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Повдигнаха обвинения на бившия шеф на ВиК-Бургас

Повдигнаха обвинения на бившия шеф на ВиК-Бургас

6 Август, 2026 18:20 1 165 5

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  • обвинения

Обвинението е за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления в ръководеното от него дружество

Повдигнаха обвинения на бившия шеф на ВиК-Бургас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинения на бившия вече изпълнителен директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и още двама негови подчинени.

Обвинението е за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления в ръководеното от него дружество, потвърдиха за NOVA от държавното обвинение. Веднага след изготвянето на обвинението, Мирчев е бил задържан отново от ГДБОП.

Той беше арестуван при специализирана акция на ГДБОП в началото на юли. Седмица след това беше освободен под парична гаранция, а разследването беше изпратено в София, след което беше върнато на прокуратурата в Бургас. Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата задържани.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам само?!

    11 0 Отговор
    Много го бавиха този престъпник!
    Затова ли в Бургас водата е по-скъпа от Варна? Защото начело на В и К Бургас стоял един измамник.

    18:23 06.08.2026

  • 2 сигурно

    10 0 Отговор
    Първо го пуснаха да раздаде подкупите , но явно са били малко ,и сега наново трябва да дава !!

    18:28 06.08.2026

  • 3 Монти

    8 0 Отговор
    А на шефа на ВиК Монтана кога ще му повдигнат? Вече месеци го търсят с готово обвинение, а той излиза в болнични. И управлява с изтекъл договор

    18:46 06.08.2026

  • 4 Цървул

    9 0 Отговор
    Бушоните ще операт пешкира яко . Като им е толкова акъла .

    19:32 06.08.2026

  • 5 кмета на врани кон

    2 0 Отговор
    то и във ТЪРГОВИЩЕ богатите със новите палати ,имат тръби поставени преди водомера

    20:28 06.08.2026

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