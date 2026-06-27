"Отнесени от вихъра" - 90 години от издаването на великия роман

Вече девет десетилетия романът “Отнесени от вихъра” е най-продаваната книга в САЩ... след Библията. Знаем и точната дата на неговата първа поява в книжарниците - 30.06.1936 година, като книгата е отпечатана месец по-рано. Белязан от светкавичен успех, този роман остава и до днес любим както за американците, така и за милиони хора в целия свят.

Авторката на романа Маргарет Мичъл е родена в столицата на американския Юг - град Атланта, през 1900 година. Тя живее и отраства с историите за събитията от времето на Гражданската война. Изминали са едва 30-тина години от края на тези паметни събития, оформили хода на американската история и лицето на съвременна Америка.

През 1939 година излиза и филмът „Отнесени от вихъра”, тази историческа и романтична драма, в две части, с незабравимото участие на Кларк Гейбъл в ролята на Рет Бътлър и Вивиан Лий в ролята на Скарлет О'Хара.

Известно е, че романът е писан в продължение на десет години, от Маргарет Мичъл. Един от интересните факти е, че първоначално тя е описала събитията от неговия край, а след това и останалите събитията довели до този разтърсващ и безвъзвратен финал. Това е причината краят на романа, последните глави да са зареден с тази особена сила, с онова очакване, известно на всички, които са чели „Отнесени от вихъра”.



Други любопитен момент е, че първоначалното заглавие на романа е било - „И утре е ден”, както и че името на главната героиня първоначално е Панси. Провидението обаче си знае работата и името на романа е променено на „Отнесени от вихъра”, а главната героиня по настояване на издателите е наречена Скарлет. Днес не може и да си представим друго име на главната героиня освен Скарлет О’Хара.

Романът започва със спокойната и аристократична картина на американския юг и имението Дванадесетте дъба. Картина променена безвъзвратно от динамичните събития оформили хода на Гражданската война, която продължава от 12 април 1861 година до 26 май 1865 година. Събитията винаги са особено динамични по време на една война, като американската гражданска война, между Севера (Федералните сили или Янките) и Юга (Конфедерацията) не прави изключение. А практичната гледна точка на Рет Бътлър намира израз в думите му, че много пари се правят в два случая - или при пълното разрушаване на една държава или при нейното първоначално съзиждане или построяване.

Не може да се разкаже дори и на кратко за любовната интрига в романа и безнадеждното влечение на Скарлет О’Хара към Ашли Уилкс, за стремежа на Рет Бътлър към самата Скарлет, за трезвото поведение и мъдрите съвети на Мелани Хамилтън, братовчедка и съпруга на Ашли. Не може да се пресъздаде накратко и атмосферата на южняшка Атланта и нейното видно гражданско общество. Това удоволствие остава за тези, които четат или препрочитат романа.

Преди тридесетина години в Атланта е отворена и къща-музей, посветена на видната гражданка, репортер и писател Маргарет Мичъл. Знае се, че тя е живяла на три места в град Атланта, като само едното от тях е запазено и до днес и именно то е превърнато в експозиционно място. В скромното жилище на приземния етаж са подредени мебели, снимки, предмети от началото на ХХ век. Тук посрещат посетителите с южняшка топлота и непринуденост, почти като дошли на гости роднини.

В двора, в отделна зала, е представена накратко и историята по създаването на филма с Кларк Гейбъл и Вивиан Лий.

В края на 2010 година, когато бях там, като по-любознателен посетител, ме насочиха и към градската библиотека, където на петия етаж също се съхраняваха вещи и документи свързани с живота и творчеството на Маргарет Мичъл и нейния паметен роман.



Тук могат да бъдат видени някои от първите издания на „Отнесени от вихъра”, включително и едно българско, лични вещи, както и пишещата машина, принадлежала на репортера и писател Маргарет Мичъл, неин портрет и други.

Маргарет Мичъл работи като репортер за седмичника Атланта Джърнъл, където публикува над 130 статии. След отпечатването на романа "Отнесени от вихъра" през 1936 година, тя вече няма възможност да се занимава с друго, освен да отговаря на стотиците и хиляди писма, пристигащи от всички краища на САЩ. На следващата 1937 "Отнесени от вихъра" печели наградата Пулицър. За грандиозния успех на книгата, допринася и едноименния филм от 1939 година, който също бързо се превръща във филмова класика.

През военните години 1941-1945, Маргарет Мичъл отново няма време за творчество, тъй като работи за Американския червен кръст. Животът ѝ прекъсва внезапно през 1949 година. Тя почива през август, същата година, в болница, пет дена след като е блъсната от автомобил, на улицата. От нейния единствен роман, до днес са продадени десетки милиона копия, като е преведен над тридесет езика. Бързо придобил огромна популярност, романът "Отнесени от вихъра" остава любим и до днес за хората по целия свят.

Колкото до точния превод на титула “Gone with the wind” на български, той би трябвало да е „Отнесени от вятъра” или „Отнесени от бурята”. Богатството на българския език и талантът на българските преводачи обаче дава възможност за очарователно заглавие „Отнесени от вихъра”. Така е и в много други случаи, на известни романи или филмови творби.

Портрет на Маргарет Мичъл, нарисуван от художника Константин Чатов