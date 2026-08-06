Повдигнаха обвинения на бившия шеф на ВиК-Бургас

Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинения на бившия вече изпълнителен директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и още двама негови подчинени.
Обвинението е за участие в организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления в ръководеното от него дружество, потвърдиха за NOVA от държавното обвинение. Веднага след изготвянето на обвинението, Мирчев е бил задържан отново от ГДБОП.
Той беше арестуван при специализирана акция на ГДБОП в началото на юли. Седмица след това беше освободен под парична гаранция, а разследването беше изпратено в София, след което беше върнато на прокуратурата в Бургас. Очаква се държавното обвинение да внесе в съда искане за постоянен арест на тримата задържани.
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1 Питам само?!
Затова ли в Бургас водата е по-скъпа от Варна? Защото начело на В и К Бургас стоял един измамник.
18:23 06.08.2026
2 сигурно
18:28 06.08.2026
3 Монти
18:46 06.08.2026
4 Цървул
19:32 06.08.2026
5 кмета на врани кон
20:28 06.08.2026