещи за туризъм (ABUJET), на Международната асоциация на журналистите и писателите, пишещи за туризъм (FIJET), на Международната федерация на журналистите в Брюксел. Носител е на 38 награди за журналистика. Почетен гост лектор е на Томския държавен университет, на Университета в град Перм и на Държавния университет за хуманитарни науки в гр. Пятигорск в Русия. Носител е на редица отличия и дипломи за обективна журналистика.

Оля Aл-Aхмед е журналист по професия, поет по призвание и актриса по природа.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Картини - илюстрации в книгата:

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Художник: Ваня Петкова

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Художник: Ваня Петкова

Художник: Ваня Петкова

Художник: Ваня Петкова

Художник: Джозеф Ал-Ахмад